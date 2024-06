Yoga Day Udine in città, il 21 giugno

Quattordici eventi gratuiti nei giardini e nelle piazze della città; una conferenza a ingresso libero organizzata in collaborazione con l’Università degli Studi di Udine e due workshop.

Sono questi i numeri della settima edizione dello Yoga Day Udine (che quest’anno si presenta anche con un nuovo logo: YOU24), organizzato anche quest’anno dall’associazione Flor de Vida di Udine grazie alla concessione del Marchio Io sono Fvg, al patrocinio di Comune di Udine, Università degli Studi di Udine, Fondazione Friuli, Csen Fvg; la sponsorizzazione tecnica di Naturasì Udine, Goccia di Carnia, Sportler; grazie ai partner di Flor de Vida: Radiologia Cervignanese, Sacer-Uliana, Assifriuli Group, Etika, Banca di Udine, Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Grazie alla collaborazione con Alizia Murador, per l’Iyengar yoga, Alessia Serli per Vinyasa yoga, Barbara De Benedetto per Anusara yoga, Federica Ceppellotti per “YogaOOm – esperienze per cuori luminosi”, Debora Cescutti per yoga in gravidanza, Simone Tomadini per i canti vedici, Rajbir Kaur per Kundalini yoga, Sonyea Park per Ashtanga yoga. Da quest’anno anche Jana Podbrscek per yoga bimbi e natura, l’associazione Sakura di Udine, che proporrà hatha yoga con Lucia Gigante.

YOGA DAY 2024 – Se lo “Yoga Day Udine” torna in città, il 21 giugno (parte del calendario di UdinEstate), come in quasi duecento altri Paesi in tutto il mondo, come detto, ad anticipare la Giornata Internazionale ci sarà un seminario intensivo di Anusara® yoga (il 15 e 16 giugno), mentre nel weekend seguente in programma c’è la conferenza “La mente svelata: il ruolo della meditazione secondo yoga e scienza” (il 22 alle 18, nell’Aula T9 di palazzo Garzolini – Di Toppo Wassermann, sede dell’UniUd) e un workshop di Kundalini yoga (il 23 in mattinata). Tutte le novità e il programma completo sono stati presentati, il 13 giugno, ospiti della sala Florio dell’UniUd, da Chiara Dazzan, assessore allo sport del Comune di Udine, Giuliano Clinori, presidente di Csen Fvg e Alizia Murador, presidente di Flor de Vida.

«È un piacere collaborare anche quest’anno con l’Associazione Flor de Vida a questa iniziativa che vede coinvolti diversi parchi e piazze di Udine. Lo yoga è una disciplina che ha origini lontane da noi nel tempo e nello spazio, ma se oggi la sua diffusione ha raggiunto numeri importanti anche qui è evidentemente perché i suoi benefici vengono riconosciuti da tantissime persone. Il 21 giugno a Udine è ormai diventato il giorno dell’armonia, della connessione. Con noi stessi, con gli altri, coi luoghi che ci circondano. Quella mattina sono sicura che in qualche modo la nostra città si sveglierà cullata da un alito di benessere! Al di là della singola giornata internazionale, in cui diverse attività tra lezioni e conferenze, attireranno appassionati ma anche curiosi dell’ultima ora, lo yoga è però una disciplina che faremmo bene a praticare tutti con più costanza: abbassa la soglia delle tensioni negative, fortifica corpo e spirito e costituisce un ottimo supporto integrativo per qualsiasi altra attività sportiva», ha sottolineato Chiara Dazzan, assessore allo sport del Comune di Udine.

«Ringrazio l’associazione Flor de Vida che dal 2018 organizza questa giornata dedicata a tutta la cittadinanza, dando l’occasione di provare alcune tecniche di yoga ma, soprattutto, promuove la cultura del movimento e del benessere psicofisico. Lo Csen, in quanto ente di promozione, sostiene di buon grado queste iniziative, che aiutano a migliorare lo stile di vita e a conoscere di più sé stessi. Faccio quindi un grosso in bocca al lupo ad Alizia Murador e a tutto il suo staff per questa giornata», questo il commento di Giuliano Clinori, presidente di Csen Fvg.

