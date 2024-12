WOW: il mentalista Francesco Tesei venerdì 13 dicembre a Lignano

Ritorna nel Circuito ERT il più grande mentalista d’Italia, Francesco Tesei. Dopo aver portato Telepathy su quattro palchi del Friuli Venezia Giulia la scorsa stagione, Tesei andrà in scena in esclusiva regionale venerdì 13 dicembre alle 20.45 al Cinecity di Lignano Sabbiadoro con il suo nuovo lavoro, Wow, ideato, come il precedente, assieme a Daniel Monti.

I mentalisti sono in grado di intuire i pensieri delle persone, quindi di ‘leggere’ nella mente, oppure di condizionare i pensieri in modo da influenzare le azioni. Il mentalismo contemporaneo si avvicina molto ai mondi della psicologia e della comunicazione.

Se Telepathy costruiva un ponte tra l’Amleto di Shakespeare e le ferite – personali e sociali – del post-pandemia, giocando con il tema della follia, della perdita e dello smarrimento, con Wow Tesei punta il riflettore verso una delle caratteristiche fondamentali del suo lavoro, ma anche una delle esperienze umane più gratificanti: la meraviglia, quell’emozione che si ottiene, così la descrive Alessandro Baricco, quando si incontrano stupore e bellezza.

A colpi di pennello, attraverso racconti ed “esperimenti” di mentalismo costruiti con la partecipazione del pubblico, la meraviglia emerge come emozione primordiale e come elemento fondamentale per sviluppare la capacità di cogliere sfumature della realtà che arricchiscono la nostra esistenza di dimensioni, significato e bellezza, senza bisogno di scomodare alcun “potere paranormale” e contemporaneamente senza ridurre l’esperienza a una serie di “enigmi da risolvere”. Coltivare la meraviglia significa riscoprire quella sostanza che il mondo, con l’avvento della modernità, è andato via via perdendo: travolti da una mole di informazioni e di stimoli, immersi in una realtà in cui il tempo tra la genesi di un desiderio e la sua realizzazione è praticamente immediato, testimoni in tempo reale dell’ascesa di Intelligenze Artificiali, forse una terapia contro l’assuefazione e l’indifferenza arriva proprio dal concedersi “il lusso” di rimanere in attesa e godersi il piacere di perdersi e ritrovarsi di fronte all’ignoto.

Musicista, artista, illusionista, regista e grafico, Francesco Tesei comincia molto presto a lavorare nel campo delle arti visive. A 21 anni viene ingaggiato da una delle compagnie di crociere leader in Europa ed è, con il suo one-man show, l’artista più giovane dell’intera compagnia. Lavora in tutto il mondo, visitando con il suo spettacolo oltre 30 Paesi, per poi riavvicinarsi ai canali “ufficiali” della magia italiana aggiudicandosi premi e trofei in vari concorsi e manifestazioni nazionali con le sue performance di illusionismo. A partire dal 2005 abbandona l’illusionismo di stampo classico per cominciare ad esplorare forme più “intime” di spettacolo approfondendo nel frattempo i suoi studi di “psicologia applicata all’entertainment”. Dal 2023 entra a far parte del cast artistico di SKY per cui realizza la trasmissione Il Mentalista ed è ospite di numerose trasmissioni televisive e pubblica per Rizzoli Il Potere è nella Mente.

Informazioni e prevendita su ertfvg.it.