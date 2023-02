UdinJump Development 2023

Sale l’attesa per la quinta edizione di UdinJump Development, il Meeting d’Italia di salto in alto, ideato dall’indimenticabile Alessandro Talotti. L’evento è a calendario per giovedì 9 febbraio, al palaIndoor “Ovidio Bernes” di Paderno, alle porte di Udine.

Il Meeting sarà onorato dalla presenza di diversi, straordinari campioni dello Sport italiano ed internazionale. Il mitico campione olimpico e iridato cubano Javier Sotomayor, recordman mondiale di salto in alto, tornerà in Friuli dove è già stato ospite nelle precedenti edizioni dell’evento, grazie alla sua amicizia con lo stesso Alessandro Talotti. Anche in questo 2023, “Soto” non vuole mancare a “UdinJump Development”, anche per godersi l’abbraccio dei tanti appassionati che non si faranno sfuggire l’occasione di salutarlo di persona.

A Udine, nel giorno del Meeting, saranno presenti anche quattro leggende dello sport italiano: Manuela Di Centa, Gabriella Dorio, Andrea Lucchetta e quel Giuseppe Gibilisco, campione mondiale del salto con l’asta nel 2003 e bronzo olimpico ad Atene 2004, che è stato uno degli amici più vicini ad Alessandro Talotti.

Proprio giovedì 9 febbraio, Gibilisco presenterà il prototipo definitivo della JJ Bike, la speciale bicicletta elettrica intitolata ‘Jockey Jump’, il cui acronimo ‘JJ’ vuole richiamare il soprannome con il quale era conosciuto Alessandro.

“Pensando ad Alessandro Talotti – dice Giuseppe Gibilisco –, lo definirei un innovatore. Una persona che coltivava e proponeva idee fuori dal comune, speciali. Colui che metteva una preziosa ciliegina sulla torta e assicurava quel tocco in più che impreziosiva tutto quello che facevamo, rendendolo unico. Per me era un amico, con il quale ho condiviso tanti momenti in giro per il mondo, tra gare, meeting e allenamenti. Quando abbiamo parlato del progetto della bicicletta elettrica, ne abbiamo discusso assieme e Alessandro è stato parte integrante di tutto lo sviluppo. Abbiamo portato avanti l’evoluzione dell’idea e, quando si è ammalato ed è poi venuto a mancare, ho voluto comunque proseguire. Con l’amico Marco Bovolini e con la Canali System di Udine abbiamo realizzato un primo prototipo, poi un secondo e ora presenteremo il terzo, quello definitivo. Parte del ricavato dalla vendita di queste bici andrà al piccolo Elio. E’ chiaro che non si può sostituire la presenza di un padre, soprattutto se questo è una persona del valore di Alessandro, però il senso di amicizia va confermato e consolidato anche con gesti concreti”.

Giuseppe Gibilisco è coinvolto a 360° nel progetto di UdinJump Development, così come l’aveva pensato Alessandro Talotti: la parte didattica e il messaggio educativo che il Meeting vogliono portare avanti è confermata anche dallo stesso ex astista e bobbista siciliano.

“Qualche giorno fa – spiega Gibilisco – ho incontrato un caro amico che aveva avuto modo di conoscere Terence Tao, il matematico australiano che considerato l’uomo più intelligente del mondo, con un quoziente intellettivo di 230. Ebbene, Tao gli ha espressamente detto che chiunque abbia studiato, abbia conseguito lauree e titoli risulta essere un emerito ignorante se nella sua vita non ha fatto sport”.

Giovedì 9 febbraio, dalle 11, Giuseppe Gibilisco e gli altri componenti dei “Legends” saranno all’Istituto Malignani di Udine per un incontro con gli studenti. Nel pomeriggio, poi, a partire dalle 16.30, i riflettori del palaBernes si accenderanno sulla competizione di UdinJump Development 2023.

I posti a sedere per assistere al Meeting, all’interno del palasport udinese, sono limitati. Sul portale www.udinjump.it è possibile prenotare il posto e perfezionare l’acquisto dei tagliandi d’ingresso in assoluta comodità.