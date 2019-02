CINE20: recensioni ed uscite cinematografiche / home video / seriali dal 21/02/19

Cine20 lo potete leggere tutti i giovedì ed è curata da Matteo “Weltall” Soi dalle pagine del blog weltallsworld.blogspot.com e dal blogger-seriale Kusa direttamente da lavitaenientaltro.com. Una coppia inedita disposta a tutto pur di mettere la loro esperienza di cine-blogger e cinefili non professionisti per una rubrica alla portata di tutti, libera e accessibile, che spazia da brevi recensioni fino alle uscite home-video, senza dimenticare le doverose segnalazioni sui film in sala, il tutto corredato da un sistema di valutazione facile ed immediato. Detto questo, andiamo a cominciare.

.

Brevemente in sala.

.

COPIA ORIGINALE(Can you ever forgive me?)

di Marielle Heller

.

Melissa McCarthy nel ruolo di Lee Israel, scrittrice realmente esistita, che tra gli anni Settanta e Ottanta, dopo aver scritto alcune biografie famose, cadde in disgrazia dopo un paio di libri andati male. Decise allora di reinventarsi come falsaria di documenti storici e in questo ruolo ottenne un incredibile successo che fini’ per attirare le attenzioni dell’FBI. Candidati all’Oscar sia la McCarthy che Richard E. Grant, che interpreta il socio “a delinquere” della Israel. Secondo film in ordine d’interesse della settimana.

ATTESA KUSA 60%

.

Storia a parte, quel che rende interessante questo film è vedere la McCarthy in un ruolo che prende un po’ le distanze dalle commedie di grana grossa nella quale la vediamo spesso protagonista (e non parliamo di Ghostbusters per cortesia)

ATTESA WELTALL 60%

.

MODALITA’ AEREO

di Fausto Brizzi

.

Il povero che si vendica del ricco utilizzando l’arma piu’ spietata dei nostri giorni, ovvero i social network. Ma la rivoluzione vera e’ un’altra cosa.

ATTESA KUSA 0%

.

Sempre più la commedia italiana prova a stare al passo con i tempi proponendo tematiche attualissime. Ed è un pregio non di certo un difetto ma non abbastanza da portarmi dritto in sala.

ATTESA WELTALL 0%

.

THE FRONT RUNNER – IL VIZIO DEL POTERE

di Jason Reitman

.

La nuova pellicola di Jason Reitman affronta un problema tutto statunitense della politica, ovvero la vulnerabilita’ dei candidati politici agli scandali sessuali. Qui si racconta di Gary Hart, senatore ed aspirante candidato democratico per le elezioni presidenziali del 1988, che vide la propria carriera distrutta a causa di una relazione extra-coniugale con un attrice. Visto il notevole curriculum di Reitman, questo e’ sicuramente il titolo migliore della settimana.

ATTESA KUSA 75%

.

Non posso che essere d’accordo con il buon Kusa visto quanto apprezziamo da queste parti la notevole filmografia di Jason Reitman. Consigliatissimo.

ATTESA WELTALL 80%

.

THE LEGO MOVIE 2: UNA NUOVA AVVENTURA (The Lego Movie 2: The Second Part)

di Mike Mitchell

.

Visto il successo del primo capitolo un seguito era piuttosto prevedibile, con il ritorno di Emmet, Lucy, Batman e tutti gli altri amici a mattoncini. Stavolta se la dovranno vedere con i Duplo, una minaccia venuta dallo spazio che li costringera’ ad esplorare mondi sconosciuti. Il primo episodio tutto sommato si lasciava guardare, soprattutto per alcuni personaggi come Batman. Per il secondo passo volentieri

ATTESA KUSA 0%

.

Il primo lo recuperai in home video e per quanto lo trovai gradevole non mi pentii certo di averlo evitato in sala. A questo seguito toccherà la stessa sorte.

ATTESA WELTALL 0%

.

UN UOMO TRANQUILLO (Cold Pursuit)

di Hans Petter Moland

.

Per un attimo dal titolo italiano ho temuto che a qualcuno fosse venuta in mente la malsana idea di fare un remake del classicone di John Ford con John Wayne e Rossella O’Hara. Gia’ solo usarne il titolo e’ a rischio di una condanna per lesa maesta’, per di piu’ per l’ennesimo vengeance movie con Liam Neeson Alla faccia della novita’.

ATTESA KUSA 0%

.

Liam Neeson ormai ha legato questa nuova fase della sua carriera ai ruoli di implacabile vendicatore. Che magari son pure divertenti per una serata casalinga ma anche basta ad un certo punto.

ATTESA WELTALL 0%

.

.

Share and Enjoy