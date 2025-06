Vasco Rossi in concerto a Udine il 28 e 29 giugno 2026

Una storia pazzesca, quella di Vasco, da oltre 50 anni sulla cresta dell’onda. E arriva la notizia. Quella che in tanti stavano aspettando. Nel pieno del tour 2025, dopo i 56.000 di Bibione i 72.000 di Torino e la carica dei 130.000 di Firenze dove “Vasco il Magnifico” ha ricevuto le chiavi della Città. Nella serata, la prima al Dall’Ara, la sua casa emiliana, di fronte ai 77.000 di Bologna. Con ancora Napoli, Messina e Roma alle porte, che andranno a completare un tour di oltre 600.000 spettatori complessivi.

Ebbene sì, qui e oggi, Live Nation è lieta di annunciare, a grandissima richiesta, le nuove date del VASCO LIVE 2026.

10 nuovi concerti, 5 città, 1 fronte del palco. Grande, immenso, un abbraccio collettivo. Un lungo viaggio iniziato lo scorso anno (2024) con la straordinaria residency di San Siro (7 stadi, un record, mai nessuno prima di lui) proseguita quest’anno da nord a sud dell’Italia con un potentissimo messaggio di vita e di speranza e che si completerà il prossimo anno in nuove città, isola (Sardegna) compresa. Un’ onda sonora piena di luce, sorretta da canzoni che sono diventate inni ultra-gene-razio-nali. Perché il Blasco è senza eguali nella musica italiana. Pronto sempre, e ancora di più, a portare tutta la sua storia nella nostra storia, tutta la sua forza nella nostra forza, tutta la sua immagine del futuro nel nostro futuro. Una celebrazione collettiva, che diventa un viaggio. Semplice, maestoso e spericolato.

5 e 6 Giugno – FERRARA – Parco Urbano G. Bassani 12 e 13 Giugno – OLBIA – Arena

18 e 19 Giugno – BARI – Stadio San Nicola

23 e 24 Giugno – ANCONA – Stadio Del Conero

28 e 29 Giugno – UDINE – Bluenergy Stadium

I biglietti per VASCO LIVE 2026 saranno disponibili in anteprima per il Blasco Fan Club

dalle ore 12:00 di lunedì 7 luglio su vascolive.vivaticket.it.

I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 12:00

di mercoledì 9 luglio. Scopri di più su www.priceless.com/music.

Vendita generale a partire dalle ore 13:00 di venerdì 11 luglio su

www.vivaticket.com – www.ticketone.it – www.ticketmaster.it

Mentre il tour 2025 – un tour da record – continua a macinare chilometri ed emozioni, si comincia già a fantasticare, immaginare e sognare la magia del prossimo tour. Giovedì 12 giugno si replica a Bologna, poi sarà la volta di Napoli (16 e 17 giugno, Stadio Diego Armando Maradona) e infine Roma (27 e 28 giugno, Stadio Olimpico). Un ultimo grande abbraccio prima di ritrovarci fra un anno!

Perché con Vasco non è mai finita. VASCO LIVE 2026: una nuova occasione per gridare ancora una volta che tutto può succedere.