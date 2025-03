Willie Peyote 28 luglio al Castello di Udine

Finalmente arriva l’annuncio che tutti i fan di Willie Peyote stavano aspettando: partirà infatti a giugno il “Grazie ma no grazie tour – Estate 2025”, la serie di date che porterà questa estate il cantautore torinese e la sua band in giro per tutta l’Italia per festeggiare l’uscita del suo ultimo album “Sulla riva del fiume”, che contiene il brano in gara all’ultimo festival di Sanremo “Grazie ma no grazie” che tante soddisfazioni sta regalando a Peyote sia in radio che nelle classifiche. La nuova tournée di quello che negli ultimi anni si è affermato a livello cantautorale come una delle migliori penne della scena italiana, farà tappa anche in Friuli Venezia Giulia per un’unica esclusiva data in programma il prossimo 28 luglio (ore 21.30) al Castello di Udine.

I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, e inserito nel calendario di UdinEstate, saranno in vendita dalle 18.00 di giovedì 20 marzo. Info e punti autorizzati su www.azalea.it.

L’inizio del tour sarà l’occasione speciale per Willie per festeggiare un anniversario importante: i 10 anni dalla pubblicazione del disco “Educazione sabauda”, album fondamentale per la vita personale e artistica di Guglielmo Bruno (il vero nome di Willie Peyote). La festa proseguirà durante tutto il tour durante il quale Willie e la sua band racconteranno questi 10 anni di musica e quella che Peyote ha ribattezzato “La trilogia sabauda” iniziata appunto con “Educazione Sabauda” (2015) e proseguita con “Sindrome di Tôret” (uscito nel 2017) e conclusa ora con “Sulla Riva Del Fiume”.

Willie Peyote, nome d’arte di Guglielmo Bruno, è uno dei cantautori più originali della scena italiana, capace di unire rap, cantautorato e ironia tagliente. Il suo stile si distingue per testi provocatori e profondi, che affrontano temi sociali, politici e culturali con sarcasmo e intelligenza. Conosciuto per il successo di brani come Mai dire mai (La locura), presentato a Sanremo 2021, ha conquistato il pubblico grazie alla sua capacità di mescolare sonorità hip-hop, funk e indie. I suoi concerti sono esperienze dinamiche, dove la musica si intreccia con la riflessione e il coinvolgimento del pubblico. Il nuovo tour estate 2025 lo porterà nei principali festival italiani, tra cui UdinEstate al Castello di Udine.