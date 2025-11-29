VOCI DI RINASCITA: concorso letterario per il cinquantenario del terremoto del Friuli

Su iniziativa del Circolo Culturale Ricreativo “Daniele Farlatti” ODV di Farla – Majano, realtà nata con l’obiettivo di promuovere socialità, cultura e partecipazione civica sul territorio, nasce il Premio Letterario Farlatti “Voci di Rinascita”. Le iscrizioni al concorso, ideato per celebrare il cinquantenario del devastante terremoto del 1976 in Friuli Venezia Giulia, apriranno ufficialmente il giorno 1 dicembre, per chiudersi il 30 marzo 2026. L’iniziativa vuole essere un gesto di memoria attiva, per trasformare il ricordo della ferita in una pratica di comunità, educazione e bellezza condivisa. Il progetto invita adulti, giovani e classi scolastiche a raccontare con parole nuove la “rinascita”, attraverso la solidarietà e la speranza. Il concorso si articola in due sezioni: poesia e racconto breve. La prima si divide in tre categorie – adulti, under 18 e classi di scuole primarie e secondarie di primo grado – e accoglie testi inediti fino a quaranta versi. La seconda, divisa in due categorie – adulti e under 18 – accoglie invece testi fino a 2.500 battute.

A giudicare le proposte sarà una giuria tecnica composta da personalità competenti nel campo letterario, poetico, artistico e giornalistico, i cui componenti verranno svelati nelle successive fasi del concorso. Ai primi tre classificati per ogni categoria spetterà un premio in denaro (da un minimo di 50 € a un massimo di 200 €), un attestato e per i primi di categoria anche un’opera d’arte realizzata da artisti locali. A questi riconoscimenti si aggiunge anche uno speciale Premio della Giuria Popolare in memoria di Milena De Cecco e Vanni Nigris, dedicato esclusivamente alla poesia. La partecipazione al concorso è gratuita per autori under 18 e per le classi scolastiche, mentre per i concorrenti adulti è richiesto un contributo di 15 € per tutte le sezioni.

Le premiazioni e la cerimonia conclusiva, i cui dettagli verranno svelati nel corso dei mesi, si terrà a primavera a Majano (UD). Per partecipare sarà sufficiente compilare il form reperibile sul sito e sui canali Facebook e Instagram del Circolo o inviando a premiofarlatti@gmail.com il modulo firmato (reperibile nel sito), la distinta di pagamento, se previsto, e le opere in forma anonima. Le opere candidate devono essere inedite, mai pubblicate, non premiate né segnalate, e non presenti in antologie o sui social. Il Premio letterario Farlatti “Voci di rinascita” è organizzato in collaborazione con la Pro Majano e con il patrocinio della Comunità Collinare del Friuli e del Comune di Majano.