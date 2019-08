Bollino nero: situazione traffico autostrada venerdì 2 agosto

Foto: Petrussi

Una serie di micro tamponamenti, avvenuti nell’arco di un’ora, tra le 14,00 e le 15,00, sta creando difficoltà al transito dei veicoli leggeri e dei mezzi pesanti sull’autostrada A4 in direzione Trieste. Fortunatamente non si registrano feriti, ma gli incidenti – cinque in totale, due tra il Terraglio e il casello di Meolo, e tre fra Latisana e il nodo di Palmanova – hanno congestionato il traffico, tant’è che alle 16,00 su tutto il tratto compreso fra San Donà di Piave e nodo di Palmanova ci sono lunghe code: i veicoli non sono fermi, ma avanzano lentamente con frequenti stop and go. Numerosi turisti e pendolari hanno quindi optato per uscire dall’autostrada ai caselli di San Donà di Piave, San Stino di Livenza e Cessalto dove i piazzali si sono più volte riempiti nell’arco del primo pomeriggio. Il primo giorno dei due da bollino nero sulla rete autostradale gestita da Autovie è stato caratterizzato fin dalle prime ore del mattino da code a tratti tra il Terraglio e il bivio A4/A57; tra Meolo e il nodo di Palmanova in direzione Trieste. In direzione opposta le code a tratti da Latisana a San Stino. A peggiorare le cose è stato soprattutto il forte temporale che si è abbattuto tra Veneto e Friuli Venezia Giulia poco dopo le 10,00. Alla barriera di Trieste/Lisert i rallentamenti, invece, si sono registrati verso le 12,00, ma le code sono state riassorbite in breve tempo. In direzione Venezia la situazione è meno difficile anche grazie al fatto che dal nodo di Palmanova all’area di servizio di Gonars da ieri si transita su tre corsie. Dal nodo di Palmanova all’area di servizio di Gonars, i flussi scorrono abbastanza dinamicamente e non ci sono congestioni. Per le prossime ore i flussi sono destinati a crescere, tant’è che il divieto di transito per i mezzi pesanti – di solito in vigore il sabato e la domenica – è stato esteso anche al venerdì, a partire dalle ore 16,00.Per domani sabato 3 agosto, giornata che dovrebbe iniziare all’insegna del bel tempo, Autovie prevede sulla A4 in direzione Trieste traffico molto intenso con il rischio di lunghe code in particolare alla barriera di Lisert, in uscita. In caso di incolonnamenti superiori ai 6 chilometri Autovie Venete reindirizzerà il traffico sulla A34, Villesse – Gorizia. Piazzali dei caselli pieni per tutta la giornata e possibilità di forti rallentamenti a Latisana, San Donà di Piave e San Stino. A prendere d’assalto il litorale saranno, infatti, anche i vacanzieri provenienti da Austria e Germania che transiteranno lungo la A23 Tarvisio – Palmanova per poi proseguire o verso le spiagge friulane e veneto o verso la Slovenia e la Croazia. Non sono quindi escluse code a fisarmonica sulla A23 in direzione nodo di Palmanova. La Concessionaria ricorda che domenica 4 e lunedì 5 agosto le Segreterie Nazionali delle sigle sindacali firmatarie del CCNL hanno proclamato uno sciopero del personale delle autostrade che sarà così articolato: il comparto esazione e il personale turnista, non sottoposto alle legge 146/90 (che prevede la garanzia del servizio minimo a tutela degli utenti) sciopererà domenica 4 agosto dalle 10,00 alle 14,00 e dalle 18 alle 22,00; inoltre dalle 22,00 di domenica 4 agosto alle 2,00 di lunedì 5 agosto. Il personale impiegato con turni sfalsati/spezzati sciopererà nelle ultime 4 ore della prestazione, mentre quello tecnico/amministrativo sciopererà le prime 4 ore del turno di lavoro di lunedì 5 agosto.

