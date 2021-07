UMBERTO TOZZI in concerto al Castello di Udine. 17 luglio 2021

Umberto Tozzi, chitarrista e cantautore fra i più amati dal pubblico, capace di vendere milioni di dischi in Italia e nel mondo e di incidere canzoni e album diventati parte importante del patrimonio musicale italiano, sarà l’ospite d’eccezione di Udine Vola 2021, con il concerto in programma domani, sabato 17 luglio sul palco del Castello di Udine (inizio alle 21.30). Il live udinese di Tozzi si inserisce nel tour acustico dal titolo “Songs”, che lo vedrà protagonista questa estate lungo tutta la penisola.

I biglietti per la tappa udinese, organizzata da Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e Comune di Udine, sono ancora in vendita su Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria del concerto, dalle 19.30. Porte aperte al pubblico dalle 20.00 e inizio spettacolo in programma alle 21.30. Tutte le info su www.azalea.it .

Umberto Tozzi torna live quest’estate con degli speciali concerti in acustico con cui attraverserà tutta l’Italia. “Songs”, questo il nome dei live, sarà un modo per l’artista per tornare a incontrare dal vivo il proprio pubblico, dopo questi lunghi mesi in cui il mondo intero è rimasto sospeso, un piccolo passo per far ripartire la musica.

«Sono felicissimo! – ha commentato lo stesso Tozzi – La riapertura dei concerti e dei luoghi di cultura in genere vuol dire finalmente ridare ossigeno a tutti gli operatori dello spettacolo che per questo lunghissimo periodo hanno sofferto in silenzio, dimenticati e senza nessun sostegno economico. Sembra un sogno poter immaginare di risalire su un Palco e incontrare di nuovo le persone che saranno lì per assistere ad un tuo concerto. Mi auguro che sia per me che per i miei colleghi possa essere l’inizio di un ritorno al più presto alla normalità e la fine di un lunghissimo incubo». “Songs” sarà anche un importante tassello nella carriera di Umberto Tozzi: per la prima volta porterà in giro uno show completamente acustico. Il pubblico avrà la possibilità di ascoltare i suoi più grandi successi e alcune canzoni che non sono mai state eseguite in concerto, chicche del suo repertorio, recuperate per l’occasione e a cui verrà data una nuova, emozionante, veste acustica.

Umberto Tozzi, cantautore e chitarrista italiano, nasce a Torino nel 1952. Con 80 milioni di copie vendute, è tra gli artisti italiani che hanno venduto il maggior numero di dischi nella storia. Come autore, con la canzone Gloria (1979), nell’interpretazione di Laura Branigan, è entrato nella classifica dei dischi più venduti in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. Umberto Tozzi ha collezionato quattro partecipazioni al Festival di Sanremo, vincendolo nel 1987 con la canzone “Si può dare di più”, cantata assieme a Gianni Morandi e Enrico Ruggeri. In oltre 50 anni di grande carriera l’artista ha regalato ai suoi fan una strepitosa discografia di 34 album, fra lavori in studio, live e raccolte. A Udine Tozzi proporrà quindi tutti i suoi più grandi successi, un’occasione unica per ascoltare in una nuova chiave hit senza tempo come “Ti amo”, “Gloria”, “Stella stai”, “Gente di mare”, “Si può dare di più”, “Tu”, fra le tante.

Fra i prossimi concerti in Castello a Udine ricordiamo quelli di The Beatbox con 1000 Streets Orchestra (19 luglio), Pfm con La buona Novella e successi storici (26 luglio), Levante (27 luglio), Nek (2 agosto), Canto Libero (9 agosto), Angelo Branduardi (18 agosto), Omaggio a Morricone con la FVG Orchestra (28 agosto) e Alice canta Battiato con la FVG Orchestra (31 agosto). Biglietti in vendita su Ticketone, info su www.azalea.it .