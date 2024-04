Il programma di lunedì 29 aprile al Far East Film Festival

Cos’hanno in comune The Mission di Johnnie To, Vivere! e Lanterne rosse di Zhang Yimou, Il maestro burattinaio e Città dolente di Hou Hsiao-Hsien, oltre al fatto di essere i cinque capolavori che tutti conosciamo? Hanno in comune un produttore assolutamente leggendario come il taiwanese Chiu Fu-sheng, figura unica nel panorama del cinema asiatico del secolo scorso, che lunedì 29 aprile alle 19.15 riceverà il Gelso d’Oro alla Carriera sul palco del Teatro Nuovo!

Cinque capolavori, dicevamo. Cinque capolavori ormai introvabili da interi decenni. Cinque capolavori che l’Occidente ha premiato e venerato (pensiamo al Leone d’Oro per Città dolente, al Leone d’Argento per Lanterne rosse o alla marcia trionfale di Vivere! a Cannes). Ed è qui che entra di nuovo in gioco il Far East Film Festival: se Chiu Fu-sheng ha deciso di restaurare i cinque i titoli, partendo dai negativi originali, sarà infatti il FEFF 26 a presentare giovedì 2 maggio, in anteprima mondiale,i restauri di Lanterne rosse e di Vivere! di Zhang Yimou (sempre il 2 maggio, lo stesso Zhang Yimou sarà a Udine per ricevere il Gelso d’Oro alla Carriera)!

Anche nel corso della sesta giornata, ovviamente, i film da non perdere sono numerosi. Qui segnaliamo il cult-horror sudcoreano Exhuma di Jang Jae-hyun e, sempre dalla Corea del Sud, la maratona stellare Alienoid + Alienoid: Return to the Future. La saga action/sci-fi, ricordiamo, porta la firma di Choi Dong-hoon, scavalca senza timidezza il confine dei generi e sarà distribuita in Italia da Minerva Pictures con Full Action Channel (su Prime Video e The Film Club). La presentazione di Alienoid vedrà sul palco anche Lorenzo Bertuzzi del Trieste Science+Fiction, primo domicilio italiano del film, mentre ad accompagnare Alienoid: Return to the Future ci sarà Choi Dong-hoon.

Tutta la sesta giornata minuto per minuto!

Ore 9.00 – Notizie dall’Asia

Rassegna stampa internazionale a cura di Giulia Pompili (Il Foglio) e Francesco Radicioni (Radio Radicale). Anche in diretta streaming.

Ore 09.00

Regia di Yoshida Keisuke

(Giappone, 2024)

Sono passati tre mesi dal rapimento di una bimba e della piccola non c’è ancora traccia. La madre è sotto l’attacco degli hater, perché al momento della scomparsa si trovava ad un concerto, e la rete si scaglia anche contro lo zio, l’ultimo ad aver visto la nipote. Intanto un giornalista cerca la verità ma la sua redazione preferisce il sensazionalismo… Cupo ritratto del Giappone e dei (suoi) media pronti a calpestare il dolore di una famiglia per un click.

Ore 11.00

FEFF TALKS

Due gli incontri di approfondimento: il primo sul cinema coreano e il secondo sul cinema indonesiano.

Ore 11.05

ALIENOID

Regia di Choi Dong-hoon,

(Corea del Sud, 2022)

Benvenuti nel mondo di Alienoid in cui fantascienza, wuxia, commedia e il miglior cinema d’azione parlano (a voce alta!) la stessa lingua! Per secoli gli alieni hanno usato i corpi umani come prigione per i criminali e la comparsa a Seul di una misteriosa astronave non sembra un buon presagio… To be continued.

Ore 14.00 – Visionario

BEAUTIFUL DUCKLING

Regia di Lee Hsing

(Taiwan, 1964/4k restoration 2023)

Ore 14.30

ALIENOID: RETURN TO THE FUTURE

Regia di Choi Dong-hoon

(Corea del Sud, 2024)

Spudoratamente pop, gioiosamente folle, orgogliosamente eccessivo, il secondo capitolo della saga di Alienoid non teme confronti con il primo e continua a mixare fantascienza, arti marziali, melò e action. Dalla Corea del 1300, dove maghi e guerrieri si contendono la Lama Divina capace di piegare le linee del tempo, alla Corea ipertecnologica del terzo millennio, dove alieni e umani non sembrano convivere troppo pacificamente.

Ore 16.05 – Visionario

MY NATIVE LAND

Regia di Lee Hsing

(Taiwan, 1979/2k restoration 2023)

Ore 16.45

TAKANO TOFU

Regia di Mihara Mitsuhiro

(Giappone, 2023)

Il tofu di Tatsuo è il migliore della prefettura di Hiroshima. Cocciuto e abitudinario, Tatsuo vede il suo mondo vacillare quando la sua salute diventa fragile e si fa largo la paura di lasciare sola la figlia…

Ore 17.45

BAMBÙ TALKS

Giulia Pompili e Francesco Radicioni approfondiranno il tema Taiwan e Hong Kong. Due storie, due modelli con Stefano Pelaggi, autore di L’isola sospesa, e Ilaria Maria Sala (in collegamento da Hong Kong), autrice di L’eclissi di Hong Kong

Ore 18.20 – Visionario

TJOET NJA’ DHIEN

Regia di Eros Djarot

(Indonesia, 1988/2k restoration 2021)

Ore 19.15

GELSO D’ORO ALLA CARRIERA

Cerimonia di premiazione dello storico produttore taiwanese Chiu Fu-sheng.

A seguire

OLD FOX

Regia di Hsiao Ya-chuan

(Taiwan, 2023)

Scegliere la strada giusta o la più conveniente? Ecco il dilemma morale che attanaglia l’undicenne Liao. Il ragazzino vive col papà, risparmiando ogni centesimo per comprargli una casa, e viene preso in simpatia da Boss Xie: una vecchia volpe per cui “essere vincenti” è l’unico modo per stare al mondo e per godersi la vita. Liao comincia a non guardare più con ammirazione il padre gentile ma l’Old Fox del titolo…

21.40

EXHUMA

Regia di Jang Jae-hyun

(Corea del Sud, 2024)

Nella speranza di fermare il male oscuro che colpisce i primogeniti di ogni generazione, una famiglia assume una sciamana e un geomante: è il momento di purificare la tomba di un antenato, ma durante il rituale viene liberata una forza sanguinaria… Tour de force horror dentro la tradizione coreana, Exhuma è un capolavoro cruento e febbrile dove si respira una crescente sensazione di minaccia. Modalità incubo: ON.