ELISA – Boom in prevendita, aggiunta una seconda data a Trieste con il Diari Aperti Tour

Grande successo di vendite per il concerto di Elisa a Trieste annunciato nei giorni scorsi. A poche ore dalla partenza delle vendite online, il live in programmavenerdì 19 aprile al Politeama Rossetti viaggia già verso il sold out. Ecco quindi che, per venire incontro alla grande richiesta di biglietti, viene aggiunta una nuova data, sempre al Politeama Rossetti, in programma il giorno seguente, sabato 20 aprile 2019, sempre con inizio alle 21.00. I biglietti per l’evento, organizzata da F&P Group e Zenit Srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e Politeama Rossetti – Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, saranno in vendita online su Ticketone.it a partire dalle 11.00 di oggi, giovedì 1 novembre, e in tutti i punti vendita Ticketone dalle 11.00 di martedì 6 novembre. Per tutte le informazioni, i prezzi e i punti vendita, visitare il sito www.azalea.it . Radio 105 è la radio ufficiale di “Diari Aperti Tour“.

La meravigliosa Elisa, in vetta ll’airplay con il singolo“Se piovesse il tuo nome”, torna intima e sincera, spiazzante e poetica, con “Diari Aperti“, il nuovo album uscito il 26 ottobre, per Island Records. Undici tracce, tutte in italiano, che sono anche undici fotogrammi della sua vita, racconti e ricordi ripresi e rivestiti di musica, pagine reali (scritte, disegnate, a volte pasticciate) di quaderni e agende che fin da bambina hanno accompagnato la sua vita e raccolto i suoi pensieri. Cantante, autrice, polistrumentista e produttrice multiplatino, in “Diari Aperti” c’è tutta Elisa, quella di ieri e quella di oggi, che si apre al suo pubblico in maniera calda e diretta. E in linea con questo nuovo progetto discografico, Elisa ha scelto la dimensione intima e avvolgente del teatro, per presentare live questo nuovo album e privilegiare il più possibile il rapporto diretto con il suo pubblico.

In oltre 20 anni di carriera l’artista ha saputo essere un punto di riferimento per la musica italiana (innumerevoli le certificazioni, tra cui un Disco di Diamante, la vittoria a Sanremo nel 2001, la Targa Tenco per il suo album d’esordio “Pipes & Flowers”, tour internazionali di successo, la collaborazione con Morricone nel brano “Ancora qui” per il film “Django Unchained” diretto da Quentin Tarantino), e ora torna sulla scena discografica con un album che è un insieme di suoni originali studiati con cura sartoriale, che mettono in evidenza la sua straordinaria musicalità vocale, e testi limpidi che hanno in sé le sonorità di versi mai banali.

I tre brani che hanno anticipato l’arrivo di “Diari Aperti” descrivono la varietà di colori di questo lavoro che ha come filo conduttore temi sentitamente autobiografici ma allo stesso universali. Ed ecco la poesia di “Quelli che restano” nel duetto intimo e vibrante tra Elisa e Francesco De Gregori. Il brano, scritto interamente da Elisa e pubblicato a sorpresa come primo assaggio del nuovo lavoro, ha subito esordito ai vertici delle classifiche streaming. “Se piovesse il tuo nome” dall’inciso ipnotico e dal suono pieno e vivo, vede le firme di Calcutta, Dario Faini e Vanni Casagrande, nomi di primissimo rilievo dell’attuale scenario autoriale; mentre la dolcezza di “Promettimi” è tutta nella dedica di Elisa al suo secondogenito Sebastian. Il brano è stato scelto per la campagna di Save The Children “Fino all’ultimo bambino”, accompagnato da un video commovente diretto dal regista Riccardo Milani. Elisa è entrata così nella famiglia di Save The Children diventandone Ambasciatrice nell’anno del loro centenario.

“Diari Aperti” è una sorta di concept album di una vita, che spazia dal ritmo trascinante di “Tutta un’altra storia“, a quello incalzante dell’ukulele di “Vivere tutte le vite“, dalla melodia coinvolgente di “Tua per sempre“, all’atmosfera evocativa dei beat fluidi e sensuali di “Come fosse adesso“, fino al reggae e al R’n’B (con un omaggio a Tonino Carotone) di “L’estate è già fuori” (dove sono evidenti le ispirazioni ad uno dei suoi autori preferiti, Bob Marley). Preziose ballate racchiudono storie e suoni coinvolgenti in “Anche Fragile“, “L’amore per te“, “Con te mi sento così“. “Diari Aperti“, prodotto dalla stessa cantautrice con Andrea Rigonat e Taketo Gohara, è disponibile nelle versioni Cd, Lp e in digitale. Tra gli autori anche Davide Petrella (testo e musica di “Tua per sempre”), Francesco “Katoo” Catitti (produzione di “Tua per sempre” insieme ad Elisa, Andrea Rigonat e Taketo Gohara) e Cheope e Federica Abbate (con Elisa nel testo di “Vivere tutte le vite”).

Fra i prossimi concerti al Politeama Rossetti anche i live di Ermal Meta, del prossimo 18 marzo, e quello del gruppo rock blues americano Tedeschi Trucks Band, in programma il prossimo 18 aprile. Biglietti in vendita, info su www.azalea.it

ELISA

“Diari Aperti Tour”

Venerdì 19 aprile 2019, ore 21.00

Sabato 20 aprile 2019, ore 21.00 – NUOVA DATA

TRIESTE, Politeama Rossetti

I biglietti per la nuova data saranno disponibili online su Ticketone.it dalle 11.00 di oggi, giovedì 1 novembre e in tutti i punti vendita dalle 11.00 di martedì 6 novembre. Info e punti autorizzati suwww.azalea.it .

Share and Enjoy