Yoga Day Udine, 21 giugno 2022

Lo “Yoga Day Udine” torna in città il 21 giugno! Il programma dell’evento – che gode del patrocinio del Comune di Udine oltre che dello Csen Fvg e che fa parte del calendario di UdinEstate – offrirà quest’anno ben 12 appuntamenti (4 in più della passata edizione!) attraverso i quali provare diverse forme di yoga. Tutte le lezioni saranno a ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria, iscrivendosi al singolo evento attraverso la piattaforma eventbrite.it (Yoga Day Udine 2022).IL 21 GIUGNO – La giornata internazionale dello yoga viene celebrata dal 2014 in ben 193 nazioni. A Udine è proposto dal 2018 dall’associazione Flor De Vida, con Alizia Murador, che dallo scorso anno ha voluto coinvolgere anche il Centro Satyananda Yoga Udine e alcune operatrici: Alessia Serli, Barbara De Benedetto, Nelli Montemarano. A unirsi quest’anno ci saranno nuovi operatori che proporranno ulteriori percorsi: Federica Ceppellotti (yoga e arte per bambini), Marina Comuzzi (yoga in gravidanza) e Simone Tomadini (canti vedici). «Il riscontro dello scorso anno è stato bellissimo. Mettere insieme le forze per uno scopo comune è qualcosa che non si può descrivere, soprattutto a margine di una situazione che ha messo a dura prova tutti», ha sottolineato Murador. Anche quest’anno, dunque, sarà possibile praticare yoga nel corso dell’intera giornata del 21 giugno, da mattina a sera! In caso di avverse condizioni meteo, gli iscritti riceveranno indicazioni da ogni singolo insegnante che comunicherà se la lezione sarà annullata oppure “spostata” online.

IL CALENDARIO EVENTI – Si comincerà al mattino con quattro eventi: dalle 6, al parco Moretti, Simone Tomadini proporrà un appuntamento dedicato ai canti vedici (pranayama e mantra): nella tradizione indiana, come in diverse altre antiche culture, il suono ha infatti da sempre rivestito un ruolo di primaria importanza. Alle 7 (con ingresso dalle 6.45), nel parco di palazzo Antonini (entrata da via Petracco 8), sede dell’Università degli studi di Udine, ci sarà una lezione di Kundalini come insegnato da Yogi Bhajan® con Rajbir Kaur, dell’associazione Flor de Vida. Alla stessa ora, ma al parco Moretti, Alessia Serli terrà invece una lezione di Vinyasa yoga. Stessa location, ma dalle 9, che ospiterà Marina Comuzzi con lo yoga in gravidanza. A partire dalle 17 si entra nel vivo della manifestazione con un triplo appuntamento dedicato ai più piccoli: uno (Il mandala delle emozioni) è in programma nella splendida cornice del parco Baden Powell, in via Duchi d’Aosta 15, con Francesca delle Case e Giuditta Kravina del Centro Satyananda Yoga Udine; al parco Moretti, invece, ci sarà Federica Ceppellotti (con YogaOOm Esperienze per cuori luminosi) che alle 17 proporrà una lezione di yoga e arte per i piccoli dai 4 ai 6 anni; mentre alle 18 per i più grandicelli, dai 7 ai 12 anni. La giornata proseguirà alle 19, al parco Moretti, con una lezione di hatha yoga condotta da Nelli Montemarano. Alla stessa ora, al parco Baden Powell, Alessia Serli proporre un appuntamento con lo Ying yoga. E ancora, alle 19, Barbara De Benedetto sarà in piazza XX settembre l’Anusara yoga. La giornata si chiuderà alle 19.30, in piazza Venerio, con Alizia Murador e la sua lezione di Iyengar® yoga. Alle 20.30, al parco Moretti, Simone Tomadini chiuderà con un nuovo appuntamento dedicato ai canti vedici.

A CHI È RIVOLTO L’EVENTO – L’evento è gratuito ed è aperto a tutti curiosi, principianti (anche assoluti!) che abbiano voglia di sperimentare la pratica dello yoga o provare il beneficio offerto dal canto dei mantra (canti vedici), ma anche agli esperti che vogliono passare una giornata all’insegna della pratica in una piazza o un giardino pubblico del centro di Udine. Per l’attività è richiesta una buona condizione fisica e di salute, un abbigliamento comodo e l’uso di un tappetino, ed eventuali supporti, personali. Ogni lezione durerà indicativamente un’ora. Tutte le lezioni saranno a ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria, iscrivendosi attraverso la piattaforma eventbrite.it. Per maggiori informazioni: [email protected] .

PERCHÉ IL 21 GIUGNO? – Il 21 giugno ricorre il Solstizio d’Estate: una data che riveste un grande significato per molte nazioni del mondo. Nella mitologia indiana il 21 giugno può essere considerato il giorno della nascita dello Yoga: il giorno in cui Shiva, dio ma anche primo Yogi (Maestro), primo Guru, iniziò a trasmettere la disciplina dello Yoga ai suoi discepoli. Non è quindi un caso se la sequenza di asana più famosa dello Yoga è ‘Saluto al sole’, in sanscrito Surya Namaskar.

IN BREVE

Tutte le lezioni avranno durata di circa un’ora, saranno a ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria, scrivendo a [email protected] oppure iscrivendosi attraverso la piattaforma eventbrite.it. In caso di avverse condizioni meteo, gli iscritti riceveranno indicazioni da ogni singolo insegnante che comunicherà se la lezione sarà annullata oppure “spostata” online.

Dalle 6, al parco Moretti, Canti vedici con Simone Tomadini.

Dalle 7, al parco Moretti, Vinyasa yoga con Alessia Serli.

Dalle 7, al parco di palazzo Antonini UniUd (entrata da via Petracco 8), Kundalini con Rajbir Kaur, dell’associazione Flor de Vida.

Dalle 9, al parco Moretti, yoga in Gravidanza con Marina Comuzzi.

Dalle 17, al parco Baden Powell, Satyananda Bimbi (Il mandala delle emozioni) con Francesca delle Case e Giuditta Kravina del Centro Satyananda Yoga Udine.

Dalle 17, al parco Moretti, yoga e arte per bimbi (dai 4 ai 6 anni) YogaOOm Esperienze per cuori luminosi con Federica Ceppellotti.

Dalle 18, al parco Moretti, yoga e arte per bimbi (dai 7 ai 12 anni) YogaOOm Esperienze per cuori luminosi con Federica Ceppellotti.

Dalle 19, al parco Moretti, Hatha Yoga con Nelli Montemarano

Dalle 19, al parco Baden Powell, Yin yoga con Alessia Serli.

Dalle 19, in piazza XX settembre, Anusara yoga, con Barbara De Benedetto.

Dalle 19.30, in piazza Venerio, Iyengar® yoga, con Alizia Murador.