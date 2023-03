Vacanza in Tanzania: scopriamo il Palumbo Waves Resort

Zanzibar è un’isola tropicale di grandi dimensioni, e ci sono tanti possibili resort in cui vivere una vacanza da sogno: scopriamo il Palumbo Waves Resort.

Zanzibar, isola delle spezie e delle spiagge di sabbia bianca finissima bagnata da acque turchesi, è uno di quei luoghi da visitare almeno una volta in vita. La vita dell’isola della Tanzania si concentra nella grande area di Zanzibar, il capoluogo, ma tutt’intorno all’isola sono tanti i resort che a pochi passi da un mare da favola offrono un soggiorno di qualità. Oggi proveremo a scoprire uno dei migliori resort di Kendwa, nel nord di Zanzibar: il Palumbo Waves Resort.

Dove si trova Zanzibar?

Zanzibar è una grande isola che ricade nel territorio della Tanzania, nella costa est dell’Africa, non molto a sud dell’Equatore. L’isola è sotto molti aspetti indipendente, e ad oggi vede nel turismo la sua maggiore fonte di economia. Un tempo Zanzibar era uno dei principali snodi mondiali del commercio di spezie, ancora oggi centrali nella cultura locale.

Come arrivare a Kendwa?

Kendwa è una cittadella nell’estremo nord di Zanzibar, un grande centro turistico con diversi resort di qualità. Per raggiungerla il modo migliore è atterrare all’aeroporto internazionale di Zanizibar e poi muoversi in shuttle o in taxi: da lì a Kendwa sono solo 50 chilometri. Partendo da Roma o Milano ci possono essere uno o due scali.

Il Palumbo Waves Resort

Il Palumbo Waves Resort si trova a poco più di 250 metri dalla bellissima Kendwa Beach, una piccola ma profonda spiaggia bagnata da delle acque trasparenti e tendenti al turchese. Qui i clienti potranno trovare lettini e ombrelloni dove rilassarsi tra un bagno e l’altro. In questo giovane resort a 4 stelle i clienti sono coccolati, e potranno godersi anche una cucina di qualità. La struttura ospita un ristorante principale a buffet (à la carte in caso di bassa occupazione) incluso nel prezzo, e due ristoranti à la carte a pagamento, di cui uno sulla splendida Kendwa Beach.

Gli ospiti potranno anche godersi la merenda e un particolare tea time senza muoversi dal proprio sdraino. Ma non è tutto: la posizione rialzata del resort rispetto alla spiaggia e al mare consente agli ospiti di godere di una meravigliosa visuale dal loro terrazzo.

Non solo resort: cosa fare a Zanzibar

Gli ospiti, naturalmente, potranno allontanarsi da Kenwa per esplorare questa magnifica isola tropicale. Il capoluogo, l’omonima Zanzibar, ha tanto da proporre, dal Palazzo delle Meraviglie ai Giardini Forodhani, ma anche l’entroterra, più selvaggio, è interessante da visitare, per scoprire il lato più povero e autentico dell’isola.

Cosa sapere prima di prenotare per Zanzibar

La stagione delle piogge va da novembre a maggio, e coincide con i mesi più caldi. Questo, come sempre, è da tenere in conto prima di prenotare. A livello sanitario non ci sono vaccinazioni obbligatorie da effettuare per visitare Zanzibar.

È consigliato arrivare vaccinati da febbre gialla, colera, tifo ed epatiti virali. Si consigliano inoltre vestiti chiari (preferibilmente bianchi) e a maniche lunghe. Non ultimo: creme solari efficaci.