ULTIMO domenica 29 giugno a Lignano Sabbiadoro

ULTIMO dà il via all’ennesima estate da protagonista indiscusso del live italiano: parte domani, domenica 29 giugno con il sold out di Lignano Sabbiadoro allo Stadio Teghil (concerto organizzato da Vivo Concerti con FVG Music Live e VignaPR, in collaborazione con il Comune di Lignano e PromoTurismoFVG), ULTIMO STADI 2025 – LA FAVOLA CONTINUA…, la tournée estiva che lo vedrà salire nuovamente sui palchi dei principali stadi italiani per 9 imperdibili appuntamenti tutti sold out da mesi (Lignano Sabbiadoro, Ancona, due volte a Milano, tre volte a Roma, Messina e Bari).

ULTIMO promette di cambiare ancora una volta le regole del gioco, proponendo ai fan un palco che per caratteristiche e dimensioni rappresenta un passo avanti nella storia dei suoi show, arrivati al quarto giro consecutivo negli stadi italiani. 65 metri di fronte palco per 24 metri di altezza, queste le dimensioni della struttura prescelta per ULTIMO STADI 2025 – LA FAVOLA CONTINUA…. Una passerella custom di 30 metri di lunghezza che riproduce la forma della chiave che il cantautore romano porta al collo, simbolo che lo accompagna sin dagli esordi.

A far da sfondo, una superficie led da oltre 900 metri quadrati, arricchita da oltre 600 corpi illuminanti che promettono di portare lo spettacolo a un livello successivo: in cui l’ormai rodata regia live si fonderà con uno spettacolo di luci che rappresenterà una novità assoluta per i concerti di ULTIMO.

Numeri da capogiro che fanno eco a quelli del popolo che segue il cantautore romano, con un affetto e una costanza che si rafforza anno dopo anno, collezionando record di vendite che non hanno eguali.

Molto più che semplici spettatori quelli che gremiscono gli spalti degli stadi: è l’incontro di centinaia di migliaia di persone di ogni età che danno vita a una vera e propria generazione. La Generazione ULTIMO, quella a cui l’Artista si rivolge da sempre e a cui in occasione dell’annuncio di questo tour aveva gridato dal palcoscenico “Finché ci sarete voi con me io da qui non mi muovo”.

A giudicare dai numeri si tratta di un amore corrisposto: finché ci sarà lui la sua generazione lo accompagnerà ovunque.

Ad anticipare l’atteso ritorno live del cantautore romano è l’album ULTIMO LIVE STADI 2024, distribuito da Believe e sotto etichetta indipendente Ultimo Records, la prima raccolta live dell’artista che ha debuttato in testa alla classifica Top Album FIMI: erano 6 anni che un disco live di un artista italiano non raggiungeva il primo posto tra i dischi più venduti nella settimana di uscita.

Un artista dai numeri straordinari: ULTIMO, classe 1996, a soli 29 anni vanta 42 stadi incisi a fuoco nel suo palmarès, per un totale di biglietti venduti in carriera di oltre 1.750.000, senza contare i 6 album inediti che dal 2017 ad oggi gli sono valsi 84 dischi di platino, 17 dischi d’oro, un totale di oltre 7 milioni di copie vendute, con oltre 3,5 miliardi di streaming su Spotify e una permanenza dell’intera discografia di ben 16 settimane nella classifica dei 100 album più venduti in Italia nel 2024, e con ben 5 album è l’artista più presente nella Top of the Music by FIMI/GfK dell’intero anno. A fine 2024 riceve il premio come Miglior Autore Under 35 ai SIAE MUSIC AWARDS 2024, un riconoscimento che celebra il valore di un repertorio musicale che sta di fatto cambiando il panorama musicale italiano.