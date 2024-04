Il cordoglio di Confindustria Udine per la scomparsa del suo Presidente

Confindustria Udine, attraverso tutti i suoi organi e in rappresentanza di tutte le Imprese associate, esprime profonda tristezza e un enorme senso di perdita per la scomparsa del suo presidente, l’ingegnere Giampietro Benedetti, un vero gigante nel mondo dell’industriae una figura di riferimentodell’intera nostra comunità.Con la sua scomparsa perdiamo non soltanto un leader straordinario, ma anche un mentore, un ispiratore e un amico per molti di noi. La sua visione audace, il suo impegno incrollabile e la sua passione contagiosa hanno guidato generazioni di imprenditori e hanno lasciato un’impronta indelebile nel tessuto industriale del nostro territorio e dell’intero Paese, ma la sua caratura si spinge oltre, a livello internazionale.Oltre che per i suoi notevoli successi professionali, testimonianza di una vita operosa, dedicata al fare, sarà ricordato anche per la sua grande generosità e la sua umiltà.Mentre piangiamo la sua perdita, celebriamo anche il suo straordinario lascito, che vivrà nei cuori e nelle menti di coloro che ha incontrato e che continuerà, ne siamo certi, a ispirare futuri innovatori e leader. Possa il suo esempio di determinazione, integrità e compassione illuminare il nostro cammino.Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e a tutti i colleghi del presidente Benedetti.