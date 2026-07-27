Via Mercatovecchio diventa un giardino urbano: alberi, sedute e nuove aree d’ombra

Un piccolo giardino urbano nel cuore della città. Da oggi via Mercatovecchio inizia a cambiare volto con l’installazione della prima delle sette isole verdi modulari che trasformeranno la principale via pedonale del centro storico in uno spazio ancora più accogliente, ombreggiato e vivibile durante i mesi estivi.

L’intervento, finanziato con 134 mila euro attraverso le risorse del Distretto del Commercio, porterà complessivamente in via Mercatovecchio sette isole verdi modulari di diverse dimensioni, circa un centinaio di sedute, una ventina di alberi – tra aceri campestri, canfore, tigli, cornioli e osmanti – oltre a decine di arbusti e fioriture. Dopo il montaggio della prima isola nella giornata di oggi, le altre sei saranno installate nel corso della prossima settimana in diversi punti della via, in particolare lungo il lato che guarda al Castello.

Le isole verdi resteranno in via Mercatovecchio da oggi fino a novembre, contribuendo a rendere la via più vivibile durante i mesi più caldi dell’anno. La loro collocazione è stata studiata anche in funzione dei principali appuntamenti cittadini: l’allestimento è infatti già compatibile con lo svolgimento di Friuli Doc e non richiederà modifiche. Le installazioni saranno invece rimosse in vista di Ein Prosit. Al termine della stagione estiva, le essenze verranno rinnovate e gli alberi saranno messi a dimora in piena terra, proseguendo così il loro ciclo di crescita in altre aree verdi della città.

«Questa è una soluzione alla quale abbiamo lavorato a lungo perché volevamo dare una nuova identità a una via per la cui pedonalizzazione ci siamo battuti con convinzione insieme all’assessore Marchiol. I dehors rappresentano una componente importante della vitalità di via Mercatovecchio, ma da soli non bastano a costruire uno spazio pubblico accogliente. Cittadini, commercianti e turisti ci chiedevano luoghi dove fermarsi, sedersi e vivere la via con tranquillità. Con queste isole verdi realizziamo un progetto organico che migliora la vivibilità del centro storico, rende più piacevole la permanenza delle persone e contribuisce a valorizzare una delle strade più rappresentative della città», dichiara l’assessore alle Attività produttive e al Commercio Alessandro Venanzi.

L’intervento rientra nella Linea Strategica 3 del Piano Zero del Verde ed è stato progettato anche per rispondere a una delle principali criticità climatiche del centro storico. Via Mercatovecchio è infatti soggetta durante l’estate al cosiddetto effetto “urban canyon”: la continuità della pavimentazione e la conformazione degli edifici favoriscono l’accumulo del calore, mentre i vincoli storico-monumentali impediscono la realizzazione di alberature in piena terra.

La scelta di utilizzare alberi e arbusti in grandi fioriere modulari rappresenta quindi una soluzione capace di incrementare rapidamente la presenza del verde, creare ombreggiamento e migliorare il comfort climatico senza alterare il contesto storico. Le isole, inoltre, integrano elementi di arredo e sedute pubbliche, creando nuovi spazi di sosta e socialità nel cuore della città.

«Portare alberi e vegetazione nel cuore del centro storico significa mettere in campo un’azione concreta di adattamento ai cambiamenti climatici. Queste isole verdi contribuiranno ad aumentare l’ombreggiamento, a mitigare gli effetti delle isole di calore e a rendere più confortevole uno degli spazi più frequentati della città. Lo facciamo con un progetto flessibile e reversibile, pienamente compatibile con i vincoli del centro storico, che ci permetterà anche di monitorarne gli effetti e valutarne gli sviluppi futuri. È un intervento che unisce sostenibilità ambientale, qualità urbana e benessere delle persone», sottolinea l’assessore al Verde Ivano Marchiol.

L’intervento rappresenta una delle principali azioni di riqualificazione dell’arredo urbano previste dall’Amministrazione comunale per il centro storico ed è stato sviluppato grazie alle risorse del Distretto del Commercio, nell’ambito delle iniziative dedicate al miglioramento della qualità degli spazi pubblici.