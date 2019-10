E’ on line il Bando 2020 Palio Teatrale Studentesco “Città di Udine”

Dedicato ad Angela Felice, Rodolfo Castiglione, Ciro Nigris

Organizzato da Teatro Club Udine

con il patrocinio di Comune di Udine, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

con il sostegno di Comune di Udine – Ass. alla Cultura, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli

1 Il Teatro Club Udine, con il sostegno del Comune di Udine, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Friuli, indice il 49° PALIO TEATRALE STUDENTESCO ”CITTA’ DI UDINE”, rassegna riservata a gruppi teatrali delle Scuole Medie Superiori statali e legalmente riconosciute.

2 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate inviando la scheda di iscrizione a Teatro Club Udine all’indirizzo info@teatroclubudine.it, entro e non oltre venerdì 31 gennaio 2020. Il modulo della domanda può essere scaricato dal sito www.teatroclubudine.it. Nella domanda dovranno essere indicati la scuola di appartenenza del gruppo (o le scuole, in caso di gruppi interscolastici), il nome di uno o più studenti responsabili per i rapporti con il Teatro Club Udine e l’attività organizzativa del 49° Palio Teatrale Studentesco, nonché uno o più studenti referenti per la comunicazione stampa e social network.

3 I gruppi riferiti ad un Istituto specifico, nella misura massima di due per ciascun Istituto, dovranno essere rappresentativi dell’intera scuola di appartenenza. Sono esclusi pertanto gruppi rappresentativi di singole classi o sezioni.

4 In deroga al punto 2 potranno essere ammessi al massimo 2 gruppi di ex studenti delle Scuole Medie Superiori composti da giovani di età comunque non superiore ai 23 anni. Uno di questi sarà il gruppo progetto Post-palio CCFT, promosso da Teatro Club Udine.

5 Alle domande, all’atto della conferma dell’iscrizione definitiva, al 30 marzo 2020, dovranno essere allegati: titolo, autore ed editore dell’opera, una copia dell’opera da rappresentare (per i lavori di autore straniero dovrà essere indicato il nome del traduttore), una fotografia del gruppo, l’elenco dei nomi degli attori e rispettiva classe scolastica di appartenenza, i nomi dei collaboratori, trama dello spettacolo e breve descrizione del percorso del gruppo, nonché la liberatoria immagini e video per ciascun minore partecipante, anch’esse scaricabili dal sito www.teatroclubudine.it.

6 Ciascun gruppo potrà rappresentare un lavoro teatrale o un’elaborazione drammaturgica collettiva di opere letterarie già edite di autore italiano o straniero, la cui rappresentazione comporti un massimo inderogabile di durata di 60 minuti. Sono previsti interventi in diretta della direzione sala per gli spettacoli che non dovessero rispettare tali limiti di durata. Le singole scenografie dovranno essere studiate in modo da garantire il rapido sgombero e riallestimento del palcoscenico.

7 L’eventuale proposta di un progetto o di un testo in deroga alla norma precedente è soggetta alla approvazione del Comitato organizzativo del Palio Teatrale Studentesco, che si impegna a discutere il progetto con i proponenti e a valutarne insieme l’efficacia teatrale.

8 Il Teatro Club Udine si riserva il diritto di chiedere una prova di accertamento del rispetto dei principi ispiratori del progetto, prima della presentazione dello spettacolo al pubblico.

9 Non è consentita la rappresentazione di opere “escluse ai minori di 18 anni”. Pertanto i gruppi partecipanti, in base alla legge sulla revisione dei lavori teatrali (n. 161 del 21-04-1962) dovranno essere in possesso di una copia dell’opera munita della dichiarazione ministeriale che ammette allo spettacolo i minori degli anni 18.

10 La rassegna è preceduta da una serie di incontri con gli studenti referenti dei gruppi, a partire dal mese di ottobre 2019. Una di queste sarà specificatamente dedicata all’uso delle attrezzature scenotecniche messe a disposizione dal Teatro Club Udine.

11 Il Palio avrà luogo, salvo imprevisti, nel periodo 27 aprile– 26 maggio 2020. Al termine della rassegna non saranno proclamati vincitori. La Direzione si riserva la facoltà di segnalare intraprese meritevoli che saranno premiate con biglietti per spettacoli e abbonamenti per le stagioni teatrali cittadine.

12 I gruppi partecipanti potranno usufruire, senza alcun onere economico, delle sale teatrali che saranno messe a loro disposizione per il giorno della rappresentazione o quella precedente. Sarà cura del Teatro Club Udine fornire un fondale nero con quinte, apparato audio-illumino tecnico e personale tecnico specializzato.

13 Il turno delle recite, deciso dalla direzione del Teatro Club Udine e comunicato ai gruppi entro il 28 febbraio 2020, dovrà essere rispettato dai gruppi partecipanti. Eventuali variazioni al calendario saranno possibili solo per gravi e documentati motivi. La partecipazione dei gruppi ad altre manifestazioni simili o di singoli studenti a gite scolastiche non costituisce grave motivo. Il Teatro Club Udine si riserva di organizzare, in accordo con i singoli gruppi, la presentazione dei rispettivi lavori in replica a Udine e in altri centri.

BANDO 49° Palio Teatrale Studentesco _Città di Udine.pdf

Scheda iscrizione Palio 2020 scadenza 31gennaio 2020.word

Scheda presentazione Palio 2020 scadenza 30marzo 2020.word

Liberatoriariprese audio e video Palio 2020.word

Foto di Benedetta Folena