Symphonika on the Rock a Trieste il 27 luglio al Castello di San Giusto

Dopo il successo del tour nei principali teatri italiani e dell’Est Europa (tre show soldout al Cankarjev Dom di Ljubljana, due soldout alla Lisinski Hall di Zagabria, uno show soldout alla MTS Dvorana di Belgrado, alla Tuscany Hall a Firenze e all’Auditorium della Conciliazione di Roma), arriva per la prima volta a Trieste lo spettacolare show rock-sinfonico che sta conquistando il pubblico di tutte le età a tutte le latitudini: Symphonika on the Rock andrà in scena sabato 27 luglio al Castello di San Giusto, nell’ambito di “Hot in the City” per Trieste Estate 2024”, la rassegna promossa dal Comune di Trieste con PromoTurismoFVG e Trieste Convention and Visitors Bureau.

I biglietti – per il concerto organizzato da VignaPR e Good Vibrations Entertainment – saranno in vendita dalle ore 10:00 di martedì 30 aprile online su Ticketone.it, al Ticketpoint di Trieste e in tutti i punti vendita autorizzati.

“Symphonika on the Rock” è uno straordinario concerto che rivisita in chiave sinfonica alcuni dei più grandi successi della storia mondiale della musica rock: dai Rolling Stones ai Guns n’ Roses, passando per AC/DC, Led Zeppelin, Deep Purple, fino a Pink Floyd, Queen, Scorpions e tante altre leggende del rock che hanno fatto sognare intere generazioni.

Un concerto travolgente, in cui cantanti e solisti si alternano sul palco, interagendo con l’energica band e con l’orchestra, il tutto arricchito da una scenografia di forte impatto, e da un avvincente show di luci, laser, ledwall e proiezioni. Il rock incontra il sinfonico, il classico e il moderno si fondono, l’impatto sonoro e la carica emotiva delle hit più leggendarie si mescolano al sound imponente e maestoso di una grande orchestra.

“Ancora oggi i grandi classici internazionali sono i più? ascoltati nelle piattaforme streaming, così come le band storiche degli anni ’60, ’70 e ’80 sono ancora le più? richieste sia dalle vecchie che dalle nuove generazioni. La nostra missione è offrire dei concerti memorabili dando una nuova veste ai più grandi classici del rock, in uno spettacolo che emoziona e coinvolge il pubblico di tutte le età” queste le parole degli ideatori di Symphonika on the Rock che, a grande richiesta, arriverà per la prima volta anche al Castello di San Giusto a Trieste per un’unica imperdibile data estiva in Friuli Venezia Giulia.

SYMPHONIKA ON THE ROCK – “Live in the Castle”

SABATO 27 LUGLIO 2024, ore 21:00

TRIESTE, Castello San Giusto

Prezzi dei biglietti:

Poltronissima Platinum € 42,00 + dp

Poltronissima Gold € 34,00 + dp

Poltronissima Numerata € 25,00 + dp

Biglietti in vendita a partire dalle ore 10:00 di martedì 30 aprile online su Ticketone.it, al Ticketpoint di Trieste e in tutti i punti vendita autorizzati