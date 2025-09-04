Un trio guidato dalla pianista GLORIA CAMPANER di scena il 4 settembre a Kostanjevica

Il festival internazionale di musica e territori Nei Suoni Dei Luoghi propone il terzo appuntamento del ciclo dal titolo “Insieme/Skupaj”, serie di concerti che vede protagonisti ensemble composti da musicisti italiani e sloveni nel pieno spirito transfrontaliero che il festival incarna da sempre. Giovedì 4 settembre alle 20.00, nel suggestivo contesto del Convento Francescano di Kostanjevica,a Nova Gorica, a emozionare il pubblico sarà il trio guidato dalla direttrice artistica del festival, la pianista di fama internazionale Gloria Campaner, per l’occasione accompagnata dal giovane talentuoso sassofonista sloveno Meden Lan, e dal violoncellista Francesco Angelico. I tre proporranno al pubblico un intenso programma con musiche di Giovanni Sollima, Nadia Boulanger, Astor Piazzolla, Alexandre Tansman, e dei giovani compositori Matteo Mendicino e Emanuele Stokovac.

L’evento, parte del programma di GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale Europea della Cultura e organizzato in collaborazione con Kulturni dom Nova Gorica e Fondazione Luigi Bon e inserito nel calendario di Carniarmonie, è a ingresso libero. Prima del concerto, alle 18.30, ci sarà anche la visita guidata gratuita al Convento di Kostanjevica, per la cui partecipazione è necessaria la prenotazione scrivendo a prenotazioni@associazioneprogettomusica.org.

Il programma del concerto si sviluppa lungo un asse che intreccia la memoria della tradizione con l’invenzione contemporanea, accostando linguaggi stilistici diversi – dalla rielaborazione del folklore alla scrittura neoclassica, fino al tango rivisitato in chiave colta – e culmina nella creatività delle nuove generazioni. Pizzica Roots di Giovanni Sollima è una reinvenzione personale e fisica della danza popolare pugliese: il violoncello diventa voce primitiva e percussiva, tra groove e lirismo. I Trois pièces di Nadia Boulanger svelano, in tre miniature eleganti, un raffinato equilibrio tra espressione romantica e chiarezza formale francese. Le Grand Tango, scritto da Astor Piazzolla per Rostropovich, porta l’intensità e la sensualità del tango nuevo in ambito concertistico, con grande forza ritmica e virtuosismo. La Sonatina per sax e pianoforte di Alexandre Tansman, dal carattere neoclassico e brillante, valorizza la cantabilità e il colore dello strumento. Il Tango Étude n. 1 di Piazzolla per sassofono solo è invece un esempio puro del suo stile, dove melodia, ritmo e improvvisazione si fondono in una voce solitaria e incisiva. In chiusura due trii composti appositamente da Emanuele Stokovac e Matteo Mendicino, allievi della Classe di Composizione del M° Pagotto, che arricchiscono il programma con prospettive nuove e personali sul fare musica oggi.

Insieme/Skupaj

Gloria Campaner, pianoforte

Meden Lan, sax

Francesco Angelico, violoncello

Giovedì 4 settembre, ore 20.00 – Convento Francescano di Kostanjevica – Nova Gorica

Prossimo appuntamento del festival sarà sabato 6 settembre al Forte di Osoppo con “Dialoghi”, progetto di U.T. Gandhi (percussioni) e Marco Bianchi (chitarra). Nei Suoni Dei Luoghi è organizzato da Associazione Progetto Musica, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla cultura e allo sport econ il sostegno di Fondazione Friuli, Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia e CrediFriuli.