Bitcoin Scams in the crypto industry for the bitcoin billionaire truffa?

Bitcoin Billionaire è pubblicizzato come una specie di sistema di trading automatizzato o algoritmico (robot crittografico) che genera $ 6.325 ogni giorno per i suoi membri. Contrariamente a quanto puoi credere, Bitcoin Billionaire non è solo un termine o una combinazione casuale di due parole “Bitcoin” e “Billionaire” (al contrario di Bitcoin Millionaire). La Bitcoin Billionaire ha a che fare con nessuna delle App Bitcoin Billionaire che troverai su Google Play.

Questa piattaforma di trading è presente nella lista nera e non è collegata con metodologie di trading di criptovaluta legittime. Tuttavia, ha un collegamento con la frode di day-trader ignari e in cerca di opportunità che cercano di incassare utilizzando un’app di trading Bitcoin autentica.

È importante sottolineare che esiste una rete di affiliati ben finanziata che è stata colta in flagrante promuovendo un falso annuncio di notizie usando il nome e la reputazione del comico britannico Jim Davidson. La Bitcoin Billionaire si basa su un software clonato presente all’interno di una lista nera e progettato per farti perdere i tuoi soldi. Pensaci bene, questo è uno di quegli schemi che viene suggerito per arricchirsi in fretta ma che non esiste in nessuna parte del mondo. Saremmo tutti ricchi altrimenti!

Bitcoin Billionaire non è altro che una pagina di vendita pubblicizzata che promette di farti diventare un milionario durante la notte. Il cosiddetto “esperto finanziario” che la piattaforma suggerisce è un agente di vendita che opera da una giurisdizione come la Bulgaria o il Montenegro, e il suo lavoro è quello di ottenere da te quanti più soldi possibili.

Quando ascolti la presentazione di vendita, penserai di vivere lo stile di vita delle celebrità, viaggiare per il mondo, acquistare l’auto o la casa dei tuoi sogni e ottenere un budget illimitato. Guru della ricchezza e celebrità come Bill Gates, Elon Musk, Lionel Messi, Jennifer Lopez, Mike Tyson, Kim Kardashian e Snoop Dog vengono utilizzati anche quando ti dicono che è tempo di prendere il controllo del tuo futuro e decidere cosa accadrà con i tuoi soldi. La libertà finanziaria è dietro l’angolo.

Tuttavia, non si discute seriamente delle principali caratteristiche del prodotto, delle impostazioni, dei formati di trading o del tipo di strategie e indicatori disponibili. Non vi è inoltre alcun riferimento a fattori di rischio, test retrospettivi e gestione del denaro. Ma sappiamo cosa succede dopo la registrazione, vieni contattato da un agente di vendita del telefono, come abbiamo già detto.

L’obiettivo è la tua iscrizione alla piattaforma. Il passo successivo è bombardarti di telefonate che provengono da un rappresentante di vendita che proverà in tutti i modi a venderti qualcosa. Se hai intenzione di scegliere questa piattaforma, ti consigliamo di usare il tuo buon senso e ignorare tutte le recensioni false là fuori (ce ne sono molte) che ti dicono che genererai molti soldi se usi questo sistema per fare trading con i Bitcoin.