UDIN&JAZZ: dal 12 al 20 luglio la 35a edizione, in città il gotha del del jazz internazionale

Dopo la riuscita anteprima maranese di Borghi Swing dello scorso weekend, è partito il conto alla rovescia per la 35ª edizione di Udine Jazz, il festival musicale internazionale organizzato da Euritmica, che dal 12 al 20 luglio porterà a Udine il grande jazz mondiale, fra concerti, proiezioni e momenti di approfondimento culturale.

Prosegue intanto con entusiasmo la campagna abbonamenti e la vendita dei biglietti. Alcuni appuntamenti fanno già registrare il tutto esaurito, con pochi posti in piedi: è il caso della serata con Jacob Collier, artista britannico fra i più visionari del nostro tempo, live al Castello di Udine il 15 luglio, con un sold out reale come non se ne vedeva da tempo.

Sono ancora disponibili pochi tickets per un altro attesissimo appuntamento che vedrà protagonista la leggenda Herbie Hancock (16 luglio al Castello di Udine), e poi le giovani stelle Vincen García e Matteo Mancuso (19 luglio al Castello di Udine), lo straordinario duo Paolo Fresu e Omar Sosa nel nuovo progetto “Food” (14 luglio in Castello di Udine), Raphael Gualazzi & Orchestra Naonins (18 luglio), mentre due appuntamenti imperdibili in Corte Morpurgo con Isaiah Collier & The Chosen Few (13 luglio) e Nils Petter Molvaer ospite di Elisabetta Antonini (17 luglio) sono agli sgoccioli, in questa edizione storica di Udin&Jazz dal sottotitolo “Generations”, che unisce il passato, il presente e il futuro del jazz.

Il pubblico può ancora scegliere tra diverse formule di abbonamento: Full Package a 240 Euro per tutti gli spettacoli, Gold Package a 180 Euro con i cinque concerti principali e lo Young Package a 150 Euro con 5 spettacoli e riservato agli studenti under 26 di ogni ordine e grado. Tutti gli abbonamenti prevedono posti riservati in poltronissima e t-shirt ufficiale in omaggio.

Un dato significativo riguarda la provenienza degli spettatori che hanno già acquistato i biglietti. «Se pensiamo al concerto di Jacob Collier – ha commentato Giancarlo Velliscig, presidente di Euritmica – il 60% del pubblico arriva da fuori regione, e in particolare da numerosi Paesi europei. Acquisti sono stati effettuati infatti in Austria, Slovenia, Croazia, oltre che in Germania, Inghilterra, Spagna e in varie nazioni dell’Europa dell’Est, tra cui Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia. Questo dato si traduce in ottimi riscontri e ritorni, sia economici che di immagine turistica per il nostro territorio».

Il gran finale il 20 luglio al Castello di Udine sarà con l’atteso Udine Jazz Party, che celebrerà i 35 anni della manifestazione. La serata inizierà alle 20.00 con il soul & blues DJ set di Renato Pontoni, con ampia offerta di food and drinks. A seguire il live della The Amy Winehouse Band, un ensemble formato da musicisti che hanno condiviso il palco e la vita con l’artista britannica, che porteranno in scena un omaggio sincero, potente e coinvolgente, grazie anche alla vocalità di Bronte Shandé.

Per consultare il programma completo, per info su biglietti e abbonamenti visitare il sito www.euritmica.it