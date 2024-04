Far East Film Festival: i film di Venerdì 26 aprile

Nel DNA del FEFF, come tutti i fareastiani sanno bene, abita da sempre una fortissima componente di cinema action. Cinema action declinato in tutte le sue sfumature stilistiche e narrative (dal thriller al wuxia, dal poliziesco al war movie, passando per i grandi classici delle arti marziali e i buddy movie). È possibile restare indifferenti quando la creatività dello show biz asiatico preme forte sull’acceleratore? No, non è possibile. E la terza giornata del FEFF 26 è qui per ricordarcelo!

Venerdì 26 aprile il percorso action che attraverserà tutto il festival parte subito con una grande doppietta: Moscow Mission di Herman Yau (vedremo, più avanti, anche Raid on the Lethal Zone e Customs Frontline) e l’esplosivo, letteralmente esplosivo, 13 Bombs di Angga Dwimas Sasongko: il cult indonesiano dove Jakarta è una zona di guerra e le forze speciali sono alle prese con un gruppo di terroristi dal detonatore facile. Un tripudio di adrenalina già destinato a lasciare il segno! E che dire di Rob N Roll di Albert Mak? Piovono proiettili e piovono anche sorrisi, come la miglior tradizione delle commedie d’azione hongkonghesi c’insegna.

Anche nel programma della terza giornata, non serve certo sottolinearlo, troveranno spazio altre sfumature d’Oriente: dalla dolorosa poesia arthouse del giapponese Voice alle luccicanze pop dell’hongkonghese The Lyricist Wannabe, fino a uno dei titoli più attesi di questa ventiseiesima edizione: 12.12: The Day di Kim Sung-soo, potentissimo racconto del sanguinoso golpe militare del 12 dicembre 1979.

Tutta la terza giornata minuto per minuto!

Ore 9.00

MOSCOW MISSION

Regia di Herman Yau

(Cina, 2023)

Nella caccia a una feroce banda responsabile di una serie di rapine sulla Transiberiana, la polizia russa trova un aiuto prezioso nella polizia cinese… Ispirandosi a una storia vera, il super-specialista del cinema action Herman Yau mette in scena un poliziesco di selvaggia potenza.

Ore 11.15

13 BOMBS

Regia di Angga Dwimas Sasongko

(Indonesia, 2023)

Jakarta è sotto l’attacco di un gruppo di terroristi che minaccia di far esplodere 13 bombe nella città. Riusciranno le forze speciali a sventare la minaccia? Un solido action che corre a mille all’ora, una frenetica lotta contro il tempo scandita da continui colpi di scena.

Ore 11.15

FEFF TALKS

L’approfondimento di questa mattina, coordinato da Kevin Ma e Tim Youngs, è dedicato ai talenti del progetto Hong Kong Making Waves.

14.00 – Visionario

THEIR LAST LOVE AFFAIR

Regia di Lee Myung-se

(Corea del Sud, 1996/4k restoration 2024)

Ore 14.30

VOICE

Regia di Mishima Yukiko

(Giappone, 2024)

Raccontare. Gridare ma senza urlare. Parlare di sé rivolgendosi al mondo… Da una vicenda autobiografica, Mishima Yukiko parla di tre persone. Tre dolori che il solo tempo, forse, può sanare.

Ore 16.40

THE LYRICIST WANNABE

Regia di Norris Wong

(Hong Kong, 2023)

Le vie della musica pop sono scintillanti ma… non infinite. Chiedetelo a Sze: crede che scrivere canzoni sia il suo più grande talento e decide di farne la sua carriera. Per quanto ci provi, però, niente sembra andare per il verso giusto. E se la volontà non bastasse?

Ore 17.10 – Visionario

KULDESAK

Registi vari

(Indonesia, 1999)

Ore 19.15

DISLOCATION

Regia di Huang Jianxin

(Cina, 1986/4k restoration 2024)

Ore 19.15

12.12: THE DAY

Regia di Kim Sung-soo

(Corea del Sud, 2023)

12.12: The Day. Ovvero: come un gioco d’astuzia e di potere ha deciso in una febbrile manciata di ore il destino di un’intera nazione. Corea del Sud, 1979. Dopo l’assassinio del Presidente Park il paese è nel caos. Chun Doo-gwang, comandante del Defense Security Command, il 12 dicembre nell’arco di 9 ore guida un’insurrezione militare. Lee Tae-Shin, comandante del Capital Security Command, cerca di opporsi al golpe. In patria, il film-evento della stagione!

Ore 21.50

ROB N ROLL

Regia di Albert Mak,

(Hong Kong, 2024)

Due uomini di mezza età e una rapinatore completamente pazzo sono i protagonisti di questa irresistibile commedia degli equivoci made in HK! Fai e Robby sono amici da sempre: il primo gestisce a fatica una casa di riposo, il secondo vivacchia facendo il tassista. Una serie di colpi ai cambiavalute di fronte all’attività di Fai incoraggiano i due a… rapinare i rapinatori. Ma il destino mette sulla loro strada lo spietato gangster Mui. Cosa mai potrebbe andare storto?

Ore 23.40

DEATH WHISPERER

Regia di Taweewat Wantha

(Thailandia, 2023)

In una remota zona della Thailandia, alcune ragazze si ammalano e muoiono in circostanze misteriose. Quando il morbo raggiunge una delle figlie di una famiglia sino-tailandese, questa cerca una spiegazione razionale ma poi precipita in febbrile delirio sovrannaturale fatto di apparizioni, stregoneria, possessione e oscure leggende del folklore…