Dio è donna e si chiama Petrunya (2019): Trailer Italiano Ufficiale del Film – HD

Diretto da: Teona Strugar Mitevska

Cast: Zorica Nusheva, Labina Mitevska, Stefan Vujisic, Suad Begovski, Simeon Moni Damevski eVioleta Sapkovska

#DioèdonnaesichiamaPetrunya in uscita in tutti i cinema italiani dal 12 dicembre 2019.

Dio è donna e si chiama Petrunya, il film diretto da Teona Strugar Mitevska, ha come protagonista la giovane Petrunya (Zorica Nusheva), single, disoccupata e costretta a vivere con i genitori.

Dopo l’ennesimo colloquio di lavoro andato male, la ragazza incappa casualmente nel bel mezzo di una cerimonia religiosa, alla quale posso partecipare solo uomini. Durante il rito una croce lignea viene gettata nel fiume e chi la recupera avrà un anno di felicità e prosperità. Petrunya, incurante delle conseguenze, decide di sfidare questa credenza religiosa maschilista e si tuffa nel fiume, raccogliendo per prima la croce. Tutti sono sconvolti: mai una donna aveva preso parte al rituale, lei è stata la prima e ha addirittura vinto. Mentre tutti gli abitanti del paese tentano di farle restituire la croce con modi più o meno “burberi”, Petrunya non dà segni di voler cedere: quel cimelio ormai è suo a ogni costo…

