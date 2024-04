Messaggio di mons. Andrea Bruno Mazzocato per la morte di Gianpietro Benedetti

Mons. Andrea Bruno Mazzocato esprime «le più sincere condoglianze» per la scomparsa dell’imprenditore, definito «un generoso e illuminato mecenate». Una vicinanza nata «dalla condivisione di fondamentali valori da trasmettere al Friuli e alle future generazioni». Di seguito il testo del messaggio.

Appresa la notizia dell’inaspettata morte dell’ing. Gianpiero Benedetti, desidero esprimere le più sincere condoglianze, mie personali e dell’intera Arcidiocesi di Udine, ai familiari e a tutti i dipendenti dell’azienda Danieli, che l’ing. Benedetti ha guidato con grande intelligenza imprenditoriale. Sono vicino anche ai dipendenti e collaboratori del Gruppo MediaFriuli, di cui l’ing. Benedetti era azionista di maggioranza, e di Confindustria Udine, da lui presieduta.

Rivolgo un ricordo grato all’ing. Benedetti anche per il suo ripetuto sostegno offerto per il ripristino e la conservazione di numerosi beni culturali del patrimonio ecclesiastico, di cui ha beneficiato l’intera società civile. In questo è stato un generoso e illuminato mecenate.

Personalmente conservo il ricordo delle tante occasioni di incontro con lui sempre animate da una sincera e reciproca stima e dalla condivisione di fondamentali valori da trasmettere al Friuli e alle future generazioni.

Continuo ad essergli vicino con la mia preghiera e rinnovo sentire condoglianze ai familiari.