Il Vescovo Monsignor Giuseppe Pellegrini si è recato oggi pomeriggio in visita al centro sportivo De Marchi per portare gli auguri di Pasqua ai calciatori e allo staff del Pordenone Calcio, e per loro tramite alle famiglie, ai ragazzi del Settore giovanile e i tifosi. Per l’occasione a monsignor Pellegrini è stato donato un pallone autografato da tutti i ramarri.