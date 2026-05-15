Xtreme Days Festival a Sacile. 29-31 maggio 2026

Sacile e la Regione Friuli Venezia Giulia si preparano ad accogliere ancora una volta migliaia di appassionati del mondo urban e freestyle, che hanno eletto questa parte d’Italia a vero e proprio punto di riferimento per lo sport e l’intrattenimento outdoor.



L’edizione 2026 di Xtreme Days Festival torna con un programma ricco di adrenalina, spettacolo e coinvolgimento: probabilmente la più completa delle undici edizioni finora realizzate. Tre giorni pensati per offrire emozioni, divertimento e partecipazione a un pubblico di tutte le età, sempre più numeroso e internazionale, a conferma della crescita costante del festival e della sua capacità di diffondere il proprio messaggio ben oltre i confini regionali. Sport da vedere, da praticare e da ascoltare grazie anche al rinnovato programma “talk” che conta sulla presenza di grandi nomi dello sport come il campione dello sci azzurro Kristian Ghedina.



Un risultato reso possibile grazie al fondamentale supporto della Regione Friuli Venezia Giulia, del Comune di Sacile e di tutti i partner che condividono la visione di Xtreme Days Festival 2026, evento che quest’anno accoglie Edison nel ruolo di main sponsor.



Sono i numeri a raccontare al meglio la portata dell’edizione 2026: 3 giornate di evento, 24 attività tra spettacoli e discipline praticabili, oltre 50 ore di sport 30 ore di show sul palco di Piazza del Popolo. L’intera città di Sacile coinvolta con aree dedicate a gare, esibizioni e workshop.

IL MODELLO XTREME



Xtreme Days Festival rappresenta oggi un modello unico in Italia, sia dal punto di vista sportivo sia turistico. Un evento capace di identificare perfettamente Sacile e il Friuli Venezia Giulia come polo di attrazione per chi vive lo sport in tutte le sue forme. Fin dalla sua nascita, Xtreme Days ha saputo distinguersi come laboratorio di innovazione sportiva e culturale, valorizzando discipline considerate per anni “minori”, ma che oggi trovano spazio anche nel panorama olimpico o tra gli sport dimostrativi internazionali.

Grazie a una visione moderna e orientata al futuro, il festival ha anticipato tendenze e linguaggi, diventando negli anni un punto di riferimento nazionale per il mondo urban e freestyle.

I NUMERI



Nel corso delle tre giornate, Sacile ospiterà:

12 contest dedicati a discipline come Basket 3×3, Xtreme Volley, Parkour, Street Boulder, Skateboard e Obstacle Racing

39 show con protagonisti pumptrack, flyboard, slackline, wakeboard, acroyoga, tessuti aerei, FMX, freestyle BMX, basket freestyle e skateboard

58 workshop aperti al pubblico e dedicati alle discipline di Xtreme Days

13 experience pensate per vivere in prima persona l’essenza del festival, tra cui l’imperdibile novità della “fionda umana”.

L’AMBIENTE AL PRIMO POSTO



Un evento delle dimensioni di Xtreme Days comporta anche una grande responsabilità: quella di garantire il massimo rispetto per l’ambiente che ospita la manifestazione. Per questo il Comitato Organizzatore, insieme ai propri partner, ha sviluppato una serie di azioni concrete orientate alla sostenibilità. Il materiale visuale dell’evento sarà prodotto da Karton, eccellenza del territorio sacilese e leader da oltre 50 anni nella produzione di packaging e lastre alveolari e compatte in polipropilene. Al termine della manifestazione, tutto il materiale verrà recuperato e riciclato.

L’introduzione di bicchieri riutilizzabili consentirà inoltre di ridurre sensibilmente l’utilizzo della plastica monouso, con l’obiettivo di eliminare quasi un quintale di plastica.

Spider4Web, digital agency radicata nel territorio pordenonese, supporterà invece la digitalizzazione dell’evento, garantendo al pubblico un accesso semplice e immediato al programma, alle attività e alle informazioni del festival.

