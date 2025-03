Venerdì 21 marzo esce “Ioi?n”, il nuovo disco dei Cinque Uomini sulla Cassa del Morto

Venerdì 21 marzo sarà disponibile in tutte le principali piattaforme musicali “Ioi?n”, il terzo album dei Cinque Uomini sulla Cassa del Morto, folk-rock band del Friuli Venezia Giulia, un lavoro che rappresenta anche un deciso punto di svolta dopo i primi “Blu” (2017) e “Kairòs” (2019), un’opera introspettiva e profonda che vuole affrontare i temi del cambiamento e dell’incertezza.

Il titolo del disco è un omaggio a un frammento di una poesia di Saffo, una delle più grandi poetesse dell’antica Grecia e la sua interpretazione e traduzione può essere plurima: “che io possa andare oltre”, “che io possa avvicinarmi”, “che io possa andare via”. Come il suo titolo l’album invita a guardare al futuro con coraggio e speranza, ma in modo ambivalente tenendo in considerazione la difficoltà di trovare una risposta univoca alle richieste della vita. Le canzoni di “Ioi?n” esplorano in modo genuino e spontaneo la problematicità di mantenere una rotta chiara in un mondo dinamico che spesso sembra chiedere troppo, non dando certezze. “Ioi?n” vuole invitare a trovare un’alternativa alla fretta della contemporaneità che trascina tutto, ma mantenendo ben salde le radici delle cose che contano davvero, che ci spronano ad alzarci ogni giorno e cercare di essere la migliore versione di noi stessi, per il mondo e nel mondo che ci circonda. La nuova fatica discografica è il risultato della collaborazione della band con il produttore udinese Luca Moreale.

I Cinque Uomini continuano a fondere sonorità folk-rock e pop con testi in italiano, arricchendo il loro sound con nuove influenze e una maggiore maturità artistica. Il lavoro musicale, pur mantenendo l’anima popolare tipica della band, è caratterizzato da arrangiamenti ispirati, attenti e fondati su un’alternanza di pieni e vuoti per valorizzare i testi, ma anche momenti strumentali ricchi e variegati.

“Le dieci tracce che compongono Ioi?n sono un invito all’ascolto condiviso, un percorso di riflessione e catarsi che ci accompagna in questo delicato momento di trasformazione” – ha commentato la band -“Ciascuna canzone racconta un particolare stato d’animo, un’emozione che ci tocca da vicino e che siamo sicuri troverà risonanza nel cuore di chi ascolta.”

BIO:

Attivi dal 2013 i “Cinque Uomini sulla Cassa del Morto” sono Francesco Imbriaco (Voce, tastiera, chitarra), Alberto Corredig (Voce, chitarra, percussioni), Leonardo Duriavig (Basso, sintetizzatori, cori), Michele Di Gleria (Batteria) e Davide Raciti (Violino, ukulele, cori). Nato in Friuli Venezia Giulia, il gruppo propone brani di composizione propria, con sonorità folk-rock e testi in italiano. Caratteristica centrale del progetto è l’attività live, il forte coinvolgimento del pubblico e l’importanza di creare un legame con le persone attraverso la musica.I “Cinque Uomini” vantano un’intensa attività live, con oltre 350 concerti in tutto il Nord Italia e oltre. Tra le esibizioni più significative, si segnalano le aperture a gruppi come Tre Allegri Ragazzi Morti (2015, Udine) e Franz Ferdinand (2017, Lignano Sabbiadoro), la partecipazione al Collisioni Festival (Barolo, 2017), la finale al Premio Fabrizio De André (Roma, 2016) e le ripetute partecipazioni al Ferrara Buskers Festival (dal 2014 al 2022, con due edizioni da invitati nel 2015 e 2021). Recentemente, sono saliti sul palco del Castello di Udine in apertura alla band La Sad. Il gruppo ha all’attivo due dischi autoprodotti di brani inediti: “Blu” (2017) e “Kairòs” (2019). Tra il 2020 e il 2023 sono usciti alcuni singoli, tra cui “L’unico segno del tempo”, in collaborazione con il cantautore friulano Alvise Nodale, e “Umani”, che anticipa la terza uscita discografica del gruppo, l’EP “Esseri Umani”, pubblicato a inizio 2024. Le sonorità spaziano dal pop-rock a influenze folk (musica irlandese, klezmer), con arrangiamenti caratterizzati da una grande varietà timbrica, l’uso di numerosi strumenti e l’armonia delle quattro voci. A marzo 2025 è prevista l’uscita del nuovo album, anticipato dai singoli “Non passi mai”, “Avonde” e “Cosa vuoi tu dalla vita” (28 febbraio 2025). Nel 2025 il gruppo promuoverà il nuovo album con un tour.