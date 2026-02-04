Un San Valentino Pop: Udine Comics & Games. 14-15 febbraio 2026

Il prossimo 14 e 15 febbraio 2026, la Fiera di Udine si trasformerà nella location perfetta per i vostri appuntamenti romantici. Udine Comics & Games si terrà durante il fine settimana di San Valentino, offrendosi come l’occasione ideale per un “date” fuori dagli schemi, magari da vivere in coppia indossando i panni dei propri eroi preferiti, che vedrà migliaia di appassionati riunirsi da tutto il Friuli Venezia Giulia. Il manifesto di quest’anno, firmato dal professionista Mattia Modde, cattura perfettamente lo spirito vibrante di questa edizione. I biglietti sono già in prevendita su fieredelfumetto.it insieme al programma dettagliato e a tutte le informazioni per visitare l’evento.



Passeggiare tra i padiglioni sarà un innamoramento continuo, tra vecchie passioni mai dimenticate e

nuove scoperte artistiche. La vasta area espositiva si presta perfettamente alla ricerca del regalo ideale

per la propria dolce metà, spaziando tra le creazioni uniche dell’Artist Alley e le proposte originali della

Self Area dedicata alle autoproduzioni. Per chi cerca un’atmosfera più audace, la fiera propone l’area

dedicata Vuemme18, mostra ad ingresso contingentato vietata ai minori, pensata per chi vuole esplorare

il lato più adulto dell’illustrazione e del fumetto italiano. Ogni angolo della kermesse, dalla sala giochi più

grande della regione alle aree dedicate al KPOP e al Cosplay, è studiato per offrire lo spazio giusto per

entrare in una community attraverso le proprie passioni e la curiosità di scoprirne delle nuove.



Il cuore pulsante dell’evento sarà il palco principale, dove il pubblico potrà lasciarsi trasportare dalle voci

iconiche di Flavio Aquilone, Laura Lenghi e Giulia Maniglio, pronti a condividere i segreti del

doppiaggio. L’atmosfera si scalderà ulteriormente con le note delle sigle più amate interpretate dalle

QueenX, Valentina Ponzone e le Sorelle Alissandri, le cantanti italiane delle magic girls più amate del

mondo, insieme al talento del pianista Edoardo Brugnoli e all’energia punk degli SPORK. Non

mancheranno i volti noti del web come Richard HTT, Stibazzi e Xiuder, pronti a interagire con i fan. Il

momento più atteso sarà il ritorno a casa del cantautore comico Ruggero de I Timidi, che sceglie Udine

Comics & Games per lanciare in anteprima nazionale il suo nuovo progetto artistico. Ogni esibizione e

talk è accompagnata dai meet & greet. Imperdibile anche la Gara Cosplay, che chiuderà l’evento.



Udine Comics & Games 2026

14 – 15 febbraio 2026 – Fiera di Udine (Campus Friuli), Via della Vecchia Filatura 10, Martignacco (UD)

Orari:

Sabato 14 febbraio: 10.00 – 19.00

Domenica 15 febbraio: 10.00 – 19.00

Biglietti:

Online: €10,00 (+ commissioni)

Abbonamento 2 giorni: €18,00 (+ commissioni)

In cassa: €14,00

Prevendita online attiva su www.fieredelfumetto.it