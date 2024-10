Una vita da Adelaide: spettacolo-concerto con Loredana Lipperini gratis online

Adelaide Ristori non è stata solo un’attrice, ma una donna che ha imposto la sua visione del teatro e dell’arte. In occasione dell’anniversario della scomparsa della grande attrice nata a Cividale del Friuli, l’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani presenta “Una vita da Adelaide”, concerto-spettacolo disponibile online sul sito filarmonicifriulani.com oppure su YouTube, un regalo per il pubblico che può accedere liberamente alla performance collegandosi online da smartphone, pc o tablet. Lo spettacolo, scritto e narrato da Loredana Lipperini, con musiche composte da Davide Coppola e interpretate dall’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani, rende omaggio a una delle più grandi interpreti del teatro ottocentesco, simbolo di emancipazione femminile e innovazione artistica. L’opera racconta la sua vita, intrecciando teatro e musica, e offre al pubblico un ritratto intimo e profondo di una figura che ha lasciato un segno indelebile nella storia dello spettacolo.

Il testo di Loredana Lipperini è un viaggio che attraversa la vita artistica e personale di Adelaide Ristori, tratteggiando un ritratto umano e professionale. Le musiche originali di Davide Coppola, eseguite dall’Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani, sottolineano i momenti salienti della narrazione, contribuendo a creare una sinergia tra parola e suono che esalta la forza comunicativa della performance.

Lo spettacolo è stato registrato all’interno degli spazi del CIPS, il Centro Internazionale Podrecca Signorelli di Cividale del Friuli, ecoglie la sfida di portare avanti la produzione culturale in modalità a distanza, sperimentando nuove forme di narrazione e di interazione con il pubblico. Orchestra e narratrice erano infatti posizionati in aree diverse della struttura durante la registrazione, con la tecnologia che ha permesso a gruppi distanti fra loro di realizzare lo spettacolo in maniera simultanea. Il risultato è un’esperienza immersiva, in cui tecnologia e digitale si sono realizzati in elemento di connessione.

Lo spettacolo è parte di Orchestra in Connessione, un laboratorio di innovazione permanente ideato dall’Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani, con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Friuli Venezia Giulia. Si ringrazia il. Comune di Cividale del Friuli in particolare l’assessore alla Cultura Angela Zappulla per aver messo a disposizione i locali del Centro Internazionale Podrecca Signorelli. Il Centro Podrecca è ubicato nel Monastero di Santa Maria in Valle, custode del sito Unesco e del Tempietto Longobardo, ed è oggi Casa delle preziose marionette del Teatro dei Piccoli di Vittorio Podrecca e dei fantocci di Maria Signorelli, un luogo magico dedicato all’ arte del Teatro di figura del Novecento. “Il Centro Podrecca” aggiunge Zappulla “è il luogo migliore per ospitare l’interessante progetto musicale che racconta la vita della grande tragica Adelaide Ristori, nata a Cividale del Friuli, che ha rappresentato la Storia Internazionale del Teatro portando la sua grande capacità recitativa e drammatica nei Teatri più importanti del mondo come successivamente fece anche il cividalese Vittorio Podrecca padre del Teatro dei Piccoli che circumnavigò il mondo con le marionette musicali amate e apprezzate universalmente.”

La collaborazione tra giovani talenti – musicisti, compositori e scrittori – mette in luce la vitalità creativa delle nuove generazioni e dimostra come la cultura possa essere uno strumento potente di coesione e identità.

Il progetto è stato interamente ideato e gestito da professionisti under 35, elemento centrale dell’azione dell’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani, Oltre ai promotori, agli interpreti e al compositore, anche le realtà che hanno seguito lo sviluppo tecnico del mediometraggio sono formate da giovani: la registrazione audio è curata da Eastland Studio di Francesco Blasig, mentre le riprese e il montaggio sono state realizzate da CTRL Zebra con il coordinamento di Elia Plaino.