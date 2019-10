Codroipo: la festa di San Simone – 17/31 ottobre 2019

Si rinnova l’appuntamento con l’antica Fiera di San Simone, che per due fine settimana animerà il centro della cittadina del Medio Friuli.

La festa affonda le sue radici nella tradizione contadina locale, quale rituale appuntamento della fine del raccolto, quando la gente confluiva a Codroipo da tutta la regione e oltre, per partecipare al più importante mercato di bestiame del territorio.

GIOVEDI’17 OTTOBRE

21:00 TEATRO BENOIS – DE CECCO

“Il sottile velo azzurro” proiezione del documentario realizzato

da Marco Virgili e Ivo Pecile LEGAMBIENTE MEDIO FRIULI

VENERDI’18 OTTOBRE

PIAZZA GARIBALDI

Apertura Pesca di beneficenza PARROCCHIA S. MARIA MAGGIORE DI

CODROIPO E PARROCCHIA S. BARTOLOMEO DI GORICIZZA

18:00 CORTE ITALIA

Brindisi inaugurale “la Corte delle Spezie” con gli operatori

economici di Corte Italia, l’azienda agricola “L’orto delle api” e

l’Associazione cult. Ottagono, in collaborazione con la Scuola di

Musica “Città di Codroipo” e il Circolo Fotografico Codroipoese

18:30 PIAZZETTA DON VITO ZORATTI MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO

Inaugurazione Mostra, Poesie e Opere Multimateriche “Riflessi

di natura. Amedeo Giacomini e Toni Zuccheri”

COMITATO NAZIONALE ITALIANO DELL’AIHV – ASSOCIATION INTERNATIONALE

POUR L’HISTOIRE DU VERRE

19:00 PIAZZA GARIBALDI

INAUGURAZIONE UFFICIALE FIERA SAN SIMONE 2019 a seguire

concerto della banda “La Prime Lûs” di Bertiolo

SABATO 19 OTTOBRE

7:00 – 13:00 VIA ITALIA

Mercato di Campagna Amica ASSOCIAZIONE AGRIMERCATO

PIAZZA GARIBALDI VIA CANDOTTI

Mostra mercato dell’agroalimentare e dell’artigianato

CNA ZONA CODROIPESE

PIAZZA E VIE DEL CENTRO

Apertura stand enogastronomici delle Pro Loco e delle Associazioni

di Codroipo con prodotti tipici del nostro territorio. Stand

informativi delle Associazioni di volontariato, sportive, culturali

e delle scuole; stand delle Città gemellate

PIAZZA GIARDINI FORO BOARIO

Apertura grande luna park

A spasso con Sandrino. Battesimo della sella e progetti di attività

con l’asino ASD AVIO RESORT

10:00 PIAZZETTA MARCONI

Ritrovo per la visita al mulino Zoratto (su prenotazione max 20

posti, a pagamento. Per info: 329 42 40 368)

