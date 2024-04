Mario Biondi e il Pinocchio di Costa, Fresu, Venier a Villa Manin

Note Nuove, la rassegna di Euritmica rivolta alle innumerevoli declinazioni della musica moderna, si arricchisce di 2 nuovi appuntamenti estivi realizzati in collaborazione con Erpac FVG.



Martedì 16 luglio alle 21:00, la Corte d’Onore di Villa Manin ospita due giganti della musica jazz: Paolo Fresu e Glauco Venier, accompagnati dalla voce di Lella Costa, nella versione in concert di Pinocchio Confidential, reading di Lella Costa e Gabriele Vacistratto da Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino, capolavoro letterario di Carlo Collodi che da oltre 140 anni incanta generazioni di bambini. Lo spettacolo analizza, scompone e ricompone la storia di Pinocchio per cercarne i temi profondi che la rendono universale e paradigmatica, offrendo così numerose chiavi di lettura del nostro quotidiano. Lariproposizione “live” delle musiche composte per lo spettacolo da Fresu e Venier è la classica ciliegina sulla torta: una versione alternativa e completa impreziosita dalla narrazione di Lella Costa.



Dopo il successo del recente tour teatrale, lunedì 22 luglio alle 21:00, il crooner italiano per eccellenzaMario Biondi troverà il suo spazio ideale nella Corte d’Onore di VILLA MANIN, luogo d’arte, di bellezza e di storia proponendo, con la sua voce così unica e singolare nel panorama italiano, diversi pezzi dell’ultimo album “Crooning Undercover”, oltre ai suoi brani più amati e ad alcune reinterpretazioni del repertorio internazionale.

L’album “Crooning Undercover” apre un nuovo capitolo della carriera di Biondi: per la prima volta dedica un intero progetto allo stile che ha ispirato la sua carriera con un mix di cover e inediti, impreziositi dalla presenza di tanti amici e protagonisti del jazz italiano e internazionale tra cui Paolo Fresu, Stefano Di Battista, Rosario Giuliani, Francesco Cafiso.

I concerti sono realizzati con il prezioso sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Erpac FVG.

Le prevendite dei concerti sono già attive sul circuito e nei punti vendita Ticketone.

Info su www.euritmica.it