Vinyl Udine al Bearzi domenica 22 marzo 2026

Domenica 22 marzo 2026, dalle 9.30 alle 19, alla palestra don Bosco dell’Istituto Bearzi di Udine (via Don Bosco 2), torna “Vinyl Udine”, mostra mercato del vinile e del cd usato e da collezione, con il patrocinio del Comune di Udine.

La manifestazione, giunta alla quattordicesima edizione, ospiterà oltre 35 espositori provenienti da Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia, Toscana e da paesi confinanti come Austria, Slovenia e Croazia, con migliaia di dischi e cd in vendita tra rock, jazz, funk, soul, punk, new wave, dark, pop, progressive ed elettronica.

Novità di questa edizione saranno gli eventi collaterali. Tra questi, la presentazione di “HANDMADE”, il nuovo lavoro discografico del chitarrista udinese Michele Pirona, pubblicato esclusivamente in vinile 180 grammi: un album poliedrico di chitarra acustica e classica, composto da 11 tracce e arricchito dalla presenza di diversi ospiti, tra cui il featuring del chitarrista di fama mondiale Antonio Forcione. Il primo estratto, “U Carcamagnu”, è un omaggio al genio di Paolo Villaggio ed è accompagnato da un videoclip girato a Udine in 42 location diverse. Pirona proporrà inoltre due brevi esibizioni live nel corso della giornata e avrà copie del disco disponibili per la vendita.

In programma anche la presentazione e vendita del libro “Live in Trieste” da parte dell’autore Giuseppe Vergara, volume che racconta 54 anni di musica dal vivo nel capoluogo giuliano, dal 1970 ai giorni nostri.

Completa il programma la presentazione con esposizione della mostra “FVG Live!”, raccolta di locandine e manifesti di concerti in Friuli-Venezia Giulia”, curata dal collezionista Cristiano Pellizzaro, una raccolta di materiali rari e preziosi che documentano la storia dei concerti dal vivo in regione.

Completano l’offerta ampio parcheggio, bar attivo tutto il giorno e la possibilità per il pubblico di scambiare i propri dischi da collezione con gli espositori.

Oltre 35 espositori da Italia e dall’estero, migliaia di dischi e cd in vendita e, per la prima volta, tre eventi collaterali con Michele Pirona, Giuseppe Vergara e Cristiano Pellizzaro

Ingresso: 3 euro