ASSOCIAZIONE CODROIPO C’E

SABATO 19 OTTOBRE

10:30 – 12:00 PIAZZETTA MARCONI QUADRUVIUM SPORTS

Quadruvium sports – tavola rotonda. Nuove linee regionali sullo

sport- Codroipo centro di sviluppo degli sport paralimpici, bandi

regionali sullo sport, attività a scuola

ASD ATLETICA 2000, CITTA’ DI CODROIPO, CONI , FISPES, FIDAL

15:00 – 18:00 PIAZZETTA MARCONI QUADRUVIUM SPORTS

Lo sport paralimpico in vetrina. Stand promozionale AGESCI

Scout Codroipo. ASD ATLETICA 2000, ASD POLISPORTIVA CODROIPO, FISPES,

COMITATO PARALIMPICO, ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

17:00 VIA CIRCONVALLAZIONE SUD 92 SEDE GRUPPO ANA

Inaugurazione della 40^ Mostra micologica ed erbe spontanee

commestibili GRUPPO MICOLOGO CODROIPESE

18:00 – 20:00 PIAZZETTA MARCONI

A Codroipo c’è…il baccalà; alla scoperta di un gusto tipico

ASSOCIAZIONE CODROIPO C’E

18:00 BIBLIOTECA CIVICA DON G. PRESSACCO

Inaugurazione mostra dei ritratti del lunario LaNestreInt

di Vera De Tina SOCIETA’ FILOLOGICA FRIULANA

20:45 TEATRO BENOIS DE CECCO

“Scufute rosse va a la guere”, spettacolo teatrale nell’ambito del

40° Premio Letterario San Simon 2019

COMPAGNIE TEATRÂL AGNUL DI SPERE di CODROIP

DOMENICA 20 OTTOBRE

DALL’ALBA AL TRAMONTO VIA G.B. CANDOTTI

Mercanti in erba: mercatino dei bambini

PRO LOCO PASSARIANO CON CONFCOMMERCIO CODROIPO

PIAZZA GARIBALDI VIA CANDOTTI

Mostra mercato dell’agroalimentare e dell’artigianato

CNA ZONA CODROIPESE

PIAZZA GARIBALDI CORTE ZOFFI

Dimostrazione di tiro con l’arco ASD ARCIERI CODROIPO

PIAZZA GIARDINI

A spasso con Sandrino. Battesimo della sella e progetti

di attività con l’asino ASD AVIO RESORT

VIA ROMA

Mercatino degli hobbisti

10:00 – 12:00 PIAZZETTA MARCONI QUADRUVIUM SPORTS

Ciclismo Libertas Gradiscje, attività AGESCI scout Codroipo

ASD ATLETICA 2000, ASD LIBERTAS GRADISCJE, AGESCI SCOUT

10:00 – 21:00 VIA CIRCONVALLAZIONE SUD 92 SEDE GRUPPO ANA

40^ Mostra micologica ed erbe spontanee commestibili

GRUPPO MICOLOGO CODROIPESE

DOMENICA 20 OTTOBRE

11:00 – 14:00 PIAZZETTA MARCONI

A Codroipo c’è…il baccalà; alla scoperta di un gusto tipico

ASSOCIAZIONE CODROIPO C’È

12:00 – 18:00 PIAZZETTA MARCONI QUADRUVIUM SPORTS

Ciclismo Libertas Gradiscje e arriva il circo – laboratorio

per bambini ASD ATLETICA 2000, ASD POLISPORTIVA CODROIPO, FISPES,

COMITATO PARALIMPICO, ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, CODROIPO C’È

11:00 – 13:00 e 16:30 – 18:00 PIAZZA GARIBALDI

Il casaro in piazza

15:30 LARGO VIA C. BATTISTI

Animazione e giochi per bambini, truccabimbi, laboratori, giochi

e palloncini ASP D. MORO

20:30 AUDITORIUM COMUNALE

Concerto Echi di Woodstock SEVENTH NOTE GOSPEL LAB

MARTEDI’ 22 OTTOBRE

10:00 – 12:00 PIAZZA GARIBALDI AREA EVENTI DAVANTI MUNICIPIO

Progetto regionale leggiamo 0-18 “La biblioteca dei libri viventi”

BIBLIOTECA CIVICA DON GILBERTO PRESSACCO, ISTITUTO COMPRENSIVO

DI CODROIPO, ISTITUTO I.S.I.S. J. LINUSSIO DI CODROIPO, DAMATRA’ ONLUS

20:30 CORTE ITALIA SALA CONVEGNI ABACO

Serata informativa “Sport dono e salute”

AFDS SEZIONE COMUNALE CODROIPO IN COLLABORAZIONE CON ASD LIBERTAS GRADISCA

MERCOLEDI’ 23 OTTOBRE

20:45 TEATRO BENOIS – DE CECCO

Proiezione docufilm di Marco D’Agostini INCANTO

Viaggio di scoperta attraverso la ricerca storica e le intuizioni di

Don Gilberto Pressacco, uno dei protagonisti della scena culturale

friulana di fine Novecento. Prodotto da Agherose e Associazione

Culturale Don Gilberto Pressacco

GIOVEDI’ 24 OTTOBRE

20:00 PIAZZETTA MARCONI

Gara di briscola

20:30 BIBLIOTECA CIVICA DON G. PRESSACCO

Presentazione del libro “Plastica addio. Fare a meno della plastica:

