 ZTL UDINE: in funzione le telecamere ai varchi

Da lunedì 13 aprile, sono entrate ufficialmente in funzione le telecamere installate presso i varchi della Zona a traffico limitato del centro storico. Si apre così una nuova fase nel percorso di regolamentazione degli accessi nelle aree più centrali della città.

Il pre-esercizio di tre mesi

Come previsto dall’amministrazione comunale, l’accensione delle telecamere sarà accompagnata da un periodo di pre-esercizio della durata di tre mesi, da aprile fino al 14 luglio. In questa fase transitoria, pur essendo attivo il sistema di rilevazione, in caso di ingresso senza autorizzazione non scatteranno ancora le sanzioni automatiche previste dal Codice della strada. Gli accessi non autorizzati saranno invece segnalati gradualmente attraverso avvisi “gentili”, inviati in forma informale tramite comunicazione postale.

Nei primi 30 giorni – 60 in via Battisti – saranno presenti dalle 8.30 fino alle 19.30 circa gli agenti della polizia locale di Udine, che forniranno tutte le informazioni utili ai cittadini presso i varchi di accesso.

L’obiettivo di questa fase è duplice: da una parte consentire ai cittadini di prendere confidenza con il nuovo sistema e con le regole di accesso alla ZTL; dall’altra raccogliere dati utili al monitoraggio dei flussi di traffico, attraverso una rilevazione quantitativa dei passaggi dei veicoli autorizzati e non autorizzati nelle aree interessate.

Solo a partire dal 14 luglio entrerà in funzione il sistema sanzionatorio automatico collegato al controllo elettronico dei varchi. Resteranno naturalmente validi anche gli accertamenti effettuati sul posto dagli agenti della Polizia locale, che continueranno a poter contestare eventuali violazioni, come già avvenuto negli ultimi 2 anni. La Zona a traffico limitato, infatti, è in vigore dal 2 aprile 2024 e la regolamentazione non cambia: a cambiare sarà la modalità di controllo, che da luglio diventerà automatica.

Niente sanzioni ad ogni accesso

In caso di accessi multipli nel corso della stessa giornata, anche da varchi diversi, la sanzione comminata per gli ingressi non autorizzati sarà unica. Al contrario, essendo due aree distinte, l’accesso separato alle due aree “centro” e “viola” porterà, da luglio, a due sanzioni. Se un cittadino, o una cittadina, entrerà più volte senza regolare permesso, presso i varchi della stessa area soggetta a ZTL, la multa sarà una sola. Se invece entrerà nell’area del centro storico e in seguito nell’area cosiddetta “viola”, la multa sarà necessariamente doppia.

I varchi

Le aree interessate dalla ZTL sono due distinte. La prima è l’area del centro storico, delimitata dai varchi di via Palladio, via Battisti, via Savorgnana/piazza Venerio, via Manin e vicolo Sillio. La seconda è la cosiddetta zona a traffico limitato “Viola”, accessibile dal varco di via Viola/via Cernazai. Anche su questi accessi si concentrerà l’attività di monitoraggio e informazione nella fase iniziale.

Pur rientrando nelle aree a zona traffico limitato, via Liruti, via Giovanni da Udine e via Verdi non saranno monitorate tramite l’occhio elettronico delle telecamere, ma solamente dal personale del corpo di Polizia Locale.

Il rilascio dei permessi di accesso

La regolamentazione degli accessi alla ZTL di Udine prevede il rilascio di permessi temporanei o permanenti per i veicoli autorizzati a entrare nelle zone “Centro” e “Viola”. Possono richiederli i residenti, i frontisti con posto auto o garage, i titolari di attività economiche con sede operativa all’interno della ZTL o dell’area pedonale, le persone con disabilità, i professionisti sanitari, oltre ad artigiani, corrieri, fornitori e imprese addette alle consegne che devono operare nella zona a traffico limitato. Per il carico e scarico merci restano valide le fasce orarie dedicate, in particolare tra le 4.00 e le 10.30 e tra le 14.30 e le 16.30. Le richieste di permesso possono essere presentate via mail all’indirizzo ztludine@comune.udine.it e tramite il servizio online del Comune con autenticazione Spid o CIE, mentre tutte le informazioni utili sono disponibili nella pagina dedicata del sito istituzionale.

Le parole dell’assessora alla polizia Locale Rosi Toffano

“In passato si erano registrate criticità principalmente dovute anche al fatto che i cittadini autorizzati non potessero accedere da tutti i varchi, ma soltanto da uno specifico ingresso. Un sistema che aveva prodotto, in un tempo molto breve, anche numerose sanzioni. Oggi Udine entra in una nuova fase. Abbiamo voluto accompagnare questo passaggio con grande attenzione, sia superando le rigidità del passato, sia prevedendo un periodo di pre-esercizio fino al 13 luglio, durante il quale non scatteranno ancora le sanzioni automatiche. Sono scelte precise dell’amministrazione per consentire da un lato ai cittadini di prendere confidenza con il nuovo sistema, informare in modo chiaro gli utenti e monitorare i flussi di traffico, e dall’altro tutelare concretamente il centro storico con una regolamentazione chiara, come avviene in tutte le città d’Italia”, commenta l’Assessora Rosi Toffano.