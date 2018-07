BRUNORI SAS e OMAR PEDRINI al No Borders Music Festival: domenica 5 agosto concerto al Rifugio Gilberti

Viene annunciato oggi il “Concerto in alta quota”, uno dei concerti evento del No Borders Music Festival e uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate, in grado di richiamare migliaia di appassionati di montagna e musica nel Tarvisiano, il comprensorio posto in suggestivi scenari naturali tra Friuli Venezia Giulia, Austria e Slovenia.

L’appuntamento è fissato per domenica 5 agosto, a partire dalle ore 12:00, al Rifugio Gilberti (1.850 mt s.l.m.) a Sella Nevea, in comune di Chiusaforte, con Dario Brunori, in arte Brunori SAS, uno dei cantautori italiani più apprezzati e acclamati dal pubblico e dalla critica (Premio Ciampi e Targa Tenco come miglior disco d’esordio nel 2009, Targa Tenco nel 2017 come miglior canzone a “La Verità” dell’ultimo album A casa tutto bene che ha ottenuto anche il Disco d’Oro, Premio Rockol Awards come album dell’anno, Premio MEI come artista indipendente dell’anno e tantissimi altri riconoscimenti).

Per rendere ancora più speciale la giornata in alta quota, per la prima volta il festival ha previsto un doppio act e alle ore 12:00 di domenica 5 agosto si esibirà anche Omar Pedrini, che in chiave acustica ripercorrerà la sua carriera, interpretando i grandi successi dei Timoria fino ai dischi più recenti della carriera solista.

Reduce dal successo del programma televisivo “Brunori Sa”, scritto dallo stesso cantautore e andato in onda lo scorso aprile su Rai3 in cinque episodi sui desideri, le paure e le apparenti contraddizioni della generazione di mezzo a cui appartiene e dal successo del tour “Brunori A teatro: Monologhi e canzoni sull’incertezza” che all’inizio dell’anno ha registrato 30 soldout nei più grandi e prestigiosi teatri italiani, quello di domenica 5 agosto al Rifugio Gilberti sarà un evento davvero unico e speciale per BRUNORI SAS che si esibirà da solo chitarra, piano e voce.

Brunori SAS è dunque il primo nome italiano annunciato per la 23esima edizione del No Borders Music Festival che nel suo ricco cartellone vede già i concerti del cantautore inglese Jake Bugg, del duo elettronico Kruder & Dorfmeister, dell’icona balkan Goran Bregovic, rispettivamente il 27, il 28 e il 29 luglio a Tarvisio in piazza Unità e infine, sabato 11 agosto ai Laghi di Fusine, la leggenda americana Ben Harper.

Il No Borders Music Festival 2018 è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo e dall’agenzia VignaPR, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli, Comitato Senza Confini, il Comune di Tarvisio, il Comune di Chiusaforte, BIM, PromoTurismoFVG, Crédit Agricole FriulAdria, Allianz Assicurazioni, ProntoAuto,

il Consorzio del Prosciutto di San Daniele e la Birra Grolsch.

Tutte le info sul sito www.nobordersmusicfestival.com

CONCERTO IN ALTA QUOTA

No Borders Music Festival

Rifugio Gilberti, Sella Nevea – Chiusaforte (UD)

Domenica 5 agosto 2018

ore 12:00 Omar Pedrini unplugged

ore 14:00 BRUNORI SAS unplugged solo

Ingresso libero