istruzione per un mondo e una vita zero waste” e proiezione del film

“Un mare di plastica.” LEGAMBIENTE MEDIO FRIULI

VENERDI’ 25 OTTOBRE

PIAZZA GIARDINI FORO BOARIO

Apertura pesca flor-gastronomica

PRO LOCO POZZO DELL’ANGELO

VIA G.B. CANDOTTI

Apertura mostra modellismo statico

DLF GAMS UDINE, CFM CIRCOLO FILATELICO MORTEANO ONLUS ST

20:45 TEATRO BENOIS – DE CECCO

40° Premio letterario San Simon: serata di reading dei testi vincitori

delle passate edizioni. In colaborazion cu la “COMPAGNIE TEATRÂL

AGNUL DI SPERE DI CODROIP” e il jutori di FABIANO FANTINI e da la

SCUELE DI MUSICHE DI CODROIP.

SABATO 26 OTTOBRE

7:00 – 13:00 VIA ITALIA

Mercato di campagna amica

ASSOCIAZIONE AGRIMERCATO

08:30 – 13:00 AUDITORIUM COMUNALE

Incontro con le scuole “Foreveryone – lo sport è proprio per tutti!”

Lo studio, lo sport, le difficoltà ed i risultati, esperienze di vita degli

sportivi quando la difficoltà è la molla per migliorarsi

ASD ATLETICA 2000, ASSESSORATO ALLO SPORT CITTA’ DI CODROIPO, FVG FISPES,

9:00 – 19:00 PALESTRA DI VIA FRIULI

XXVII Mostra filatelico-numismatica San Simone 2019

CIRCOLO FILATELICO E NUMISMATICO “CITTA’ DI CODROIPO”

PIAZZA GIARDINI

A spasso con Sandrino. Battesimo della sella e progetti di attività

con l’asino

ASD AVIO RESORT

14:30 – 19:00 PIAZZETTA MARCONI QUADRUVIUM SPORTS

Cent’anni Polisportiva Codroipo

ASD ATLETICA 2000, ASD POLISPORTIVA CODROIPO

15:00 VIE DEL CENTRO

Sfilata dei tamburoni di Valvasone

16:00 MUNICIPIO DI CODROIPO SALA CONSILIARE

Premiazione III° Photo Contest Fotografico #fierasansimone2019

CIRCOLO FOTOGRAFICO CODROIPESE

20:30 AUDITORIUM COMUNALE

Sfilata di moda

PRO LOCO VILLA MANIN

DOMENICA 27 OTTOBRE

PIAZZA GARIBALDI E VIE DEL CENTRO

GRANDE MERCATO TRADIZIONALE DI SAN SIMONE

PIAZZA GIARDINI

A spasso con Sandrino.

Battesimo della sella e progetti di attività con l’asino

ASD AVIO RESORT

8:30 PONTE DELLA DELIZIA MONUMENTO AI GRANATIERI

Commemorazione e deposizione corona d’alloro al Monumento

ai Caduti

9:00 – 16:00 PALESTRA DI ARRAMPICATA

SAN SIMONE CLIMBING FESTIVAL

CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI CODROIPO

10:00 – 12:00 CAMPO DI RUGBY GORICIZZA DI CODROIPO

RAGGRUPPAMENTO MINIRUGBY ASD OVER BUG LINE RUGBY

10:00 – 18:30, PIAZZA GIARDINI

“Fuc & Flamis 2019” giornata con i Vigili del Fuoco Volontari di

Codroipo percorso ludico e simulazione incidente domestico

con i vigili del fuoco sloveni. Simulazione incidente stradale in

collaborazione con la Polizia Locale e la Croce Rossa Italiana

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CODROIPO

11:00 – 13:00 PIAZZA GARIBALDI

Il casaro in piazza

11:00 PALESTRA DI VIA FRIULI

Inaugurazione XXVII Mostra filatelico-numismatica San Simone 2019

CIRCOLO FILATELICO E NUMISMATICO “CITTA’ DI CODROIPO”