«Sono molto contenta del seguito ricevuto da questo evento lo scorso anno. Altrettanto che, anche per questa settima edizione, in molti si stiano spendendo per consentirne la buona riuscita: dalle persone che lavorano attivamente, a tutti coloro, enti e non, che lo hanno appoggiato. Un grazie va al Comune e in particolare all’assessore Chiara Dazzan, per il suo impegno e supporto. Ma quest’anno la mia gratitudine va anche a tutte quelle realtà che, assieme al già citato Comune di Udine, a vario titolo, hanno deciso di appoggiarci permettendoci di avere la sicurezza di avere degli spazi al coperto, in caso di maltempo. Non in ultimo grazie a Csen Fvg e Giuliano Clinori per la sua costante vicinanza, non solo per lo Yoga Day Udine, ma per tutte le attività associative», ha dichiarato Alizia Murador, presidente dell’associazione Flor De Vida che organizza l’evento.

IL CALENDARIO DEL 21 GIUGNO 2024 – Il 21 giugno, Giornata Internazionale dello Yoga (dal 2014) si comincerà al mattino con i primi eventi: dalle 6, al parco Moretti (ritrovo al parcheggio lato via Mentana), Simone Tomadini proporrà un appuntamento dedicato ai canti vedici (pranayama e mantra): nella tradizione indiana, come in diverse altre antiche culture, il suono ha infatti da sempre rivestito un ruolo di primaria importanza. Alle 7 nel parco di palazzo Antonini (ritrovo in via Petracco 8, alle 6.40), sede dell’Università degli studi di Udine, ci sarà una lezione di Kundalini come insegnato da Yogi Bhajan® con Rajbir Kaur, dell’associazione Flor de Vida. Alla stessa ora, ma al parco Moretti, Alessia Serli terrà invece una lezione di Vinyasa yoga (ritrovo all’esterno del bar del parco). Alle 7.30, invece, in piazza XX settembre (ritrovo all’ingresso del palazzo in stile veneziano) Sonyea Park proporrà una lezione di Ashtanga Yoga. Dalle 9, ai giardini del Torso (ritrovo sotto il chiostro) Debora Cescutti condurrà una lezione di yoga in gravidanza. Alle 9 (dai 4 ai 6 anni) e poi alle 10 (dai 7 ai 10 anni) appuntamento al parco Baden Powell (ritrovo all’ingresso di via Duchi d’Aosta) con Jana Podbrscek e “yoga bimbi arte e natura”. Gli appuntamenti per i più piccoli proseguiranno poi nel pomeriggio al parco Moretti (ritrovo sotto l’albero Fuxia) con Federica Ceppellotti: alle 17 (dai 4 ai 6 anni) e poi alle 18 (dai 7 ai 10 anni) è in programma “YogaOOm – esperienze per cuori luminosi”. Sempre alle 17, ai giardini del Torso (ritrovo sotto il chiostro) ci sarà una lezione di hatha yoga con Lucia Gigante. Nella stessa location, alle 19, sarà la volta dello Yin yoga (ritrovo sotto il chiostro) con Alessia Serli. Sempre alle 19, Barbara De Benedetto sarà in piazza XX settembre (ritrovo all’ingresso del palazzo in stile veneziano) con una lezione di Anusara yoga. Alle 19.30, in piazza Venerio (ritrovo alla sinistra della chiesa), con Alizia Murador sarà a disposizione per una pratica di Iyengar® yoga. Alle 21.15, ai giardini del Torso (ritrovo davanti alla fontana della loggetta del parco), è invece in programma l’evento conclusivo: Kirtan, bhajan e 108 OM con Simone Tomadini, Alizia Murador e Mauro Domenico Raddi. Tutte le lezioni saranno a ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria sul sito web yogadayudine.it, in quanto i posti sono a numero chiuso. In caso di maltempo gli eventi si svolgeranno al chiuso, tutti i dettagli saranno comunicati sui social di Flor de Vida Udine (Facebook e Instagram) e sul sito (disponibili anche nella tabella riportata sotto).