Anche le superfici sportive saranno all’insegna della sostenibilità: Ecopneus, consorzio costituito dai principali produttori e importatori di pneumatici, realizzerà i campi da basket con materiali derivati dal riciclo degli pneumatici fuori uso.





LE DICHIARAZIONI



Sergio Emidio Bini, Assessore Attività produttive e Turismo Regione Friuli Venezia Giulia –“I grandi eventi — sportivi, musicali o culturali — rappresentano una leva strategica di crescita per il territorio, rafforzando l’appeal del Friuli Venezia Giulia e la sua riconoscibilità a livello nazionale e internazionale. Ma l’evento, da solo, non basta: servono organizzazione, qualità dell’accoglienza e una proposta turistica capace di invitare i visitatori a fermarsi e a tornare. In questo senso Sacile si è distinta per lungimiranza: dal 2019 le presenze turistiche annue sono aumentate del 53,2%, raggiungendo nel 2025 quota 44 mila pernottamenti. Xtreme Days si inserisce pienamente in questo percorso di crescita e sono certo che garantirà alla città un ritorno d’immagine straordinario anche a livello internazionale.” Carlo Spagnol “La città di Sacile è orgogliosa di essere la casa di Xtreme Days e di condividere con tutti i protagonisti del festival la passione per lo sport e i suoi valori. Xtreme Days rappresenta una straordinaria opportunità per l’economia, l’immagine e il posizionamento turistico della città. Non è più una sorpresa, ma una conferma continua del lavoro svolto in questi anni.Oggi il festival è un patrimonio non solo di Sacile, ma dell’intera Regione, con una forte vocazione internazionale.”



Carlo Spagnol, Sindaco di Sacile – “La città di Sacile è orgogliosa di essere la casa di Xtreme Days e di condividere con tutti i suoi protagonisti la grande passione per lo sport e per tutti i suoi valori. Xtreme Days è stata da sempre vista e considerata dalla nostra amministrazione come una grande opportunità per l’economia, l’immagine ed il posizionamento di Sacile a livello turistico. Per noi Xtreme non è una sorpresa ma una continua conferma perché vediamo giorno per giorno il lavoro ed il percorso che questo grande evento ha saputo fare diventando un patrimonio che non è solo di Sacile ma dell’intera Regione e con un grande respiro internazionale. Sacile è pronta ad accogliere le decine di migliaia di appassionati di ogni età e per questo devo ringraziare davvero di cuore tutto il team di Xtreme Days Festival a cui a nome di tutto il Comune di Sacile auguro il meglio per questa attesa edizione.”



Mattia Seira, Responsabile Relazioni Territori e Sostenibilità di Edison – “Per Edison sostenere Xtreme Days significa contribuire concretamente alla valorizzazione di un territorio con cui l’azienda intrattiene un legame storico e continuativo. Crediamo che lo sport sia uno straordinario strumento di inclusione, aggregazione e benessere sociale, soprattutto per le nuove generazioni. Eventi come Xtreme Days creano comunità, promuovono stili di vita positivi e generano valore condiviso per cittadini, associazioni e realtà locali.”



Tobia Nicodemo Presidente Comitato Organizzatore Xtreme Days Festival – “Finalmente inizia il conto alla rovescia verso l’undicesima edizione di Xtreme Days Festival, una manifestazione costruita nel tempo grazie alla passione e all’impegno di tantissime persone. Il primo ringraziamento va ai volontari, vera anima dell’evento e del mondo dello sport: senza il loro contributo tutto questo non sarebbe possibile. Sacile torna così a essere la casa di atleti, appassionati e pubblico proveniente da tutta Italia e dall’estero. Sarà un’edizione ancora più grande, con numeri e contenuti in costante crescita, a conferma della straordinaria sinergia tra Xtreme Days e i partner pubblici e privati che condividono questo percorso.”