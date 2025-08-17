Winter Plus: l’Oratorio Salesiano Don Bosco offre supporto allo studio per i ragazzi della Carnia

L’iniziativa dell’Oratorio Salesiano Don Bosco mira a supportare i ragazzi delle scuole secondarie con un doposcuola e gruppi di studio dedicati, promuovendo autonomia e un metodo efficace.

L’Oratorio Salesiano Don Bosco di Tolmezzo annuncia il lancio di Winter Plus, un progetto pensato per affiancare le famiglie nel percorso educativo e scolastico dei propri figli. L’iniziativa offre un supporto concreto allo studio per i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado e del biennio delle scuole superiori, puntando non solo sul completamento dei compiti, ma anche sull’acquisizione di un metodo di studio efficace e di una maggiore autonomia.

Il progetto si basa sul Sistema Preventivo di Don Bosco, che pone al centro l’attenzione per ogni singolo ragazzo, creando un ambiente sereno e stimolante. L’obiettivo è supportare i giovani non solo dal punto di vista didattico, ma anche nella loro crescita personale.

Due percorsi per diverse esigenze

Il progetto Winter Plus si articola in due proposte flessibili:

Doposcuola (compiti generici): un servizio di supporto allo svolgimento dei compiti su base settimanale, disponibile il lunedì, mercoledì e venerdì, dal 30 settembre al 30 maggio. Le famiglie possono scegliere tra 1, 2 o 3 giorni a settimana, con quote mensili a partire da 40 a 50€. Gruppi di studio (materie specifiche): corsi di approfondimento per materie come Inglese, Italiano e Matematica. I gruppi sono composti da un massimo di 5 ragazzi per garantire un’attenzione personalizzata. Si svolgeranno il martedì e giovedì, dal 5 novembre al 29 aprile. Le quote mensili partono da 50 € per un giorno a settimana.

Dettagli e iscrizioni

Entrambi i servizi si svolgono presso gli spazi dell’Oratorio Salesiano in via Dante 3, a Tolmezzo, dalle 15:00 alle 17:00. È prevista una pre-accoglienza gratuita a partire dalle 14:30 e, su prenotazione, un servizio mensa alle 14:10. Al termine delle lezioni, i ragazzi possono rimanere gratuitamente all’Oratorio fino alle 18:40 per momenti di svago e socializzazione.

L’iscrizione è mensile e richiede la firma di un patto educativo, a testimonianza della collaborazione tra l’Oratorio e le famiglie.

Per ulteriori informazioni o per iscriversi, è possibile contattare l’Oratorio all’indirizzo e-mail info@donboscotolmezzo.it o inviare un messaggio WhatsApp al numero della segreteria: +39 351 7685589.