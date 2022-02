Viaggio tra i migliori casinò europei

I viaggi in giro per il mondo sono sempre l’occasione giusta per visitare qualche casinò. Quando si viaggia c’è più voglia di tentare la fortuna, ed è per questo che i casinò non attirano solo gli appassionati di gioco d’azzardo, ma anche semplici curiosi che hanno voglia di passare una serata diversa dal solito durante una vacanza.

Ma quali sono i migliori casinò europei? Alcuni sono delle vere e proprie istituzioni, ed attirano i visitatori anche per il loro fascino, mentre altri sono più moderni e propongono giochi e slot di ultima generazione. Scopriamoli insieme!

Casinò di Montecarlo – Principato di Monaco

Quando si parla di casinò in Europa, il primo della lista è sempre il Casinò di Montecarlo. Visitare questa casa da gioco vuol dire fare un salto tra lusso e tradizione. Quando si varcano le porte del casinò si può respirare quell’atmosfera speciale che solo questa casa da gioco del Principato di Monaco è in grado di regalare. Il casinò venne costruito nel 1863 da Charles Garnier, ed il suo atrio rivestito in marmo è circondato da 28 iconiche colonne.

L’offerta dei giochi è molto ampia, ed i visitatori possono tentare la fortuna con le classiche roulette, sia nella versione alla francese che in quella all’americana, oppure ai con i dadi ed il blackjack. Ovviamente non mancano giochi più moderni come il poker. C’è un’ampia scelta anche per quanto riguarda le slot machine, presenti sia nelle versioni classiche che in quelle più moderne delle video slot.

Per poter accedere al casinò bisogna aver compiuto 18 anni e bisogna pagare un biglietto di ingresso di 13€. Ovviamente è necessario presentarsi con un abbigliamento adeguato.

Casinò di Saint Moritz – Svizzera

Varcando di poco il confine con l’Italia ed andando in Svizzera si possono visitare ben 21 casinò terrestri. Il più famoso ed importante è il Casinò di Saint Moritz, frequentato da persone provenienti da ogni parte del mondo. Se siete in viaggio da queste parti, non perdete l’occasione di visitarlo!

Questa casa da gioco, ospitata all’interno del Kempiski Grand Hotel des Bains, non è molto grande, ma è in grado di offrire ai visitatori una grande varietà di giochi. Al suo interno i visitatori possono divertirsi e tentare la fortuna grazie a circa 80 slot machine ed una decina di tavoli dove sedersi per sfidare il banco al blackjack ed alla roulette.

Per poter entrare al casinò bisogna aver compiuto 18 anni e l’ingresso è completamente gratuito.

Casinò di Barcellona – Spagna

Se siete amanti dei casinò e state organizzando un viaggio in Spagna dovete sapere che avrete solo l’imbarazzo della scelta! Sul territorio iberico infatti sono presenti molte case da gioco, ed una di queste è il bellissimo Casinò di Barcellona. Il casinò si trova nel cuore del Port Olímpic, sul lungomare della città catalana, ed è ospitato all’interno di un grande grattacielo.

Il Casinò di Barcellona non offre ai suoi visitatori solo una grande varietà di giochi d’azzardo, ma anche tante altre forme di intrattenimento tra musica, spettacoli live ed ovviamente gastronomia.

Per quanto riguardo il gioco d’azzardo, è il poker a farla da padrone, presente in diverse varianti tra cui Texas Hold’em ed Omaha, ed anche con partite in modalità cash.

L’età richiesta per entrare al casinò è di 18 anni, ed il ticket di ingresso da pagare è di 4,50€. E’ consentito l’accesso con abbigliamento casual elegante.

Casinò di Venezia – Italia

Nel nostro paese il casinò più famoso ed importante è senza dubbio il Casinò di Venezia, riconosciuto come la casa da gioco più antica al mondo. Il casinò ha due diverse sedi, quella storica di Ca’ Vendramin Calergi, ospitata al primo piano di un palazzo rinascimentale affacciato sul Canal Grande, ed il più moderno Ca’ Noghera, una moderna struttura situata vicino all’aeroporto Marco Polo, aperto nel 1999, che è stato anche il primo Casinò all’americana in Italia.

In entrambe le sedi del Casinò di Venezia è possibile tentare la sorte ai classici giochi da tavolo come roulette, punto banco, baccarat ed ovviamente il poker. Non manca anche un’ampia selezione di slot machine, ed in particolar modo in quello di Ca’ Noghera si trovano tutte quelle di ultima generazione.

Per accedere bisogna aver compiuto 18 anni ed è necessario pagare un ticket di ingresso di 5€.