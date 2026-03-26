Visita speciale e musiche d’organo in occasione della festa della Santissima Annunziata

Giovedì 25 marzo, alle ore 17.00, in occasione della festività della Santissima Annunziata, a cui è titolata la cattedrale di Udine, la Parrocchia di Santa Maria Annunziata propone l’iniziativa Una musica annunciata. Si tratta di una visita guidata speciale, condotta dalla curatrice del museo Maria Beatrice Bertone e dal musicologo Alessio Screm. Ai partecipanti saranno illustrate le opere d’arte conservate dal XIV al XVIII secolo, i loro collegamenti con la musica strumentale e corale, i riferimenti all’ambito liturgico e della rappresentazione iconografica, con particolare riguardo al tema dell’Annunciazione di Maria.

Il percorso sarà occasione per individuare anche quelle opere non sempre visibili o poco note ai visitatori e frequentatori del Museo e della Cattedrale.

Con il 2025 il Museo del Duomo ha avviato una serie di progetti per valorizzare gli aspetti della musica sacra e della coralità, come per esempio l’installazione permanente della Poltrona Sonora nelle sale del Museo. Evidenziare l’aspetto musicale e i suoi richiami con le opere d’arte è un modo per conoscere l’importante contributo che queste arti costituiscono, come patrimonio storico e artistico, in grado di stimolare all’interpretazione del sacro e del liturgico, restituendo il valore alle opere stesse in ogni aspetto. Gli stessi spazi della cattedrale e gli antichi organi monumentali della cattedrale costituiscono un’entità che va individuata e compresa in tanti aspetti.

Con la visita si avrà modo di individuarne le valenze, godendo al termine delle esecuzioni organistiche affidate a Gabriele Darù che suggellerà l’incontro prima della Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo Mons. Riccardo Lamba, prevista alle 19.00.

Il ritrovo per quanti vorranno prendere parte all’iniziativa è al Museo del Duomo.