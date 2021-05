Vaccini decisivi per sconfitta pandemia e ripartenza

“La primavera rappresenta il momento della rinascita di cui tutti sentiamo un grande bisogno. Iniziative come Monfalcone in fiore ci offrono un senso di speranza dopo un periodo molto difficile. Ancora una volta questa città riesce a trasmettere un messaggio di positività e di voglia di futuro”.

Lo ha affermato l’assessore al Patrimonio, Sebastiano Callari, che questa mattina, insieme al sindaco Anna Cisint, ha inaugurato l’edizione 2021 di Monfalcone in fiore, il mercato florivivaistico che fino a domenica 9 maggio si estenderà tra piazza della Repubblica e piazza Unità.

“I dati sulla diffusione del Covid in Friuli Venezia Giulia sono in netto calo – ha ricordato Callari -. Questi numeri, ogni giorno più confortanti, ci fanno sperare di essere alla fine di un incubo che speriamo non si ripresenti mai più”.

“Cogliamo questa occasione di festa per sottolineare l’importanza di aderire alla campagna di vaccinazione – ha esortato l’assessore -. Devono terminare una volta per tutte i discorsi inutili e dannosi sull’opportunità o meno di vaccinarsi. Si tratta infatti dell’unica arma a nostra diposizione per contrastare le numerose varianti del Covid-19 e per ripartire in vista dell’estate e della bella stagione”.

“Vaccinarsi è un dovere che dobbiamo avere nei confronti degli altri. È fondamentale fare squadra per sconfiggere la pandemia. Dobbiamo farcela – ha concluso Callari – così come questo Paese ce l’ha fatta in molte altre occasioni nel suo passato”.