Vacanze in Sardegna: estate 2023

Le giornate iniziano ad allungarsi: è questo il tempo di pensare alle vacanze in Sardegna per l’estate 2023 in particolare se si vogliono scegliere le mete migliori. Le idee possono essere tantissime e sicuramente tutte importanti per chi vuole passare una parte della bella stagione tra mare e spiagge d’incanto senza dimenticare l’incantevole offerta culturale dell’Isola. La Sardegna è una terra ricca di bellissime spiagge da conoscere e scoprire ma non solo. Scopriamola insieme.

10 tappe perfette per delle vacanze in Sardegna

Esistono dei luoghi da visitare se si fa un viaggio in Sardegna: tappe quasi obbligate per vivere al meglio un’esperienza sull’isola quasi totalizzante fatta di bellissimo mare, natura incontaminata ed ottimo cibo. Ci siamo stati lo scorso anno e vi consigliamo alcune mete top spesso nemmeno segnalate negli itinerari.

Cale d’Ogliastra: una esperienza unica e rara, si tratta delle cale più belle del Mediterraneo, nel Golfo di Orosei, facilmente raggiungibili grazie ai servizi di navigazione offerti da società locali. Vedere Cala Luna o Cala Mariolu è scegliere di conoscere da vicino luoghi incontaminati e incantevoli. Alghero: meta imprescindibile di un viaggio in Sardegna, soli o “in compagnia di uno straniero” come cantava Giuni Russo a scoprire i vicoli illuminati dal rosso tramonto e a sentir parlare il catalano senza essere in Spagna. Alghero è una cittadina da non perdere in vacanza in Sardegna. Sassari: una città diversa nell’Isola, qui il tempo sembra esser sospeso tra la dominazione Spagnola ed il periodo dei Savoia. Città elegante e vivace perfetta per una tappa del viaggio. Nuoro: capoluogo di provincia nel cuore dell’Isola nasconde un antico patrimonio storico e culturale. Qui è nata Grazia Deledda ed i suoi romanzi, da Nobel, sono qui ispirati. Orani: a pochi chilometri da Nuoro, per ammirare il paese natale di un’altro sardo da guiness, ovvero Costantino Nivola la cui arte appassiona ancora migliaia di persone in tutto il mondo. Oltre il paese di Orani, le sue chiese, ed il centro storico, tappa importante è il museo dedicato proprio all’artista. Mandrolisai: a caccia dei vigneti dei panorami storici d’Italia ed ad assaggiare un ottimo bicchiere di vino qui, quasi tutto biologico e lavorato ancora a mano! Porto Pino: le due e l’incanto di una spiaggia speciale a sud Sardegna, quasi ad un passo dall’Africa in un mare che ricorda i Caraibi. Carbonia: sempre a sud è il caso di visitare Carbonia, città della fondazione, voluta fortemente da Mussolini per conoscere la vita in miniera ed il dopo ventennio in un modo differente. San Vito: a pochi chilometri dalle spiagge di Villasimius una borgata di pescatori arroccata ai piedi di un monte tutto da scoprire e conoscere magari a piedi. San Basilio: nel cuore dell’isola, magari ad osservare le stelle dal radiotelescopio.

Buon cibo da assaggiare

Per tanti la Sardegna è patria di cibo buono ed ancora fatto come un tempo. Sicuramente nell’Isola le tradizioni sono molto forti e non di rado si possono assaporare cibi unici e gustosissimi. Cosa è necessario assaggiare? Sicuramente il vino partendo dal cannonau per arrivare al mandrolisai o alla vernaccia. Ottimi i dolci di mandorle tradizionali ma deliziosi l’agnello ed il maialetto cucinati alla moda locale.