CINE20. recensioni ed uscite cinematografiche / home video / seriali dall’08/11/18

Cine20 lo potete leggere tutti i giovedì ed è curata da Matteo “Weltall” Soi dalle pagine del blog weltallsworld.blogspot.com e dal blogger-seriale Kusa direttamente da lavitaenientaltro.com. Una coppia inedita disposta a tutto pur di mettere la loro esperienza di cine-blogger e cinefili non professionisti per una rubrica alla portata di tutti, libera e accessibile, che spazia da brevi recensioni fino alle uscite home-video, senza dimenticare le doverose segnalazioni sui film in sala, il tutto corredato da un sistema di valutazione facile ed immediato. Ma non possiamo più trascurare l’importanza delle serie TV alle quali dedichiamo Derive Seriali, una sezione apposita curata da :A:, scrittore, sceneggiatore e nerd impenitente. Detto questo, andiamo a cominciare.

Brevemente in sala.

HUNTER KILLER – CACCIA NEGLI ABISSI

di Donovan Marsh

Un sottomarino, la minaccia di una terza guerra mondiale e un manipolo di coraggiosi americani che devono entrare in acque nemiche (russe) per liberare il presidente russo. Gerald Butler al timone. Noi invece restiamo in porto.

ATTESA KUSA 0%

Ogni tanto, ciclicamente, qualcuno ci riprova a proporre war movies o simili ambientati in un sottomarino. E con lo stesso interesse delle volte passate me ne rimango a casa.

ATTESA WELTALL 0%

NOTTI MAGICHE

di Paolo Virzì

.

Ambientazione anni ’90, come ben si deduce dal titolo che fa ovviamente riferimento ai Mondiali di calcio, per l’ultima pellicola di Paolo Virzi’. Un giallo che coinvolge tre giovani sceneggiatori e un produttore cinematografico, trovato morto nel Tevere. Un interrogatorio in un ufficio dei carabinieri per raccontare il cinema italiano dei tempi d’oro. Virzì è una delle pochi voci del cinema italiano che ci piace ascoltare, quindi perchè no.

ATTESA KUSA 60%

Con tutte le cautele del caso, mi trovo d’accordo con il mio socio e ugualmente incuriosito da questo ultimo lavoro di Virzì. Staremo a vedere.

ATTESA WELTALL 60%

OVERLORD

di Julius Avery

Nemici come mostri, mostri come nemici in questo horror ambientato durante la seconda guerra mondiale nella Francia occupata dai nazisti. Che si sa, erano noti per avere scienzati pazzi e per fare strani esperimenti su cavie umane. Ma quando come in questo caso si tratta (solo) di un film horror si esorcizzano e si dimenticano (fortunatamente) i veri orrori. Potrebbe essere curioso, e avere un produttore esecutivo come JJ Abrams alimenta l’interesse.

ATTESA KUSA 50%

JJ Abrams e Nazi-Zombie per questa pellicola che promette unicamente del sano intrattenimento e si è quasi tentati dal cascarci in pieno con tutte le scarpe.

ATTESA WELTALL 55%

SENZA LASCIARE TRACCIA

di Debra Granik

Padre e figlia adolescente conducono una vita tranquilla e perfetta al di fuori della società nelle foreste nei pressi di Portland, in Oregon. Ma un incidente li porterà ad entrare in contatto con la società civile e per loro comincerà un nuovo viaggio alla ricerca di un luogo da poter chiamare casa. Forse la proposta più interessante della settimana, sempre che vi piaccia il genere.

ATTESA KUSA 70%

Il significato di “famiglia” e “casa” passa attraverso le vita di una coppia, padre e figlia, che vivono al di fuori delle regole imposte della società. Ma fino a quando questo sarà possibile?

ATTESA WELTALL 60%

TUTTI LO SANNO

di Asghar Farhadi

Il ritorno a casa di Laura, nata in Spagna ma residente in Argentina, per partecipare alle nozze della sorella. Niente di peggio che tornare a casa per risvegliare i fantasmi e i segreti di un passato che si credeva seppellito per sempre. Con Penelope Cruz e Javier Bardem.

ATTESA KUSA 0%

Il nuovo dramma di Farhadi, che vanta un cast davvero importante, si unisce al film della Granik tra le offerte in sala più interessanti in un panorama di uscite altrimenti abbastanza piatto.

ATTESA WELTALL 50%