11:30 DUOMO DI CODROIPO

Santa Messa con il Coro delle Cittá gemellate

12:30 SALA CONSILIARE MUNICIPIO DI CODROIPO

Codroipo incontra l’Europa: partecipano le delegazioni dei comuni di

Braine-le-Comte (Belgio), Maria Woerth (Austria), Bleiburg (Austria),

Brda (Slovenia), Floridia (Sr), Pro Loco di Val di Cosa di Castelnuovo

del Friuli

14:00 – 18:00 PIAZZETTA MARCONI QUADRUVIUM SPORTS

I giochi di San Simone

18:00 – 21:00

Zumba contest

ASD ATLETICA 2000, ASD POLISPORTIVA CODROIPO, FISPES, COMITATO PARALIMPICO,

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

16:30 – 18:00 PIAZZA GARIBALDI

Il casaro in piazza

LUNEDI’ 28 OTTOBRE

20:30 MUNICIPIO DI CODROIPO SALA CONSILIARE

Premiaziôn 40e

ediziôn dal Premi Leterari in Lenghe Furlane San

Simon 2019

LE MOSTRE

10 OTTOBRE – 3 NOVEMBRE

MUSEO CIVICO DELLE CARROZZE D’EPOCA DI SAN MARTINO

L’ECONOMIA DI UN TERRITORIO ATTRAVERSO LE IMMAGINI. IL GELSO

E IL BACO DA SETA. FOTOGRAFIE DI ALBANO QUAIATTINI – CIRCOLO

FOTOGRAFICO L’OBIETTIVO DI PASIAN DI PRATO E L’ORTO DELLA CULTURA

Orari di apertura:

dal MERCOLEDÌ al VENERDÌ 9:30-12:30; 15:30-18:30 SABATO 15:30-18:30

DOMENICA 10:30-12:30 e 14:30-18:30 e nei giorni 1, 2 e 3 NOVEMBRE

14:30-18:30

12 OTTOBRE – 10 NOVEMBRE

SALA ESPOSITIVA BANCATER – ENTRATA PIAZZA GIARDINI PUBBLICI

1^ MOSTRA INTERNAZIONALE DI ACQUERELLO 2019 – ACQUERELLO DEL

DOGE A CURA DI SANDRA DI LENARDO, GERMANA SNAIDERO

E LUCIA ZAMBURLINI

Orari di apertura

VENERDÌ, SABATO e DOMENICA 10:00-12:30 e 15:00-18:00

18 OTTOBRE – 30 NOVEMBRE

MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO DI CODROIPO – PIAZZETTA DON VITO ZORATTI

MOSTRA “RIFLESSI DI NATURA. AMEDEO GIACOMINI E TONI ZUCCHERI”

A CURA DEL COMITATO NAZIONALE ITALIANO DELL’AIHV

ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR L’HISTOIRE DU VERRE

Orari di apertura

MARTEDÌ e MERCOLEDÌ 9:30-12:30

SABATO 19 e 26 OTTOBRE 15:00-18:00

DOMENICA 20 e 27 OTTOBRE 9:30-12:30 e 15:00-18:00

DOMENICHE di NOVEMBRE 9:30-12:30

19 OTTOBRE – 16 NOVEMBRE

BIBLIOTECA CIVICA DON G. PRESSACCO

MOSTRA DEI RITRATTI DEL LUNARIO “LaNestreInt” DI VERA DE TINA

SOCIETA’ FILOLOGICA FRIULANA

Orari di apertura

LUNEDÌ e SABATO 15:00-19:00

dal MARTEDÌ al VENERDÌ 9:00-12:30 e 15:00-19:00

19 E 20 OTTOBRE

SEDE ANA VIA CIRCONVALLAZIONE SUD 92

40^ MOSTRA MICOLOGICA ED ERBE SPONTANEE COMMESTIBILI

GRUPPO MICOLOGO CODROIPESE

19 Ottobre 17:00-21:00 – 20 ottobre 10:00-21:00

25, 26, 27 OTTOBRE

VIA G.B. CANDOTTI

MOSTRA MODELLISMO STATICO

DLF GAMS UDINE, CFM CIRCOLO FILATELICO MORTEANO ONLUS ST

26 E 27 OTTOBRE

PALESTRA VIA FRIULI

09:00-19:00

27^ MOSTRA FILATELICO-NUMISMATICA SAN SIMONE 2019

CIRCOLO FILATELICO E NUMISMATICO ‘CITTA’ DI CODROIPO’

