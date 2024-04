Manu Chao domenica 28 luglio ai Laghi di Fusine

A grande richiesta, Manu Chao annuncia il ritorno live in Italia con tre nuovi concerti, prodotti da VignaPR e AND Production, in programma la prossima estate: il primo è fissato per domenica 28 luglio (inizio ore 14:00) ai Laghi di Fusine in Friuli Venezia Giulia per il No Borders Music Festival, l’1 agosto al Circolo Magnolia a Segrate (MI) e il 4 agosto a Fermo in Piazzale del Girfalco.

I biglietti per i tre nuovi appuntamenti saranno in vendita a partire dalle ore 10:00 di venerdì 26 aprileonline su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati. Tutte le informazioni su queste nuove date sono disponibili sul sito www.vignapr.it

È da sempre considerato uno degli artisti più liberi, non conformi alle regole del mercato, autentico punto di riferimento del panorama musicale internazionale.Con i Mano Negra prima e da solista poi ha scritto pietre miliari della musica rock, folk e alternative e ha ispirato milioni di musicisti in tutto il globo.

Nel corso degli anni è stato protagonista in Italia di concerti memorabili, in grado di richiamare migliaia di persone che con lui condividono la musica e gli ideali. Il suo rapporto con il nostro Paese è veramente speciale e quest’anno Manu Chao ha deciso di tornarci per dei nuovi appuntamenti che si trasformeranno in vere e proprie feste per tutti!

Manu Chao nasce a Parigi da genitori spagnoli scappati in Francia per fuggire dalla dittatura spagnola. Trascorre un’infanzia circondato da artisti in fuga, che trovano spesso rifugio nella casa dei genitori. A metà anni Ottanta fonda i Mano Negra e con loro inizia a lasciare il segno nel mondo della musica: canta in francese, inglese e spagnolo, fonde culture e stili differenti che spaziano dal reggae al rock, dal rap alla musica iberica.

Nel 1998 con Clandestino arriva il successo mondiale. È il suo debutto solista, i cui temi sono la fuga e i diritti umani e in cui dominano ritmi africani e sudamericani. Clandestino raggiunge una fama planetaria e rappresenta per tantissimi giovani un simbolo dell’impegno sociale e civile che può avere la musica e del quale lui si è fatto portatore. Ad oggi Manu Chao resta una delle personalità più libere e anticonformiste, un’icona musicale e culturale, un cittadino del mondo che ispira più generazioni.

MANU CHAO ACÚSTICO

TARVISIO (UD) – No Borders Music Festival c/o Laghi di Fusine

DOMENICA 28 LUGLIO 2024, ore 14:00

Ingresso unico € 25,00 + diritti di prevendita. Biglietti in vendita su Ticketone.it

Il concerto è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano per il No Borders Music Festival in collaborazione con VignaPR e AND Production

SEGRATE (MI) – Circolo Magnolia

GIOVEDÌ 1 AGOSTO 2024, ore 21:00

Ingresso unico € 28,00 + diritti di prevendita. Biglietti in vendita su Ticketone.it

Il concerto è organizzato da Shining Production con VignaPR e AND Production

FERMO – Piazzale del Girfalco

DOMENICA 4 AGOSTO 2024, ore 21:00

Ingresso unico € 28,00 + diritti di prevendita. Biglietti in vendita su Ticketone.it

Il concerto è organizzato da Best Eventi con VignaPR in collaborazione con il Comune di Fermo