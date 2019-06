Carol Pigat di Basiliano ambasciatrice friulana a Bruxelles

Carol Pigat, 26 anni di Basiliano (UD),è una dei 50 giovani attivisti del gruppo anti-povertà di The ONE Campaign che ha fatto sentire la sua voce agli European Development Days (EDD) di Bruxelles il 18-19 giugno, invitando i leader europei ad agire per l’empowerment delle donne e delle bambine nei paesi più poveri del mondo.

Nel contesto del tema di quest’anno, incentrato sull’eliminazione delle disuguaglianze affinché nessuno sia lasciato indietro, i Giovani Ambasciatori di ONE hanno condotto un seminario sulla loro esperienza alla guida di campagne di sensibilizzazione contro la povertà estrema in tutta Europa. Hanno inoltre preso parte a dibattiti con politici e personaggi influenti nel mondo della cooperazione internazionale per discutere della necessità urgente di investire nella riduzione delle disuguaglianze di genere. Tra gli altri, hanno incontrato: le giovani attiviste Sandra Ajaja, Mwala Mooto e Inota Cheta che offrono formazione alle donne nelle loro comunità; Mari Malek, la prima DJ donna in assoluto del Sud Sudan; e politici quali Samira Bawumia della Repubblica del Ghana e Margarita Cedeño, Vice Presidente della Repubblica Dominicana, che hanno sottolineato l’importanza di garantire società paritarie e dell’attivismo giovanile.

Carol ha dichiarato: “In ogni fase della vita, alle ragazze in condizioni di estrema povertà vengono negate grandi opportunità. È meno probabile che vadano a scuola rispetto ai loro fratelli, hanno maggiore probabilità di contrarre l’HIV e, più tardi nella vita, viene loro negato il diritto di possedere la terra che coltivano o versare in banca i soldi che guadagnano. Gli European Development Days mi hanno permesso di sensibilizzare l’opinione pubblica su queste ingiustizie e invitare i leader dell’Unione europea a sostenere l’empowerment di donne e ragazze in tutto il mondo perché non possiamo eradicare la povertà estrema senza prima garantire l’uguaglianza di genere.”

Friederike Röder, Direttrice di ONE per l’UE e la Francia, ha aggiunto: “Al ritmo attuale ci vorrà più di un secolo (108 anni) per raggiungere l’uguaglianza di genere. Siamo molto fortunati a poter contare su giovani attivisti che svolgono un ruolo chiave affinché l’uguaglianza di genere resti all’ordine del giorno nell’agenda dell’UE, in particolare alla luce dell’imminente vertice del G7 che si terrà il prossimo agosto a Biarritz (Francia). A livello globale, non c’è neanche un paese che offre alle donne le stesse opportunità degli uomini e il divario di genere è ancora più ampio per le donne che vivono in povertà. Il G7 di Biarritz è un’opportunità fondamentale per sottolineare che non possiamo progredire davvero se continuiamo a lasciare indietro metà della popolazione mondiale. Con questo in mente, abbiamo bisogno che l’UE continui a svolgere un ruolo da protagonista per l’uguaglianza di genere e mostrare leadership nell’aumento degli investimenti nello sviluppo di lungo periodo, adottando obiettivi di genere vincolanti nell’ambito della cooperazione internazionale”.

Cos’è ONE

ONE è un’organizzazione sostenuta da oltre 9 milioni di membri, tra i quali 70.000 in Italia, che opera con campagne e attività di sensibilizzazione per combattere la povertà estrema e le malattie prevenibili, soprattutto in Africa. Apolitica, ONE mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e a lavorare di concerto con i leader politici per combattere l’AIDS e le malattie prevenibili, aumentare gli investimenti per l’istruzione, l’agricoltura e l’alimentazione e chiedere ai governi maggiore trasparenza nei programmi di lotta alla povertà. Per saperne di più visita: one.org

Programma “Youth Ambassador”

Gli ambasciatori ONE sono un gruppo di giovani volontari estremamente motivati, selezionati tramite bando pubblico, che conducono attività di sensibilizzazione in tutta Europa per porre fine alla povertà estrema. Sollecitano un impegno concreto dei responsabili politici, lavorano con i mezzi di comunicazione per aumentare la visibilità delle campagne ONE e incoraggiano il pubblico a sostenere le petizioni e le altre azioni ONE con attività online ed eventi locali. Per saperne di più visita: one.org/youthambassadors.

European Development Days

Gli European Development Days (EDD), organizzati dalla Commissione europea, portano insieme a Bruxelles esperti e appassionati di cooperazione internazionale per condividere idee ed esperienze che ispirino nuove partnership e soluzioni innovative alle sfide più urgenti del mondo. Maggiori informazioni su eudevdays.eu.