GLI SPETTACOLI

GIOVEDI’ 17 OTTOBRE ORE 21:00

Proiezione del documentario realizzato da Marco Virgili e Ivo Pecile

IL SOTTILE VELO AZZURRO CIRCOLO LEGAMBIENTE

VENERDI’ 18 ORE 21:00 E DOMENICA 20 ORE 18:00 E ORE 21:00

Proiezione del film C’ERA UNA VOLTA AD HOLLYWOOD CIRCOLO CULTURALE LUMIERE

SABATO 19 OTTOBRE ORE 20:45

40° Premio Letterario San Simon 2019, spettacolo

SCUFUTE ROSSE VA A LA GUERE COMPAGNIE TEATRAL AGNUL DI SPERE DI CODROIP

DOMENICA 20 e 27 OTTOBRE ORE 15:30

Proiezione del film IL RE LEONE CIRCOLO CULTURALE LUMIERE

MERCOLEDI’ 23 OTTOBRE ORE 20:45

Proiezione del docufilm INCANTO di Marco D’Agostini

GIOVEDI’ 24 OTTOBRE ORE 21:00

Proiezione del film ROSA CIRCOLO CULTURALE LUMIERE

VENERDI’ 25 OTTOBRE ORE 20:45

40° PREMIO LETTERARIO San Simon 2019, serata di reading dei testi

vincitori delle passate edizioni. In colaborazion cu la “Compagnie

Teatrâl Agnul di Spere di Codroip” e il jutori di Fabiano Fantini,

e da la Scuele di Musiche di Codroip.

SABATO 26 OTTOBRE ORE 21:00

e DOMENICA 27 OTTOBRE ORE 18:00 E ORE 21:00

Proiezione del film MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI CIRCOLO CULTURALE LUMIERE

MERCATI E DINTORNI

DAL 19 AL 31 OTTOBRE

PIAZZA GARIBALDI VECCHIA CANONICA

PESCA DI BENEFICENZA – PARROCCHIA DI CODROIPO E GORICIZZA

19 E 20 OTTOBRE

PIAZZA GARIBALDI, VIA G.B. CANDOTTI

MOSTRA MERCATO AGROALIMENTARE E DELL’ARTIGIANATO – C.N.A. ZONA CODROIPESE

19 E 26 OTTOBRE

VIA ITALIA

MERCATO DI CAMPAGNA AMICA – ASSOCIAZIONE AGRIMERCATO

DOMENICA 20 OTTOBRE

VIA ROMA

MERCATINO DEGLI HOBBISTI

DOMENICA 20 OTTOBRE

VIA G.B. CANDOTTI E VIA D. MORO

MERCANTI IN ERBA (MERCATINO DEI BAMBINI) – PRO LOCO PASSARIANO E CONFCOMMERCIO CODROIPO

25 – 26 – 27 OTTOBRE

FORO BOARIO – PIAZZA GIARDINI

PESCA FLOR-GASTRONOMICA – PRO LOCO POZZO DELL’ANGELO

27 OTTOBRE

VIE DEL CENTRO

GRANDE MERCATO TRADIZIONALE DI SAN SIMONE

LE ATTIVITA’

SABATO 19 OTTOBRE 10:00 PIAZZETTA MARCONI

RITROVO PER LA VISITA AL MULINO ZORATTO (SU PRENOTAZIONE MAX 20 POSTI,

A PAGAMENTO. PER INFO: 329 42 40 368) ASSOCIAZIONE CODROIPO C’E’

