CINE20: recensioni ed uscite cinematografiche / home video / seriali dall’ 11/07/19

Cine20 lo potete leggere tutti i giovedì ed è curata da Matteo “Weltall” Soi dalle pagine del blog weltallsworld.blogspot.com e dal blogger-seriale Kusa direttamente da lavitaenientaltro.com. Una coppia inedita disposta a tutto pur di mettere la loro esperienza di cine-blogger e cinefili non professionisti per una rubrica alla portata di tutti, libera e accessibile, che spazia da brevi recensioni fino alle uscite home-video, senza dimenticare le doverose segnalazioni sui film in sala, il tutto corredato da un sistema di valutazione facile ed immediato. Detto questo, andiamo a cominciare.

Brevemente in sala.

DOMINO

di Brian De Palma

Sul finire di questa stagione cinematografica, forse un po’ troppo in sordina, esce il nuovo film di Brian De Palma. Protagonisti due poliziotti, Christian e Alex, impegnati in una caccia all’uomo per catturare l’assassino di un loro collega. Quest’ultimo è membro di una cellula danese dell’Isis e la sua ricerca porterà i due poliziotti a trovarsi invischiati in un ben più ampio intrigo a livello internazionale. Notevole la locandina italiana che cita in maniera imbarazzante Games of Thrones per spingere la presenza di uno dei suoi protagonisti, Nikolaj Coster-Waldau.

ATTESA WELTALL 60%

Effettivamente, tanto valeva scriverci “un Lannister paga sempre i suoi debiti”, sarebbe stato piu’ onesto. E poi nel cast c’e’ pure la bella Carice van Houten, , alias la “strega rossa” Melisandre, quindi mi sa che qui e’ un De Palma un po’ appannato che sfrutta la scia del successo di GoT con un casting un po’ ruffiano, e non il contrario.

ATTESA KUSA 50%

SPIDER-MAN: FAR FROM HOME

Jon Watts

Dopo gli eventi di Avengers: Endgame la vita di Peter Parker torna quasi alla normalità e una semplice gita scolastica in Europa potrebbe essere per lui occasione perfetta per smettere di essere Spider-Man almeno per un po’. Ma l’intervento di Nick Fury, che lo coinvolgerà nella lotta contro una creatura elementale, lo costringerà a indossare nuovamente maschera e spara ragnatele. Si conclude qui la Fase 3 dell’UCM e ci prepariamo con questo Spider-Man all’avvio della Fase 4 da cui non sappiamo davvero cosa aspettarci.

ATTESA WELTALL 70%

Unico titolo degno di nota del weeekend e ultimo potenziale blockbuster della stagione (anche se dal fiato un po’ corto, almeno in Italia),questo secondo capitolo delle avventure del “nuovo” Peter Parker made in MCU non mi entusiasma granche’. Pero’ c’e’ la presenza di Jake Gyllenhaal nei panni del misterioso Mysterio (battuta scontata a cui non ho resistito…), che da sola vale il biglietto, e quindi entreremo sicuramente in sala. Come ne usciremo, si vedra’…

ATTESA KUSA 70%

WELCOME HOME

di George Ratliff

Quella che doveva essere una vacanza nella campagna italiana per rinsaldare il rapporto di una giovane coppia, si trasforma in qualcosa di ben più inquietante quando nelle loro vite entra un misterioso e affascinate vicino di casa. Thriller del 2018 che arriva probabilmente a rimpolpare le uscite di fine stagione e niente più.

ATTESA WELTALL 0%

Aaron Paul e Riccardo Scamarcio in un thriller tutto italiano, che arriva pure in ritardo nelle sale. Tutti buoni motivi (in particolare Scamarcio) per starsene a casa

ATTESA KUSA 0%

