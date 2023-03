Il Mondo di Zeffirelli a San Daniele

Si è appena conclusa davanti a un folto pubblico l’inaugurazione, presso il Palazzo del Monte di Pietà di San Daniele del Friuli della mostra “Il mondo di Zeffirelli” dedicata dalla Fondazione Zeffirelli, dallo Scriptorium Foroiuliense e dal Comune di San Daniele al grande Maestro del cinema italiano a cento anni dalla sua nascita.

A tagliare il nastro, insieme agli organizzatori, è stato il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani che ha sottolineato come: «Franco Zeffirelli ha dato tanto all’Italia, ci ha dato lustro, ha rappresentato il nostro Paese nel mondo portandoci a vette altissime di prestigio. È doveroso, quindi – ha proseguito Ciriani -, rendere omaggio a un grande maestro della nostra arte nel centenario della sua nascita. Oggi esaltiamo tutti quanti il suo lavoro e lo ricordiamo per l’uomo d’arte poliedrico e visionario che è stato, Tra i tanti eventi in sua memoria programmanti in Italia e nel mondo c’è anche la mostra “Il mondo di Zeffirelli” inaugurata qui oggi. L’idea e la volontà di portare in Friuli Venezia Giulia il maestro Zeffirelli – ha concluso il Ministro – si deve allo Scriptorium Foroiuliense a cui vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per il lavoro che sta facendo e per la collaborazione con la Fondazione Zeffirelli».

Pippo Zeffirelli, presidente della Fondazione dedicata al grande Maestro del Cinema e del Teatro italiano, dopo aver ringraziato le autorità presenti, il sindaco di San Daniele del Friuli, Pietro Valent e il presidente dello Scriptorium, Roberto Giurano ha illustrato i contenuti della splendida mostra curata dalla stessa Fondazione e che dopo San Daniele del Friuli, farà tappa in altre città italiane e straniere. «Franco Zeffirelli – ha raccontato – in 75 anni di carriera ha curato la regia di ben cento spettacoli d’opera, 26 spettacoli di prosa e 16 film, disegnandone le scene e spesso anche i costumi. Ha anche realizzato – ha continuato il presidente della Fondazione Zeffirelli – per la televisione tre documentari e la serie “Gesù di Nazareth” che riportò un grande successo internazionale. Le opere del Maestro sono state rappresentate innumerevoli volte nei più grandi teatri del mondo. Solo al Metropolitan di New York le sue 11 diverse produzioni hanno generato più di 1800 rappresentazioni. Tutti i suoi lavori nascono dal disegno, attraverso un’approfondita ricerca storica e con l’impiego della sua fervida immaginazione artistica. Come si può evincere da questa mostra – ha concluso Pippo Zeffirelli –, sia nella fase progettuale, sia in ogni bozzetto preparatorio è evidente la descrizione dettagliata della scena, delle luci e anche un inizio di impostazione di regia immaginata e curata nei minimi particolari, sempre con un risultato di alto valore artistico».

Il presidente dello Scriptorium Foroiuliense, Roberto Giurano ha dapprima ringraziato il Ministro Ciriani per aver sottolineato con la sua presenza l’importanza della mostra e ha quindi sottolineato la disponibilità della Fondazione Zeffirelli nell’organizzare la mostra a San Daniele e quella dell’Amministrazione Comunale nell’ospitarla negli splendidi locali del Monte di Pietà. «La nostra associazione – ha affermato – fin dalla sua costituzione è impegnata nella diffusione e valorizzazione della cultura. Ci è sembrato pertanto doveroso accogliere la proposta di Pippo Zeffirelli e della Fondazione, con i quali collaboriamo da anni, per realizzare anche nella nostra amata San Daniele, con l’aiuto del Comune, la mostra in ricordo dei cento anni dalla nascita del Maestro Franco Zeffirelli. Tutti noi, infatti, abbiamo amato il grande regista cinematografico e teatrale, il grande artista che ci ha lasciato opere memorabili che hanno illuminato il nostro tempo e portato la cultura italiana in tutto il mondo. Siamo convinti che questa mostra sia un doveroso tributo alla sua genialità e alla sua grandezza artistica e un’occasione per tutti coloro che la visiteranno di riscoprire, attraverso i suoi disegni e i suoi bozzetti, la sua incredibile capacità di passare con ineguagliabile maestria dall’Opera alla Prosa, dal Cinema alla Televisione, lasciando sempre una traccia indelebile».

Sabato, alle 18.30 presso la chiesa di Sant’Antonio, si terrà un concerto di arie di Mozart, Verdi, Puccini e Donizetti, in onore del Maestro e della sua storica collaborazione con i teatri dell’Opera di tutto il mondo.