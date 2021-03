Vaccini:Fedriga, patto Fvg-Industria-sindacati accelera immunizzazioni

Pordenone, 17 mar – “Quello siglato oggi è un accordo che non

va ad alleggerire il lavoro della sanità regionale quanto invece

a velocizzare la campagna vaccinale in Friuli Venezia Giulia”.

Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano

Fedriga in occasione della firma del protocollo di attuazione del

progetto “Ancora più sicuri in fabbrica” sottoscritto oggi a

Pordenone tra la Regione, Confidustria del Friuli Venezia Giulia,

Cgil, Cisl e Uil con il supporto dell’associazione Medici cure

primarie del Friuli occidentale e la Croce rossa. Il documento

sancisce le modalità con le quali provvedere alla vaccinazione

anticovid dei dipendenti che lavorano all’interno delle aziende

presenti nel territorio regionale.

Alla presenza dei presidenti di Confidustria Fvg Giuseppe Bono e

di quelli territoriali Alto Adriatico e Udine Michelangelo

Agrusti e Anna Mareschi Danieli, i rappresentanti sindacali

nonché del ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini

e del vicegovernatore della Regione con delega alla Salute

Riccardo Riccardi, Fedriga ha evidenziato l’importanza

dell’iniziativa siglata a Pordenone e che fa da apripista a

livello nazionale.

“Questo accordo – ha detto il governatore – è un atto di estrema

utilità poiché dimostra che esiste in questo momento una presa di

responsabilità collettiva in cui ognuno mette da parte le

legittime aspettative per dare il proprio contributo al fine di

velocizzare il più possibile la campagna vaccinale. Questo patto

dimostra come il Friuli Venezia Giulia si stia impegnando al

massimo per farsi trovare pronto a combattere la grande battaglia

sul fronte dell’approvvigionamento dei vaccini; adesso chiediamo

che altrettanto facciano anche le istituzioni internazionali.

Noi, anche con questo accordo siglato oggi, abbiamo schierato in

prima linea le nostre truppe: le armi ce le abbiamo, ciò che ci

servono ora sono quindi le munizioni, ossia le dosi, con le quali

poter essere il più incisivi possibile per sconfiggere il nemico

rappresentato dal virus. A ciò si associa poi il fattore “tempo”:

reperito il vaccino, in una pandemia bisogna velocizzare

l’inoculazione per cercare di mettere al sicuro prima possibile

le persone e quindi far ripartire al più presto l’economia”.

Su questo aspetto Fedriga ha evidenziato al ministro Gelmini

l’apprezzamento per il cambio di passo compiuto dal Governo e

dalla gestione commissariale sul fronte delle vaccinazioni. “Sono

molto soddisfatto – ha detto il governatore – per il nuovo piano

siglato dall’esecutivo nazionale e concordato con la Conferenza

delle Regioni, perché così si è riusciti a superare una

situazione che stava mettendo in crisi tutto il sistema

territoriale. La scelta di destinare le inoculazioni alle fasce

più deboli è certamente quella più corretta perché le persone più

fragili sono quelle che rischiano di più e la loro mancata tutela

poteva mettere a repentaglio anche i sistemi sanitari delle

Regioni”.