19 – 20 E 26 – 27 OTTOBRE

PIAZZA GARIBALDI – QUADRUVIUM SPORTS

ASD ATLETICA 2000, ASD POLISPORTIVA CODROIPO, FISPES, COMITATO PARALIMPICO,

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, ISTITUTI COMPRENSIVI

19 – 20 E 26 – 27 OTTOBRE

PIAZZA GIARDINI

A SPASSO CON SANDRINO BATTESIMO DELLA SELLA E PROGETTI DI ATTIVITA’ CON L’ASINO

ASD AVIO RESORT

DOMENICA 20 OTTOBRE 15:30 LARGO VIA C. BATTISTI

ANIMAZIONE E GIOCHI PER BAMBINI: TRUCCABIMBI, LABORATORI, GIOCHI E PALLONCINI – ASP D. MORO

PIAZZA GARIBALDI – CORTE ZOFFI

DIMOSTRAZIONE DI TIRO CON L’ARCO – ASD ARCIERI CODROIPO

AUDITORIUM COMUNALE 20:30 CONCERTO ECHI DI WOODSTOCK – SEVENTH NOTE GOSPEL LAB

DOMENICA 20 E 27 OTTOBRE 11:00-13:00 e 16:30-18:00 PIAZZA GARIBALDI

IL CASARO IN PIAZZA

MARTEDI’ 22 OTTOBRE 10:00 – 12:00 PIAZZA GARIBALDI – TENDONE MUNICIPIO

PROGETTO REGIONALE LEGGIAMO 0-18, “LA BIBLIOTECA DEI LIBRI VIVENTI” – BIBLIOTECA

CIVICA DON GILBERTO PRESSACCO, ISTITUTO COMPRENSIVO DI CODROIPO, ISTITUTO I.S.I.S. J.

LINUSSIO DI CODROIPO, DAMATRA’ ONLUS

CORTE ITALIA – SALA CONVEGNI ABACO 20:30 SERATA INFORMATIVA “SPORT DONO E SALUTE” – AFDS SEZIONE COMUNALE CODROIPO

IN COLLABORAZIONE ASD LIBERTAS GRADISCA

GIOVEDI’ 24 OTTOBRE 20:30 BIBLIOTECA CIVICA DON G. PRESSACCO

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “PLASTICA ADDIO. FARE A MENO DELLA PLASTICA: ISTRUZIONE

PER UN MONDO E UNA VITA ZERO WASTE” E PROIEZIONE DEL FILM “UN MARE DI PLASTICA”

CIRCOLO LEGAMBIENTE

SABATO 26 OTTOBRE 16:00 MUNICIPIO DI CODROIPO – SALA CONSILIARE

PREMIAZIONE III° PHOTO CONTEST FOTOGRAFICO #FIERASANSIMONE2019 CIRCOLO

FOTOGRAFICO CODROIPESE

DOMENICA 27 OTTOBRE 08:30 PONTE DELLA DELIZIA – MONUMENTO AI GRANATIERI

COMMEMORAZIONE E DEPOSIZIONE CORONA D’ALLORO AL MONUMENTO AI CADUTI

PALESTRA DI ARRAMPICATA 9:00 – 16:00 SAN SIMONE CLIMBING FESTIVAL – CAI CODROIPO

PIAZZA GIARDINI 10:00 – 18:00 FUC & FLAMIS: PERCORSO LUDICO E SIMULAZIONE INCIDENTE – GIORNATA CON I VIGILI

DEL FUOCO VOLONTARI DI CODROIPO E DELLA SLOVENIA

MUNICIPIO DI CODROIPO – SALA CONSILIARE 12:30 CODROIPO INCONTRA L’EUROPA: PARTECIPANO LE DELEGAZIONI DEI COMUNI DI BRAINELE-COMTE (BELGIO), MARIA WOERTH (AUSTRIA), BLEIBURG (AUSTRIA), BRDA (SLOVENIA),