SEMINARIO DI ANUSARA® – Il primo degli eventi collaterali in programma (il 15 e 16 giugno, allo Shaktimove Studio Yoga in via del lavoro 12, a Tavagnacco) è il seminario “Aquile & Serpenti. Introduzione all’Anusara® Yoga come pratica di completezza” condotto da Alessandra di Prampero: insegnante certificata esperta di Anusara® yoga e formatrice in tutta Italia. Durante il seminario introdurrà alla pratica dell’Anusara® Yoga, insegnando a praticare gli asana secondo i suoi principi universali di allineamento™ per sperimentare nel corpo il significato profondo della pratica dell’hatha yoga: l’essere completi e liberi. Le sessioni saranno aperte a studenti di yoga di tutti gli stili che pratichino hatha yoga da almeno 6 mesi e siano in stato di buona salute (per info e prenotazioni scrivere una mail a workshop.yoga[email protected]. Ulteriori dettagli sono disponibili su yogadayudine.it).

CONFERENZA ALL’UNIUD – Sabato 22 giugno, invece, nell’aula T9 di palazzo Garzolini-Di Toppo Wassermann, sede dell’Università degli Studi di Udine (via Gemona 92), alle 18, è in programma, la conferenza “La mente svelata: il ruolo della meditazione secondo yoga e scienza”. I relatori saranno Cristiano Crescentini, professore associato in psicologia clinica all’Università degli Studi di Udine e direttore del master di I livello in “Meditazione e Neuroscienze”, che parlerà di psicologia positiva, mindfulness e benessere, e Guru Jiwan Kaur, insegnante di Kundalini yoga e formatrice internazionale, fondatrice dello Shakti YogaLab di Roma, che parlerà di meditazione come tecnica antica di enorme interesse ed efficacia nel mondo moderno e racconterà la mente nella tradizione del Kundalini yoga. Moderatore dell’evento sarà il giornalista Alessandro Cesare. Al termine di ogni intervento, seguirà una meditazione guidata assieme ai partecipanti per sperimentare in prima persona quanto appreso a parole. L’evento sarà a ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria attraverso sul sito yogadayudine.it.

SEMINARIO DI KUNDALINI – Il giorno seguente, domenica 23 giugno (dalle 9.30 alle 12.30, alla palestra Fitness University di viale Palmanova 464/12 sempre Guru Jiwan Kaur condurrà una pratica di Kundalini yoga intitolata “Vivere con successo la complessità del presente”, per una mente pronta ed efficiente, un sistema nervoso forte e stabile, la capacità di gestire le emozioni. Guru Jiwan ha dedicato grande attenzione agli insegnamenti e ai temi dell’umanologia, la visione yogica della psicologia evolutiva, approfondendo e insegnando molteplici sfaccettature dell’essere umano nella prospettiva del Kundalini yoga, con una attenzione particolare per le donne, le coppie e i bambini. Nell’Aquarian Trainer Academy, che raccoglie i formatori mondiali di Kundalini yoga riconosciuti dal KRI-Kundalini Research Institute, ha la qualifica massima di lead trainer e mentore, ed è lead trainer di conscious pregnancy – gravidanza consapevole. Per info e prenotazioni scrivere una mail a workshop.yoga[email protected]. Ulteriori dettagli sono disponibili su yogadayudine.it.

A CHI È RIVOLTO L’EVENTO – Gli eventi del 21 giugno sono gratuiti ed aperti a tutti i curiosi, principianti (anche assoluti) che abbiano voglia di sperimentare la pratica dello yoga o provare il beneficio offerto dal canto dei mantra, ma anche agli esperti nello spirito di sostenere l’unione della pratica. Per l’attività è richiesta una buona condizione fisica e di salute, un abbigliamento comodo e l’uso di un tappetino, ed eventuali supporti personali. Ogni lezione durerà indicativamente un’ora. Tutte le lezioni saranno a ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria sul sito web yogadayudine.it, in quanto i posti sono a numero chiuso.

PERCHÉ IL 21 GIUGNO? – Il 21 giugno ricorre il Solstizio d’Estate: una data che riveste un grande significato per molte nazioni del mondo. Nella mitologia indiana il 21 giugno può essere considerato il giorno della nascita dello Yoga: il giorno in cui Shiva, dio ma anche primo Yogi (Maestro), primo Guru, iniziò a trasmettere la disciplina dello Yoga ai suoi discepoli. Non è quindi un caso se la sequenza di asana più famosa dello Yoga è ‘Saluto al sole’, in sanscrito Surya Namaskar.