Regione FVG: cordoglio per perdita grande leader d’azienda

La Regione esprime cordoglio e si stringe a familiari e dipendenti del gruppo per la perdita di Gianpietro Benedetti, leader d’azienda di grande valore e imprenditore visionario. Oltre a guidare per anni il gruppo industriale tra i primi tre produttori europei di acciaio, ha profuso con orgoglio impegno per la sua terra diventandone mecenate, impegnandosi nel mondo della comunicazione e avviando anche numerosi progetti per la formazione dei giovani. Sotto la sua presidenza è cresciuto l’Its Malignani per formare i super-tecnici di cui l’economia del territorio ha bisogno: tanti progetti che con lungimiranza Benedetti ha sempre condiviso con l’Amministrazione regionale.

È il pensiero che il governatore della Regione Friuli Venezia Giulia ha espresso, manifestando il cordoglio dell’Amministrazione regionale per la morte di Gianpietro Benedetti.

Classe 1942, Benedetti, entrato in Danieli negli anni Sessanta, da disegnatore tecnico divenne amministratore delegato e presidente di uno dei gruppi industriali con radici in Friuli Venezia Giulia leader nella progettazione e costruzione di impianti siderurgici, con oltre 8.600 addetti nel mondo di cui circa 6.000 in regione. Cavaliere del Lavoro dal 2006, due lauree e un diploma in M.B.A ad honorem, era anche presidente di Confindustria Udine.