FLORIDIA (SR), PRO LOCO DI VAL DI COSA DI CASTELNUOVO DEL FRIULI

LUNEDI’ 28 OTTOBRE 20:30 MUNICIPIO DI CODROIPO – SALA CONSILIARE

PREMIAZION 40e EDIZION DAL PREMI LETERARI IN LENGHE FURLANE SAN SIMON 2019

GLI STAND

18 – 19 – 20, 25 – 26 – 27 OTTOBRE

CORTE ITALIA

LA CORTE DELLE SPEZIE” EVENTI, DEGUSTAZIONI, PRESENTAZIONE E ATTIVITA’ LEGATE

DAL TEMA COMUNE CENTRATO SULLE SPEZIE GLI EVENTI SARANNO A NUMERO CHIUSO E A

PAGAMENTO. INFO TEL. 0432 900119, CELL. 3341144134, CELL. 3483730463 CON GLI

OPERATORI ECONOMICI DI CORTE ITALIA, L’ AZIENDA AGRICOLA “L’ORTO DELLE API” E L’

ASSOCIAZIONE CULT. OTTAGONO IN COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA DI MUSICA “CITTA’

DI CODROIPO” E IL “CIRCOLO FOTOGRAFICO CODROIPESE”

PIAZZA GARIBALDI

UN CAFFE’ E UN LIBRO – CAFFE’ LETTERARIO CODROIPESE

PIAZZA GARIBALDI

STAND INFORMATIVO ATTIVITA’ SCIISTICA – ASS. SCI CLUB “IL TRENO”

STAND INFORMATIVO-DIMOSTRATIVO AGRICOLTURA CEFAP

19 OTTOBRE

PIAZZA GARIBALDI

STAND INFORMATIVO MODERN MONEY THEORY FVG

19 E 20 OTTOBRE

PIAZZETTA MARCONI

QUADRUVIUM SPORTS STAND PROMOZIONALI AGESCI SCOUT CODROIPO

19 – 20, 26 – 27 OTTOBRE

PIAZZA GARIBALDI

ATTIVITA’ DI AREA 5 CROCE ROSSA GIOVANI – CROCE ROSSA ITALIANA

PIAZZA GARIBALDI

STAND INFORMATIVO ATTIVITA’ SPORTIVA STAR GYM S.S.D ARL

PIAZZA GARIBALDI, PIAZZA GIARDINI

STAND INFORMATIVO PER IL DONO DEL SANGUE – AFDS COMUNALE DI CODROIPO

20 OTTOBRE

PIAZZA GARIBALDI

STAND INFORMATIVO A.N.D.O.S ONLUS DI CODROIPO

20 – 27 OTTOBRE

PIAZZA GARIBALDI

STAND DI RAPPRESENTANZA E PROMOZIONE DELLA LINGUA E CULTURA FRIULANA – ISTITUT

LADIN FURLAN PRE CHECO PLACEREAN

VIA ROMA

STAND INFORMATIVO ITACA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DURANTE LA FIERA DI SAN SIMONE SARANNO PRESENTI:

STAND ENOGASTRONOMICI DELLE PRO LOCO E DELLE ASSOCIAZIONI DI CODROIPO CON

PRODOTTI TIPICI DEL NOSTRO TERRITORIO

STAND INFORMATIVI DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, SPORTIVE, CULTURALI

E DELLE SCUOLE, PIAZZA STIRIA

STAND E CHIOSCHI DELLE CITTA’ ADERENTI ALL’INIZIATIVA “CODROIPO INCONTRA

L’EUROPA”: BRAINE-LE-COMTE (BELGIO), MARIA WOERTH (AUSTRIA), BLEIBURG (AUSTRIA),

BRDA (SLOVENIA), FLORIDIA (SR), PRO LOCO DI VAL DI COSA DI CASTELNUOVO DEL FRIULI

IL PRESENTE PROGRAMMA POTRA’ SUBIRE DELLE VARIAZIONI ANCHE NON DIPENDENTI DALLA NOSTRA

VOLONTA’. CI SCUSIAMO SIN D’ORA PER EVENTUALI ERRORI E/O DIMENTICANZE

INFO

WWW.COMUNE.CODROIPO.UD.IT – FACEBOOK: CODROIPO PROPONE

CULTURA@COMUNE.CODROIPO.UD.IT- TELEFONO 0432 824680

LUNEDI’ – VENERDI’ 9:30 – 12:30; MARTEDI’ 08:30 – 12:30 E LUNEDI’ – MERCOLEDI’ 16:00 – 18:15