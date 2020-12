Un popolo smart: boom di acquisti per la categoria smartwatch

Negli ultimi tempi si è registrato un incremento nelle vendite di una categoria di prodotti tecnologici in particolare: parliamo degli smartwatch.

Si tratta, come ormai tutti sappiamo, di orologi smart. Ma quali sono le caratteristiche che li rendono smart? Si tratta di orologi che hanno numerose funzionalità, per sopperire le esigenze di chi li acquista in vari ambiti. Ma partiamo dal design. Ce n’è per tutti i gusti! Da quelli più eleganti e raffinati a quelli più sportivi ed essenziali. Gli smartwatch sono una categoria in cui ormai molte aziende tecnologiche investono, il mercato oggi ne è pieno. Per questo c’è la possibilità di scegliere davvero quello che più si addice alle nostre necessità quotidiane. Si perché lo smartwatch è prima di tutto uno strumento che accompagna le attività che svolgiamo durante il giorno.

Inizialmente è stato pensato come orologio sportivo, ovvero un supporto intelligente per i praticanti di allenamenti e attività sportive indoor e outdoor. Infatti, è uno strumento dotato di segnale GPS per monitorare e registrare i propri spostamenti durante l’allenamento. Insieme a numerosi altre tecnologie installate al suo interno, lo smartwatch è in grado di eseguire un conteggio dei passi effettuati, la velocità in km/h e la distanza percorsa per sport come corsa, trekking, bici, nuoto, sci. Facendo interagire queste tecnologie, registra i movimenti del corpo e ne ricava il dispendio di calorie, la frequenza cardiaca mantenuta sotto sforzo, la temperatura corporea..

Ma non finisce qua, perché gli smartwatch che troviamo sul mercato oggi sono degli utilissimi strumenti per integrare molte funzioni in un solo dispositivo durante la nostra giornata. Tramite un semplice collegamento Bluetooth, ad esempio, possiamo connettere lo smartphone allo smartwatch per far arrivare le notifiche, i messaggi e le chiamate direttamente sull’orologio. In questo modo, non siamo tenuti ad avere sempre il telefono a portata di mano. Inoltre, è possibile sincronizzare lo smartwatch con le app utili come il calendario, per avere sempre con sé l’agenda e ricordarci le scadenze e gli appuntamenti di lavoro.