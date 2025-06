VisioGarden fino al 5 settembre 2025

Quando alla radio scatta l’heavy rotation dei primissimi tormentoni tropicaleggianti, e alla tivù scatta l’implacabile loop delle repliche, vuol dire che l’estate è ufficialmente dietro l’angolo. Con le scuole che chiudono e gli ombrelloni che si aprono. Con le zanzare pronte a entrare in azione e i ventilatori pronti a essere ripescati dalle cantine. Manca poco. Pochissimo. Ancora qualche pagina di calendario. E se i più fortunati sentono già aria di vacanza, tutti gli altri non devono assolutamente rattristarsi: di loro, fino al 5 settembre, si prenderà cura l’ampio programma del VisioGarden!

Anche quest’anno, sotto il segno di UdinEstate, il CEC/Visionario offrirà infatti agli udinesi il sollievo dell’intrattenimento nell’oasi verde di via Asquini 33. Una lunga estate urbana, progettata con Bu.chetto e con la Mediateca Mario Quargnolo, che alternerà musica dal vivo (band e dj set), incontri di approfondimento, lezioni di ballo (swing, boogie woogie, rockabilly jive) e degustazioni a tema cinematografico (tutti gli appassionati di cocktail, di mixology e di vecchi film non prendano altri impegni!) dal lunedì al venerdì. Ovviamente non mancherà l’amatissimo Chiosco Bar, gestito dal Bu.chetto e aperto dalle 18.00 alle 24.00 (in caso di maltempo ci si trasferisce al coperto, al primo piano del Visionario).

Se il viaggio del VisioGarden 2025 prende il via martedì 17 giugno con un live set che schiera i musicisti di UdinElettronica, gli appuntamenti da evidenziare sono davvero troppi: qui, per ovvie ragioni di sintesi, ci limiteremo ad alcuni highlights. Cominciando dall’imperdibile combinazione tra fitness e musica irish dal vivo, nella serata del 19 giugno, proseguendo con la grande festa per i bambini del 27 giugno (Carolina Zanier terrà un laboratorio creativo di tessitura, Irene Dolzani curerà un karaoke dedicato alle sigle dei cartoni) e arrivando alla proiezione di cortometraggi locali, il 24 giugno, nell’ambito del progetto Memorie animate di una Regione.

Visionario Garden 2025, ricordiamo, conta sulla partecipazione del Comune di Udine e della Regione Friuli Venezia Giulia e sulla collaborazione di Circolo Zoo, di Fitness Island – Evolution, di IDEA s.r.l/Udine Cocktail Week e della Scuola di ballo Planet Rock Studio.