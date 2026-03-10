WhatWeAre, concorso di danza contemporanea a Udine

E’ online la open-call per WhatWeAre, concorso di danza contemporanea rivolto ad autori

e interpreti della scena nazionale ed estera, organizzata dall’ADEB, Associazione Danza e

Balletto con Comune di Udine, CSS Teatro stabile di innovazione del FVG e Danza&Danza.

Giunta alla 11° edizione, la piattaforma – la cui fase live avrà luogo Sabato 2 maggio alle ore

18.00 presso il Teatro S. Giorgio di Udine – mira a dare visibilità alla ricerca di coreografi e

danzatori anche emergenti, mettendo a disposizione incentivi e opportunità professionali di alto

profilo oltre a spazi teatrali performativi.

Alla presenza di esperti del settore, direttori e responsabili delle Istituzioni partner, verranno

Assegnati premi in denaro, internship, residenze artistiche, borse di studio, corso annuale di Alta

Formazione, programmi intensivi e partecipazioni a festival in collaborazione con Università di

danza, Compagnie e Centri di formazione coreutica di Italia, Austria, Francia, Germania, Slovenia,

Serbia e Svizzera.



Novità di quest’anno: un Premio in denaro di euro 1.000 messo a disposizione dal CSS, Teatro

stabile di Innovazione del F.V.G. e un Premio in denaro, a scopo di Borsa di Studio, messo a

disposizione dalla Fondazione dell’Accademia Nazionale di Danza di Roma.

Partner 2026 del progetto: CSS Teatro stabile di Innovazione del F.V.G. co-diretto da Rita Maffei e

Fabrizia Maggi, Agora Coaching Project-Reggio Emilia diretta da Michele Merola ed Enrico Morelli,

Compagnia Arearea e Areadanza_urban dance festival-Udine diretti da Roberto Cocconi e Marta

Bevilacqua, Compagnia Linga-Losanna diretta da Katarzyna Gdaniec e Marco Cantalupo,

Compagnia En Knap-Lubiana diretta da Iztok Kovac e Mattia Cason, Dipartimento Danza

Università MUK-Vienna diretta da Nikolaus Selimov, FAND-Fondazione Accademia Nazionale di

Danza di Roma presieduta da Chiara Zoppolato, Compagnia G.H. Theater Görlitz-Zittau/Germania

diretta da Massimo Gerardi, MN Dance Company-Slovenia diretta da Nastja Bremec e Michal

Rynia, National Foundation for Dance-Serbia diretta da Aja Jung, Pôle National Supérieur de

Danse Rosella Hightower–Cannes diretto da Paola Cantalupo, Visavì-Gorizia Dance Festival

diretto da Walter Mramor.



Completano il programma, Venerdì 1° maggio, presso la sede ADEB di Udine, due masterclass

gratuite su prenotazione: Tecniche contemporanee ore 15:00 con Luca Zampar, Compagnia

Arearea-Udine; Laboratorio coreografico ore 16:45 con Massimo Gerardi Direttore danza G.H.

Theater Görlitz-Zittau.



La direzione di What We Are è di Elisabetta Ceron e Massimo Gerardi.

L’open-call chiude il 2 aprile – download moduli www.adebudine.it

Partecipazione gratuita; selezione tramite curriculum e materiale video da inviare a:

adeb@adebudine.it



Foto Raccanello