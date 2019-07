Domenica 14 luglio la Marathon Bike per Haiti di Attimis

Domenica 14 luglio si gareggerà su un tracciato di 37 chilometri fra discese, sterrati, guadi e vigneti. La corsa sarà più breve di 7 km a causa di alcune servitù negate all’ultimo. Come sempre, l’incasso andrà interamente a finanziare i progetti che aiutano i bambini in difficoltà

Un nuovo percorso, su tracce diverse da quelle delle passate stagioni, tanto entusiasmo e la solita passione per la promozione del Territorio: sono gli elementi che compongono anche quest’anno la MTB Marathon Bike per Haiti 2019, che andrà in scena domenica 14 luglio a Attimis e dintorni, in Friuli.

La partenza della corsa, fissata per le 10 dall’Area Festeggiamenti di Attimis, sarà l’inizio di una spettacolare corsa tra i boschi e i sentieri, tra il borgo di Attimis, Montecroce, Monteprato, il borgo di Cergneu e il monte Felettis. Quasi 40 chilometri da percorrere a tutta, magari lasciandosi incantare dalla bellezza delle Prealpi Alpi Giulie.

La MTB Marathon Bike è l’ultima delle Corse per Haiti 2019: chiude un anno intenso, sotto l’aspetto dell’organizzazione di eventi da parte della Asd Chiarcosso. che ha iniziato ai primi di aprile con la Nuoto per Haiti e ha proseguito con Campionato Nazionale della Montagna, la Corsa per Haiti, la Cicloturistica, la Fun Run e molti altri eventi legati al mondo delle due ruote per amatori.

L’obiettivo per domenica 14 luglio è quello di ripetere i successi degli anni precedenti, richiamando alla partenza di Attimis centinaia di bikers, pronti a sfidarsi sul nuovo percorso, allestito in collaborazione con i Grigioneri di Savorgnano, la Ki.Co.SyS., la Amici & Bici, l’associazione Capodivento e il Comune di Attimis, da sempre al fianco degli organizzatori per questo evento.

La MTB Marathon Bike 2019 fa parte del circuito Friuli MTB Challenge. Dalle 10 in poi, i partecipanti si inseriranno sul percorso con partenze scaglionate: nella prima griglia, i primi a partire saranno gli Ospiti dell’organizzazione, i primi tre classificati della classifica assoluta della Marathon Bike 2018, il primo in graduatoria di ogni categoria del circuito Friuli MTB Challenge 2018 e gli atleti paralimpici. Dalla seconda griglia partiranno gli Iscritti al circuito Friuli Mtb Challenge 2019, le partecipanti della competizione femminile e i biker che concorrono alla classifica della Combinata per Haiti. Nella terza griglia, tutti gli altri, in base all’ordine di iscrizione.

INFORMAZIONI UTILI

Lo start è fissato domenica 14 luglio alle 10.

-Il tracciato sarà più breve di 7 km a causa di alcune servitù che ci sono state negate. (Qui la traccia in GPX –> https://bit.ly/2XNfE80)

-Info e iscrizioni off-line –> bit.ly/31CAg1w

-Iscrizioni online –> bit.ly/2WI6DbM

-Sabato 13 luglio, dalle 16 alle 19, si apriranno le iscrizioni direttamente sul campo sportivo di Attimis con la consegna dei pacchi gara. I ritardatari potranno comunque iscriversi prima della corsa cercando di arrivare con largo anticipo.

-Alle 13.00 Pasta Party e alle 14.00 le premiazioni.

-Ricordiamo che il giorno dopo, lunedì 15 luglio alle 20.30, si svolgerà la Festa del volontario!

-Combinata per Haiti: i risultati della gara di Attimis saranno sommati con quelli ottenuti durante la mediofondo della Corsa per Haiti di Cividale del Friuli.

DONAZIONI

I proventi della manifestazione sostengono il progetto “Kai, insieme nella gioia” (Kay in creolo significa “casa”) portato avanti anche grazie alla collaborazione della onlus di Pasian di Prato “Pane Condiviso”. L’obiettivo del 2019/20 è quello di concretizzare l’inizio della costruzione in loco di una struttura d’accoglienza che dia riparo e ospitalità alle bambine haitiane in difficoltà. Proprio in queste settimane il presidente dell’Asd Chiarcosso Help Haiti si trova sull’isola caraibica per verificare l’avanzamento del progetto. Maggiori informazioni sul viaggio saranno fornite a breve.

Share and Enjoy